marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet DAX bleibt vor Fed-Entscheid auf Erholungskurs Stand: 01.11.2023 07:35 Uhr

Vor dem heute Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sind die DAX-Anleger weiter in Kauflaune. Für eine echte Stabilisierung müssten sie das Aktienbarometer aber noch stärker in die Höhe treiben.

Der deutsche Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte fester. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 14.868 Punkten. Die Standardwerte könnten damit an ihre jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Tags zuvor hatten sie 0,6 Prozent höher bei 14.810 Zählern geschlossen.

Die Erholung auf dem Frankfurter Börsenparkett seit dem Oktober-Tief bei 14.630 Stellen setzt sich damit fort. Für eine echte Stabilisierung müsste der DAX nun aber die jüngste Abwärtskurslücke bei 14.936/14.985 Punkten schließen. Damit hätte der deutsche Leitindex zugleich das alte Verlaufstief bei 14.948 Zählern zurückerobert, darauf weist HSBC-Charttechnikexperte Jörg Scherer hin.

Doch voraussichtlich dürfte der DAX heute keine allzu großen Sprünge machen, mahnt doch nicht nur der Gaza-Krieg, sondern auch die Fed-Sitzung am Abend die Anleger zur Zurückhaltung. Die US-Notenbank wird um 19.00 Uhr MEZ ihren Zinsentscheid bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lassen wird.

Die Frage für die Zukunft ist nun, ob die Notenbank später weitere Zinsanhebungen für notwendig halten könnte. Schließlich birgt der Boom der US-Wirtschaft Inflationsrisiken. Allerdings könnte der Anstieg der Renditen für Staatsanleihen eine Zinserhöhung weniger notwendig machen. Darauf hat Fed-Chef Jerome Powell selbst hingewiesen.

Die Erwartung einer Zinspause der US-Notenbank hatte gestern die Wall Street ins Plus gehievt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher bei 33.051 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,7 Prozent auf 4.193 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag knapp ein halbes Prozent höher bei 12.851 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung sei auf den wachsenden Konsens zurückzuführen, dass die Fed in diesem Jahr wahrscheinlich keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird, kommentierte Greg Bassuk, Geschäftsführer des Vermögensverwalters AXS Investments in New York.

Positive Impulse für den DAX-Handel kommen am Morgen auch von den asiatischen Aktienmärkten. Der japanische Leitindex Nikkei hat nach dem gestrigen Entscheid der Bank of Japan starke Gewinne eingefahren und 2,4 Prozent im Plus bei 31.601 Punkten geschlossen. Tags zuvor hatte die japanischen Währungshüter ihre Kontrolle über die langfristigen Zinssätze weiter gelockert. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,2 Prozent im Plus.

Der Euro zeigt sich im asiatischen Devisenhandel wenig bewegt. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0566 Dollar 0,1 Prozent tiefer. Sie hält sich damit weiterhin in ihrer engen Handelsspanne seit Anfang Oktober. Der Goldpreis gibt 0,2 Prozent auf 1.978 Dollar nach.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Bayer-Aktie in den Fokus. Der Chemiekonzern hat bei US-Rechtsstreits um Krebs-Vorwürfe zu glyphosathaltigen Unkrautvernichtern die dritte Niederlage in Folge einstecken müssen. Geschworene in einem Gericht des Bundesstaates Kalifornien in San Diego sprachen einem 57-Jährigen insgesamt 332 Millionen Dollar Schadenersatz zu.

Die Telekom-Tochter T-Systems wird künftig für das europäische Cloud-Projekt "Gaia X" eine sogenannte "ID Wallet" für den digitalen Identitätsnachweis bereitstellen. Auftraggeber ist der eco-Verband der Internetwirtschaft im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Außerdem wurde das Unternehmen beauftragt, für den auf Steuerberater spezialisierten Business-Software-Anbieter Datev eine ID-Lösung für die Branche zu bauen.

Das Spezialtiefbau-Unternehmen Bauer hat nach einem Hackerangriff auf seine IT-Infrastruktur nach eigenen Angaben weltweit mit Einschränkungen zu kämpfen. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen sei es Unbekannten gelungen, auf Server der Gruppe zuzugreifen, teilte Bauer gestern mit. In der Folge seien verschiedene Systeme vorsorglich heruntergefahren beziehungsweise abgeschaltet worden.

Tesla hat sich in einem US-Prozess um die Rolle seines Assistenzsystems "Autopilot" bei einem tödlichen Unfall durchgesetzt. Der von Elon Musk geführte Autobauer konnte die Geschworenen im kalifornischen Riverside davon überzeugen, dass "Autopilot" nicht für den Unfall verantwortlich gemacht werden kann, wie der Finanzdienst Bloomberg gestern aus dem Gericht berichtete.

Der weltweit steigende Absatz und die Schwäche der Landeswährung Yen kommen dem japanischen Autobauer Toyota entgegen. Das Unternehmen konnte den Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppeln und erhöhte seine Gesamtjahresprognose um 50 Prozent. Von Juni bis September verdiente Toyota umgerechnet rund neun Milliarden Euro, ein Anstieg um 155,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Eine schwächelnde Nachfrage setzt AMD zu. Obwohl der Verkaufsstart des mit Spannung erwarteten Spezialchips für Künstliche Intelligenz (KI) naht, enttäuschte der Intel-Konkurrent mit seinen Umsatzzielen. AMD sagte für das vierte Quartal einen Umsatz bei 6,1 Milliarden Dollar voraus, Analysten hatten im Schnitt mit knapp 6,4 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Geschäft um 4,6 Prozent.

Die Aktie des einst gefeierten Büroraum-Anbieters WeWork ist nach einem Medienbericht eingebrochen. Im nachbörslichen US-Handel fiel der Kurs um mehr als 42 Prozent. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen geschrieben, WeWork bereite für kommende Woche einen Insolvenzantrag mit Gläubigerschutz vor. "Wir kommentieren keine Spekulationen", antwortete ein WeWork-Sprecher auf Anfrage zu dem Bericht.