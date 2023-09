marktbericht Vor Fed-Entscheid DAX-Anleger halten die Luft an Stand: 20.09.2023 07:32 Uhr

Die Abwärtsbewegung im DAX könnte zur Wochenmitte auslaufen, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Allerdings ist die Nervosität der Anleger vor dem anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiter groß.

Auch zur Wochenmitte will am deutschen Aktienmarkt keine rechte Kauflaune aufkommen. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde minimal unterhalb seines Vortagesschlusskurses von 16.665 Punkten. Immerhin: Die Abwärtsbewegung im DAX könnte damit zunächst auslaufen. Seit seinem Freitagsschlusskurs bei 15.894 Zählern hat das deutsche Börsenbarometer 1,4 Prozent eingebüßt.

Aus technischer Sicht bleibt der DAX damit weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung zwischen den August-Hochs knapp oberhalb der 16.000-Punkte-Marke und den Juli-/August-Tiefs bei 15.456/15.469 Zählern gefangen. Mit einem nachhaltigen Trend ist am deutschen Aktienmarkt erst wieder bei einem Ausbruch über respektive unter diese Marken zu rechnen.

Der heute Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lähmt seit Tagen schon die globalen Aktienmärkte. Dabei dürfte der eigentliche Zinsentscheid kaum Überraschungspotenzial bieten: Händler, Ökonomen und Marktbeobachter sind sich sicher, dass die Fed heute Abend die Füße stillhalten und die Zinsen nicht weiter erhöhen wird.

Doch wie es danach weitergehen soll, ob die Fed heute nur eine Zinspause einlegt oder ihren Zinserhöhungszyklus mit dem heutigen Entscheid bereits komplett beendet, das ist noch völlig offen. Mit großer Spannung blicken Anleger daher auf die Rede von Jerome Powell im Nachgang des Zinsentscheids.

Einen Tag vor dem wohl wichtigsten Termin der laufende Börsenwoche sind die Kurse an der Wall Street abgebröckelt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor gestern 0,3 Prozent auf 34.517 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4.443 Zähler nach und der Index der Technologiebörse Nasdaq ebenfalls 0,2 Prozent auf 13.678 Stellen.

Auch die Anleger in Asien scheuen am Morgen das Risiko. Zumal in dieser Woche nicht nur die Fed über die Zinssätze entscheidet, sondern am Freitag auch die Bank of Japan ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben wird. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent tiefer, während die Börse in Shanghai 0,4 Prozent im Minus liegt.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld des US-Notenbankentscheids kaum bewegt. Parallel dazu tendiert der Euro bei 1,0672 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.930 Dollar.

Die Ölpreise sind am Morgen gesunken. Das Barrel Brent kostet aktuell 93,51 Dollar und damit 0,9 Prozent weniger. Der Preis für die US-Sorte WTI gibt ebenfalls um 0,9 Prozent nach auf 90,38 Dollar. Erst gestern hatten die Ölpreise wegen Angebotssorgen frische Zehnmonatshochs markiert - ein Belastungsfaktor für die globalen Aktienmärkte.

Im DAX rückt am Morgen die Vonovia-Aktie in den Fokus. Der Immobilienkonzern verzichtet wegen hoher Zinsen und Kosten derzeit auf den Bau zehntausender neuer Wohnungen. "Bei uns liegen Planungen für insgesamt 60.000 Wohnungen in der Schublade", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir machen alles fertig bis zum Baurecht. Und hoffen, dass sich Bauen bald wieder lohnt und rechnet. Dann wollen wir sofort wieder bauen."

Die Commerzbank rechnet im laufenden Jahr wegen der kräftig gestiegenen Zinsen offenbar mit einem noch etwas größeren Zinsüberschuss. Wie die Finanzchefin des Konzerns, Bettina Orlopp, gestern auf einer Finanzkonferenz sagte, dürfte der Zinsüberschuss auf acht Milliarden Euro steigen. Zuletzt hatte der Konzern mindestens 7,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Der Autobauer Mercedes-Benz will eines seiner künftigen Fahrzeuge aus dem Einstiegssegment, den Kompaktwagen CLA, in Rastatt bauen. Der CLA startet Mitte des Jahrzehnts als erstes Fahrzeug der neuen modularen Plattform in Rastatt, wie eine Sprecherin gestern auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die "Automobilwoche" darüber berichtet.

BMW-Chef Oliver Zipse steht laut einem Zeitungsbericht vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise berichtete, soll sein Vertrag auf einer Aufsichtsratssitzung kommende Woche um weitere zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängert werden.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat Kritik an den Renditevorgaben der Stammmarke geäußert und vor einem "perfekten Sturm" gewarnt, der auf VW zusteuere. "Das Zielbild 6,5 Prozent Rendite ist keines, das die Belegschaft mitnimmt", sagte sie gestern im nichtöffentlichen Teil der Betriebsversammlung in Wolfsburg.

Der Versicherungskonzern Talanx hat seinen Höhenflug am Aktienmarkt zur ersten Kapitalerhöhung seit dem Börsengang vor elf Jahren genutzt. Die Erhöhung des Streubesitzes um 400 Millionen Euro soll den Handel mit Talanx-Aktien ankurbeln. Das Unternehmen aus Hannover brachte gestern Abend binnen weniger Stunden 6,5 Millionen Aktien bei großen Investoren unter.