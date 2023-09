marktbericht DAX mit Stabilisierungsversuch Stagnation nach Kurseinbruch Stand: 27.09.2023 09:53 Uhr

Nach den jüngsten starken Verlusten versuchen sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zu stabilisieren. Doch die hohen Anleihen-Renditen verheißen nichts Gutes für die weiteren DAX-Perspektiven.

Die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt hat zur Wochenmitte nachgelassen. Der DAX ist nur mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, zur XETRA-Eröffnung büßte er 0,2 Prozent auf 15.226 Punkte ein. An den beiden Handelstagen zuvor waren die deutschen Standardwerte um jeweils 1,0 Prozent eingebrochen.

"Eine Stabilisierung im Deutschen Aktienindex nach der Talfahrt der vergangenen zwei Tage sollte heute bereits als Erfolg gewertet werden", erklärt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. "Mehr ist momentan nicht drin."

Seit Wochenbeginn hat sich das charttechnische Bild im DAX dramatisch eingetrübt, hat der deutsche Leitindex doch seine Kernunterstützungszone aus 200-Tage-Linie (aktuelle bei 15.588 Punkten) und den Juli-/August-Tiefs bei 15.456/15.469 Zählern nach unten durchbrochen.

Das daraus resultierende rechnerische Abschlagspotenzial ließe sich auf rund 1.000 Punkte taxieren, betont Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei der HSBC. "Im Umkehrschluss führt dies zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von 14.500 Punkten, welches sehr gut mit dem Märztief bei 14.458 Punkten harmoniert."

Fundamentaler Hintergrund der jüngsten Kursverluste ist die Aussicht auf anhaltend hohe Zinsen in den USA. Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte jüngst signalisiert, dass die Währungshüter noch eine Anhebung von einem viertel Prozentpunkt für dieses Jahr erwägen. Zudem dürften etwaige Zinssenkungen 2024 deutlich geringer ausfallen als bislang avisiert.

Diese Zinsperspektiven spiegeln sich am Anleihemarkt überdeutlich wider. So ist die Rendite der US-Papiere mit zehn Jahren Laufzeit gestern auf bis zu 4,566 Prozent und damit auf ein 16-Jahres-Hoch gestiegen. Hohe Zinsen erhöhen die Attraktivität von Anleihen im Vergleich zu Aktien.

Nachdem sich die Lage beim DAX vor diesem Hintergrund zuletzt merklich verschlechtert hatte, haben inzwischen auch die großen US-Indizes nachgezogen. Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 schlossen am Vorabend auf Tiefpunkten seit Juni.

Gegen den negativen Trend stemmten sich am Morgen die Börsen in Asien. Hier lockte die Aussicht auf eine Erholung der Wirtschaft in China die Anlegerinnen und Anleger zurück an die Aktienmärkte. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lagen leicht im Plus, in Tokio ging der Nikkei-Index 0,2 Prozent fester aus dem Handel.

Die gestiegenen US-Zinserwartungen stärken dem Dollar weiter den Rücken. Im Gegenzug gibt der Euro im frühen Devisenhandel weiter nach und fällt bis auf 1,0555 Dollar. So tief notierte die europäische Gemeinschaftswährung seit März nicht mehr. Die Feinunze Gold kostet aktuell 1.897 Dollar.

Trotz des starken Dollars haben die Ölpreise ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 94,88 Dollar. Das waren 92 Cent mehr als gestern. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 94 Cent auf 91,33 Dollar. Die Preise notieren damit nicht weit entfernt von den jüngst markierten Höchstständen seit dem vergangenen November.

Im DAX rückt am Morgen die Aktie von Mercedes-Benz in den Fokus. Im Zusammenhang mit möglichem Diesel-Abgasbetrug fordern zahlreiche Anleger von dem Autobauer Schadensersatz in Millionenhöhe - nun beginnt das Musterverfahren. Der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts wird heute zum ersten Mal über die Klage verhandeln. Der erste Verhandlungstag ist demnach als Organisationstermin geplant. Unter anderem soll mit den Parteien die Strukturierung der Verfahrensführung besprochen werden.

Im SDAX schnellt die Aktie von KWS Saat empor. Wegen guter Geschäfte in allen Segmenten übertraf der Saatguthersteller die Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 127 Millionen Euro als Gewinn hängen, wovon KWS Saat seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 90 Cent zahlen will nach 80 Cent im Vorjahr.

Die weiter hohe Inflation hat Spuren beim Baumarktkonzern Hornbach hinterlassen. Bei einem nahezu unveränderten Umsatz von 1,67 Milliarden Euro sank das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Hornbach-Gruppe im zweiten Quartal um 13,3 Prozent auf 111,9 Millionen Euro. Erich Harsch, Chef der Hornbach Baumarkt AG, sprach von einer "gewissen Zurückhaltung der Verbraucher".

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch bekommt Anfang kommenden Jahres mit Gabi Schupp eine Vorstandsvorsitzende. Der Aufsichtsrat hat sie für den Posten bestellt. Schupp wird die Nachfolge von Vorstandschef Frank Göring antreten. Schupp war den Angaben zufolge in den vergangenen fünf Jahren für den Unternehmensbereich "Dining und Lifestyle", der etwa Geschirr, Gläser und Besteck umfasst, verantwortlich.

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat eine weitere Klage gegen den Onlineriesen Amazon eingereicht. Dabei nimmt die Federal Trade Commission (FTC) nun das "Marktplatzgeschäft" des US-Konzerns ins Visier und wirft ihm eine Monopolstellung vor. Die Kartellklage der FTC und von 17 US-Bundesstaaten sei vor einem Bundesgericht in Seattle eingereicht worden, teilte die Behörde mit.

Der ChatGPT-Betreiber OpenAI spricht einem Medienbericht zufolge mit Investoren über einen möglichen Aktienverkauf, der den KI-Entwickler mit 80 bis 90 Milliarden Dollar bewerten könnte. Es werde erwartet, dass die Mitarbeiter ihre bestehenden Anteilsscheine verkaufen könnten, anstatt dass das Unternehmen neue Aktien ausgebe, um zusätzliches Kapital zu beschaffen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die französischen Supermarktketten Carrefour und E.Leclerc wollen Sprit demnächst günstiger verkaufen. Ab Freitag sollen Kraftstoffe an den Tankstellen ihrer Großmärkte täglich zum Selbstkostenpreis angeboten werden, also ohne Profit. Das teilten die Unternehmen gestern auf der Online-Plattform X, früher Twitter, mit. Angesichts hoher Lebenshaltungskosten hatte Frankreichs Regierung zuvor Druck auf die Anbieter gemacht.

US-Präsident Joe Biden hat sich demonstrativ den streikenden Arbeitern in der Autobranche angeschlossen und sich hinter ihre Forderung von 40 Prozent mehr Lohn gestellt. "Ihnen steht zu, was Sie verdient haben", sagte er am gestern vor einem Verteilerzentrum von General Motors in Belleville im Bundesstaat Michigan. "Und Sie haben verdammt viel mehr verdient, als Sie jetzt bekommen."

Die Buchungsplattform Airbnb erwartet keine größeren Probleme durch die Einschränkungen ihrer Aktivitäten in New York. Die US-Metropole sei "nur ein kleiner Teil" des Geschäfts und wie viele andere Städte bereits in der Pandemie "immer unwichtiger geworden", sagte Airbnb-Mitgründer Nathan Blecharczyk der "Süddeutschen Zeitung". In New York sind seit kurzem Vermietungen für weniger als 30 Tage verboten.

Der Gesundheitsschuh-Hersteller Birkenstock will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge kommende Woche die Zeichnungsfrist für seinen Börsengang in New York starten. Birkenstock wolle am 2. Oktober mit der offiziellen Werbetour für die Emission beginnen, bei der das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein mit rund zehn Milliarden Dollar bewertet werden könnte.

Der zuletzt wegen seines Abnehmmittels Wegovy in den Fokus geratene dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in Mainz seine neue Deutschlandzentrale eröffnet. In dem im Sommer fertiggestellten und von Novo Nordisk angemieteten dreigeschossigen Bau in der Nähe des neuen Biotechnologie-Campus Mainz sowie der Uni und Hochschule Mainz sind rund 350 Arbeitsplätze untergebracht.

Die spanische Großbank Santander will im Rahmen ihrer neuen Ausschüttungspolitik für 1,31 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Dafür sei aber noch die Genehmigung der Aufsichtsbehörden erforderlich, teilte das Institut am Dienstagabend nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit. Zudem soll die Zwischendividende um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,10 Euro je Aktie steigen.