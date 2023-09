Produktion steht still IT-Störung legt VW lahm Stand: 27.09.2023 19:15 Uhr

Aufgrund einer Netzwerkstörung bei Volkswagen steht die Produktion an verschiedenen Standorten still. Auch Büros sind betroffen. Ausmaß und Grund der Störung sind noch unklar. Der Konzern hat einen Krisenstab einberufen.

Eine Netzwerkstörung hat die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken stehe still, bestätigte ein Konzernsprecher. Zuvor hatte das "Handelsblatt" von der Störung berichtet.

Seit 12.30 Uhr gebe es eine "IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg" mit Implikationen für die fahrzeugproduzierenden Werke, so der Konzernsprecher.

Dimension der Störung noch nicht klar

Demnach steht laut Unternehmensangaben zurzeit die Produktion im Stammwerk Wolfsburg sowie in den Werken in Emden, Osnabrück und Zwickau still.

Auch in den Büros in Wolfsburg könne aktuell nicht gearbeitet werden. An anderen Standorten sei der Notruf ausgefallen. Die Dimension der Störung sei noch nicht ganz klar. Auch die Ursache der Netzwerkstörung soll bislang noch nicht bekannt sein. Ein Angriff von außen gelte nach aktuellem Stand aber als unwahrscheinlich.

Der Konzern habe den Krisenstab einberufen. Volkswagen arbeite mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben.