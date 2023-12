marktbericht Schwächerer DAX-Start erwartet Rekordrally dürfte eine Pause machen Stand: 07.12.2023 07:36 Uhr

Die DAX-Rekordjagd könnte heute zum Handelsstart zumindest pausieren. Schwache Vorgaben aus Japan und den USA dürften den Anlegern die Gelegenheit zu einer Atempause geben.

Zum Handelsstart sieht es bislang nicht nach einem neuen DAX-Rekord aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 16.614 Punkte. Zinssenkungsfantasien nach neuen Konjunkturdaten hatten den DAX gestern erneut in die Höhe getrieben. Der DAX ging mit 16.656 Punkten 0,8 Prozent fester aus dem Handel. Zuvor war er zeitweise auf ein neues Rekordhoch von 16.727 Zählern geklettert.

Grund für die Euphorie waren Daten vom US-Arbeitsmarkt: Die US-Unternehmen haben im November laut einer Umfrage des Personaldienstleisters ADP weniger Stellen geschaffen als von Experten erwartet. Dies schürte Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

DZ-BANK-Analyst Sören Hettler warnt aber vor zu großer Zuversicht: "Die Rückschlagsrisiken haben zugenommen. Das liegt vor allem an den zu weit gelaufenen Zinssenkungsspekulationen." Auch die Fachleute der Helaba sind vorsichtig: "Vor allem die klar überkaufte Marktlage macht eine vorübergehende Korrektur wahrscheinlich", schreiben sie in ihrem Tagesausblick.

Aber auch unter Notenbankern wird die Frage nach Zinssenkungen längst heiß diskutiert. Nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau könnte sich das Thema 2024 stellen. Villeroy sagte der französischen Zeitung "La Dépêche du Midi", dass "die Disinflation schneller voranschreitet, als wir dachten". "Aus diesem Grund wird es, wenn es keine Schocks gibt, keine neue Zinserhöhung geben. Die Frage einer Zinssenkung könnte sich im Jahr 2024 stellen, aber nicht jetzt", fügte er hinzu. Villeroy ist auch Frankreichs Notenbankchef.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte am Dienstag gesagt, die jüngste Inflationszahl habe eine weitere Zinserhöhung eher unwahrscheinlich gemacht. An der Börse wird bereits spekuliert, die EZB könne womöglich schon im ersten Quartal 2024 die Zinsen senken.

Die Vorgaben der Wall Street fallen indes schwach aus: Starke Kursverluste bei den Energiekonzernen aufgrund fallender Ölpreise ließen die Investoren vorsichtig agieren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,2 Prozent tiefer auf 36.054 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 14.146 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4.549 Punkte ein.

Grund für die schwachen Energieaktien ist der seit Wochen sinkende Ölpreis: Ein unerwartet starker Anstieg der US-Lagerbestände hatte die bereits schwächelnden Ölpreise gestern weiter unter Druck gesetzt. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI hatten sich jeweils deutlich verbilligt.

Die steigenden Vorräte in den USA untermauerten die jüngsten Angebot-Nachfrage-Sorgen der Ölinvestoren, sagte Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading bei BOK Financial. "Sie fokussieren sich im Moment nämlich eher auf das Risiko einer allzu schwachen Nachfrage als eines allzu knappen Angebots." Aktuell zeigen die Notierungen leichte Erholungstendenzen.

"Im Großen und Ganzen scheinen die Märkte aktuell eine globale Konjunkturdelle im Winterhalbjahr einzupreisen. Dennoch könnten die Ölpreise momentan überverkauft sein, sodass nun kurzfristige Gegenbewegungen möglich sein sollten", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

In Japan fiel der Nikkei-Index um 1,8 Prozent auf 32.858 Punkte. In China zeigten die jüngsten Handelsdaten, dass die Exporte im November unerwartet gestiegen sind, während die Importe überraschend zurückgingen. Am Vortag hatte die Ratingagentur Moody's den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der Volksrepublik gesenkt. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,4 Prozent.

Der Pharmakonzern AbbVie setzt seine Einkaufstour fort. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben Cerevel Therapeutics für rund 8,7 Milliarden Dollar übernehmen. AbbVie wolle alle ausstehenden Aktien von Cerevel für 45 Dollar pro Anteilsschein in bar erwerben, was einem Aufschlag von 22 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspreche. Cerevel entwickelt Medikamente für Krankheiten wie Alzheimer, Psychosen, Epilepsie, Panikstörungen und Parkinson. Seit 2020 ist es an der New Yorker Börse notiert. Die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital und der Pharmakonzern Pfizer halten Anteile von rund 36 Prozent beziehungsweise 15 Prozent.