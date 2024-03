marktbericht Die Woche der Notenbanken DAX dürfte schwächer starten Stand: 19.03.2024 07:29 Uhr

Vor der Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch bleiben die Anleger wohl zurückhaltend. Allzu weit ist die Marke von 18.000 Punkten aber nicht entfernt.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 17 895 Punkte. Der deutsche Leitindex beendete den Handel gestern erneut nicht über der Marke von 18.000 Punkten. Am Vormittag war der DAX mit 18.015 Zählern noch auf dem Weg zu seinem jüngsten Rekordhoch bei 18.039 Zählern. Zum Xetra-Schluss notierte er mit minus 0,02 Prozent auf 17.932,68 Punkten.

Vor den Notenbanksitzungen in dieser Woche blieben viele Investoren lieber an der Seitenlinie, meinte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. An den kommenden Tagen stehen noch die Zinsentscheide der Zentralbanken in den USA, Großbritannien und der Schweiz an.

Die Aufmerksamkeit gilt aber vor allem der US-amerikanischen Federal Reserve am Mittwochabend. Eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses gilt als ausgemachte Sache. Wichtiger für die Anleger sollten Hinweise auf den Zeitpunkt der seit langem erhofften Wende in der Geldpolitik sein.

"Im Fokus der Märkte werden vor allem die aktuellen Prognosen der Fed für Wachstum und Inflation stehen, für die ich in beiden Fällen im Vergleich zum Ausblick vom vergangenen Dezember eine leichte Aufwärtskorrektur erwarte“, kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

"Zugleich könnten die Währungshüter den projizierten Leitzinspfad gegenüber ihrer Dezember-Einschätzung straffen und die Zahl der bis Ende 2024 erwarteten Zinssenkungen von drei auf zwei reduzieren", so die Einschätzung von Stephan.

Die US-Vorgaben fallen ansprechend aus: Die Anleger an der Wall Street haben den jüngsten Rücksetzer zum Kauf von Aktien aus dem Technologiesektor genutzt, allerdings ohne sich allzu weit nach vorn zu wagen. Der Dow Jones schloss am Montag 0,2 Prozent höher auf 38.790 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 16.103 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 5149 Punkte zu.

Das Rätselraten um mögliche Zinssenkungen hatte zuletzt an den Nerven der US-Aktienanleger gezerrt und sie zum Wochenschluss in die Defensive getrieben.

Eine weitere der großen Notenbanken hat derweil einen Kurswechsel vollzogen: Erstmals seit 17 Jahren hob die japanische Notenbank ihren Leitzins an. Die Währungshüter legten den Tagesgeldsatz als neuen Leitzins fest und beschloss, ihn in einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent zu halten.

"Die neue Ära nicht negativer Zinsen ist aber auch eine Bestätigung für die Erholung der japanischen Wirtschaft. Höhere Renditen auf Ersparnisse und Investitionen in Japan können die Kaufkraft der Verbraucher stärken und sprechen für eine Fortsetzung des Aufschwungs bei japanischen Aktien", sagte Charu Chanana von Saxo in Singapur. Der Nikkei ging mit einem Plus von 0,7 auf 40.003 Punkten.

Am chinesischen Aktienmarkt gab es Kursverluste: Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

Der Chipkonzern Nvidia will seine führende Rolle bei Technik für Künstliche Intelligenz ausbauen. Firmenchef Jensen Huang stellte dafür eine neue Generation von Nvidias Computerplattform vor. Nvidia sieht das System mit dem Namen Blackwell als "Antrieb einer neuen industriellen Revolution" durch KI. Das System sei beim Anlernen von Künstlicher Intelligenz vier Mal leistungsstärker als die aktuelle Generation Grace Hopper.

Der Chef des hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande soll lebenslang vom Aktienhandel ausgeschlossen werden. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Hui Ka Yan zudem von der chinesischen Börsenaufsicht wegen verschiedener Finanzdelikte mit einer Geldstrafe von 47 Millionen Yuan (rund sechs Millionen Euro) belegt. Überdies habe die Börsenaufsicht das Unternehmen mit einer Geldstrafe von 4,2 Milliarden Yuan belegt und weitere Führungskräfte bestraft.