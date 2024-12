marktbericht DAX unbewegt Stille vor dem EZB-Zinsentscheid Stand: 12.12.2024 07:44 Uhr

Vor der heutigen EZB-Sitzung dürften sich die Anleger kaum aus der Deckung wagen. Für eine gute Grundstimmung sorgen die gestrigen US-Verbraucherpreise, die auf eine Zinssenkung in den USA hindeuten.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start 14 Punkte tiefer als am Vorabend auf 20.385 Punkte. Gestern hatte der DAX um 0,3 Prozent auf 20.399 Punkte zugelegt. Weit ist der Weg zu einem erneuten Rekord nicht, aktuell liegt das Allzeithoch bei 20.462 Punkten. Die Ende November eingeleitete Jahresendrally hatte den deutschen Leitindex um bis zu 1.200 Punkte nach oben getrieben.

Das Thema des heutigen Tages wird die Zinssitzung der EZB um 14:15 Uhr sein. Ökonomen erwarten überwiegend, dass die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte reduziert werden. Der Einlagensatz würde dann auf 3,0 Prozent sinken.

"Die enttäuschenden konjunkturellen Frühindikatoren deuten auf ein schwaches Jahresende für die europäische Wirtschaft hin", kommentierte Felix Schmidt, Volkswirt bei der Berenberg Bank. "Weitere Leitzinssenkungen der EZB zur Ankurbelung der Konjunktur wären daher zu begrüßen." Gegen einen großen Zinsschritt spreche jedoch, dass bei der Bekämpfung der Kerninflation wenig Fortschritte erzielt worden seien, schreibt Schmidt.

Auch in den USA ist die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve längst im Fokus der Investoren. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet etwas verstärkt. Die gestern publizierten Verbraucherpreise legten um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, nach 2,6 Prozent im Oktober. Von Oktober auf November zogen die Preise um 0,3 Prozent an.

"Alles stimmt genau mit den Schätzungen überein", sagte David Miller, Chefanleger beim Investitionsverwalter Catalyst Funds. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die US-Notenbank Fed später in diesem Monat eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzieht." Die Aussichten auf sinkenden Zinsen der Notenbanken ist ein wesentlicher Kurstreiber der jüngsten Rekordjagd.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 44.148 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 6.084 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 1,8 Prozent auf 20.034 Stellen an.

Asiatische Aktien haben zugelegt. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 39.906 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 1,1 Prozent höher bei 2.778 Zählern. "Die US-Inflationsdaten haben den Markt davon überzeugt, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung nächste Woche senken wird", sagte Yugo Tsuboi, Chefstratege bei Daiwa Securities.

Die Börse Shanghai gewann 0,6 Prozent auf 3.454 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,8 Prozent auf 4.022 Punkte.

Die Entscheidung des Autobauers General Motors (GM), seine Pläne für Robotaxis zu begraben, belastet auch Microsoft. Microsoft hält einen Minderheitsanteil an der GM-Tochter Cruise. Das Unternehmen kündigte eine Wertberichtigung von rund 800 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal (per Ende Dezember) an. Das werde das Ergebnis je Aktie um etwa 9 Cents belasten, hieß es.

Adobe hat für das Gesamtjahr einen geringeren Umsatz als von Experten erwartet vorausgesagt. Die gestern nach US-Börsenschluss veröffentlichte Vorhersage deutet darauf hin, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in Künstliche Intelligenz (KI) erst später auszahlen könnten. Die Adobe-Aktie fiel im nachbörslichen Handel zunächst mehr als acht Prozent.

Adobe erwartet einen Jahresumsatz zwischen 23,3 Milliarden und 23,55 Milliarden Dollar, wie der Photoshop-Herausgeber mitteilte. Analysten hatten laut Daten von LSEG mit 23,78 Milliarden gerechnet.