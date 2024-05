marktbericht Kursverluste erwartet DAX bleibt im Korrekturmodus Stand: 14.05.2024 07:55 Uhr

Vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch bleiben die Investoren zurückhaltend. Die Korrektur nach dem DAX-Rekordhoch vom vergangenen Freitag dürfte sich also zunächst fortsetzen.

Der DAX dürfe schwunglos in den heutigen Dienstag starten: Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18.723 Punkte. Gestern war der DAX 0,2 Prozent schwächer bei 18.742 Punkten aus dem Handel gegangen. Er entfernte sich damit wieder von der 19.000er Marke, die viele Experten als Zielmarke betrachten. Vergangenen Freitag hatte der deutsche Leitindex ein Rekordhoch von 18.846 Zählern erreicht.

Wie es weitergeht, hängt von den US-Inflationsdaten ab, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Da sowohl die Märkte als auch die Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve über den Zeitpunkt der Lockerung der Geldpolitik weitgehend unsicher scheinen, sind die Daten Marktbeobachtern zufolge von entscheidender Bedeutung. Dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed dürfte die Teuerung auch im April nicht wirklich viel nähergekommen sein.

Ökonomen erwarten, dass sich der Kern-Verbraucherpreisindex von 3,8 Prozent im März auf 3,6 Prozent im April verlangsamt. "Das wäre gut, aber nicht gut genug, um die Pläne der Fed für eine Lockerung der Geldpolitik im dritten Quartal zu bestätigen", sagte Bob Savage vom Finanzdienstleister BNY Mellon in einer Kundenmitteilung.

Dem CME FedWatch Tool zufolge kalkulieren Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent ein, dass es im September zu einer Zinssenkung kommt.

Die Vorgaben der Wall Street fallen dürftig aus: Der Dow Jones hatte am Montag 0,2 Prozent tiefer mit 39.431 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte hingegen 0,3 Prozent auf 16.388 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 5.221 Stellen. Natürlich ist auch in den USA die Inflation das beherrschende Marktthema - und damit zusammenhängend die Geldpolitik der Fed.

Das gilt auch für Asien, wo sich die Anleger heute bedeckt halten: Die japanische Börse tendierte am Dienstag kaum verändert. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nahezu unverändert bei 38.199,10 Punkten und der breiter gefasste Topix ebenfalls nahezu unverändert bei 2.722,94 Punkten. Die Börse in Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.144,53 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3656,51 Punkte. Anleger warten auf die Geschäftszahlen von Alibaba. Der chinesische Rivale von Amazon wird diese voraussichtlich heute vorlegen.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat einen Käufer für sein Foodpanda-Geschäft in Taiwan gefunden und verschafft sich damit finanziell Luft. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber wolle den Bereich für 950 Millionen Dollar (888 Millionen Euro) erwerben, teilte Delivery Hero mit. Der Verkauf soll im ersten Halbjahr des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Zudem wird sich der US-Konzern mit knapp drei Prozent an dem im MDAX notierten Unternehmen beteiligen. Dazu sollen rund 8,4 Millionen neue Aktien für 33 Euro das Stück an Uber über eine Kapitalerhöhung verkauft werden. Dem stark verschuldeten deutschen Unternehmen fließen damit 278 Millionen Euro in die Kasse.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist trotz der Streiks im ersten Quartal überraschend stark in die Gewinnzone zurückgekehrt. Auf die Aktionäre entfiel in der typischerweise schwachen Reisezeit ein Überschuss von gut 16 Millionen Euro nach einem Verlust von fast 22 Millionen ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal steigerte Fraport den Umsatz vor allem dank deutlich höherer Passagierzahlen an den Konzernflughäfen um rund 16 Prozent auf gut 890 Millionen Euro. Der operative Gewinn wuchs um mehr als ein Drittel auf knapp 213 Millionen Euro.

TAG Immobilien hat im ersten Quartal den Gewinn dank gut laufender operativer Geschäfte und Verkäufen deutlich gesteigert. Der Gewinn sei um 60 Prozent auf knapp 53 Millionen Euro nach oben geklettert. Der operative Gewinn (FFO I), der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft umfasst, habe um fünf Prozent auf knapp 45 Millionen Euro angezogen.