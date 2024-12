marktbericht Kursverluste im frühen Handel Anleger hoffen auf Weihnachtsrally Stand: 17.12.2024 09:58 Uhr

Trotz leichter Rückschläge stehen die Chancen auf eine Kursrally vor Weihnachten nach Ansicht von Fachleuten nicht schlecht. Einiges wird aber vom kommenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve abhängen.

Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn geht heute weiter. Der DAX sinkt am Morgen um 0,2 Prozent auf 20.278 Punkte. Gestern hatte der DAX 0,4 Prozent tiefer auf 20.313 Punkten geschlossen.

Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch bleibe Zurückhaltung angesagt, schrieb Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Der DAX befinde sich "in einem intakten und starken Bullenmarkt". Bei Rücksetzern fänden sich stets rasch wieder Käufer, was die Schwankungen geringhalte.

"Unter saisonalen Gesichtspunkten beginnt jetzt nochmals eine gute Phase", stellen die charttechnisch argumentierenden Fachleute von HSBC fest. So sorge die Weihnachtsrally ab fünf Handelstagen vor dem Fest für Rückenwind, welcher regelmäßig bis in das neue Jahr anhalte. "Vor diesem Hintergrund muss das 42. Rekordhoch in diesem Jahr noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren", heißt es in ihrem Tageskommentar.

Für die Investoren dreht sich in dieser Woche vieles um die Sitzungen der großen Zentralbanken. Anleger stellen sich auf eine Zinssenkung in den USA ein, während die Sätze in Japan und Großbritannien wohl stabil bleiben dürften. Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank rechnen die Märkte mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent gesenkt werden.

Zwar gelte eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik am Mittwoch als sicher, sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin der Saxo Bank. Investoren würden aber auf Anzeichen für eine "falkenhafte Zinssenkung" achten. "Das bedeutet, dass die Fed zwar ihre Politik lockert, aber hinsichtlich des Tempos künftiger Senkungen Vorsicht signalisieren könnte."

An der Wall Street schloss der US-Leitindex Dow Jones gestern mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 43.717 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 konnte hingegen um 0,4 Prozent auf 6.074 Punkte zulegen, während der technologielastige Nasdaq sogar ein Plus von 1,2 Prozent auf 20.173 Punkte verzeichnete.

Auch in Asien ist sind die kommenden Zinsentscheide natürlich ein wichtiges Thema, das zur Zurückhaltung mahnt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss schwächer mit minus 0,2 Prozent auf 39.364 Punkten. Die anhaltende Schwäche des Yen könnte nach Ansicht von Marktexperten zu verbalen Interventionen zur Stützung der Währung führen und den Druck auf die Notenbank erhöhen, die Zinsen anzuheben.

Besser entwickelten sich die chinesischen Festlandswerte. Der CSI 300 zog im späten Handel um 0,3 Prozent auf 3.922 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach das Land sein Wachstumsziel für das kommende Jahr mit fünf Prozent festlegen könnte. Sollte dies zutreffen, könnte es als Hinweis verstanden werden, dass die chinesische Regierung es ernst meint mit Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft.

Etwas leichter tendierte dagegen der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong, der zuletzt 0,3 Prozent auf 19.746 Punkte einbüßte.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Investitionen des japanischen Technologiekonzerns Softbank in Höhe von 100 Milliarden Dollar in Projekte in den Vereinigten Staaten angekündigt. Mit diesem Investment sollten 100.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden, sagte Softbank-Chef Masayoshi Son bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump.

Das Geld soll in den kommenden vier Jahren fließen. Diese "historische Investition" sei eine Demonstration des Vertrauens in Amerikas Zukunft, sagte Trump. Sie werde dazu beitragen, dass "Künstliche Intelligenz, neue Technologien und andere Industrien von morgen" aufgebaut würden.

Die Thyssenkrupp-Wasserstoff-Tochter Nucera hat im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) operativ weniger verdient und kalkuliert für den Aufbau der Geschäfte auch im neuen Jahr Einbußen ein. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe das Unternehmen einen Verlust von 14 Millionen Euro eingefahren nach einem Gewinn von 25 Millionen Euro vor Jahresfrist. Im neuen Geschäftsjahr reiche die Prognose von minus 30 Millionen bis plus fünf Millionen Euro.

Nestlé Waters muss laut Medienberichten wegen Gesundheitsrisiken die Einstellung seiner Produktion von Perrier-Mineralwasser in Südfrankreich in Betracht ziehen. Dies soll in einem vertraulichen Bericht der regionalen Gesundheitsbehörde stehen, über den französische Medien berichteten.

Grund dafür sei die Qualität der Wasserentnahmen, die regelmäßig beeinträchtigt gewesen seien. Nestlé werde nahegelegt "strategisch eine andere mögliche Verwendung der derzeitigen Mineralwasserentnahmen für Lebensmittel in Betracht zu ziehen", zitiert die Zeitung "Le Monde" aus dem Bericht.