marktbericht Vor dem Handelsstart DAX bleibt wohl in Warteposition Stand: 06.03.2024 07:41 Uhr

Starke Kursverluste an der US-Technologiebörse dämpfen auch hierzulande die Stimmung. Die Anleger bleiben vor einer Anhörung des US-Notenbankchefs Powell vor dem US-Kongress zurückhaltend.

Der Börsenhandel dürfte heute zunächst kaum bewegt starten: Vor Xetra-Handelsbeginn taxiert der Broker IG den DAX ein paar Punkte höher auf 17.720 Zähler. Gestern war der deutsche Leitindex, der zuletzt sieben Rekordhochs in Folge erklommen hatte, 0,1 Prozent niedriger bei 17.698 Zählern aus dem Handel gegangen.



Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wirft anlässlich der laufenden Berichtssaison einen positiven Blick auf den deutschen Leitindex: Die Unternehmen des DAX würden ihre Umsätze zu über 80 Prozent außerhalb Deutschlands generieren, so der Experte.

"Die sinkenden Energiekosten, seit Anfang 2023 um mehr als 60 Prozent, sowie die robusten Wachstumsaussichten für China und die USA, die wichtigsten Exportländer der DAX-Unternehmen, stützen die Entwicklung des Index", schreibt Stephan in seinem Tagesausblick

Aber neben den Unternehmensnachrichten bleibt die Geldpolitik ein entscheidender Faktor für die Kursentwicklung. Vor der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress bleiben die Investoren deshalb vorsichtig: "Es scheint unwahrscheinlich, dass Powell die Botschaft ändern wird, die er und seine Kollegen in letzter Zeit verkündet haben, nämlich dass sie es nicht eilig haben, die Zinsen zu senken, und dass sie mehr Gewissheit haben wollen, dass die Inflation unter Kontrolle ist, bevor sie dies tun", schrieben die ING-Volkswirte.

"Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Nach der jüngsten Rekordrally an den New Yorker Börsen haben die Anleger gestern Kasse gemacht. Am Markt hieß es außerdem, die Sorge vor überzogenen Bewertungen im Technologiesektor werde größer. Dies sorgte an der Nasdaq-Börse für verstärkte Gewinnmitnahmen, die den Auswahlindex Nasdaq 100 mit 1,8 Prozent auf 17.897 Punkte auf Talfahrt schickten. Seit dem Oktober-Tief hatte er bis zu 30 Prozent zugelegt.

Auch an der Wall Street und dem breiten US-Markt zogen sich die Anleger vorerst zurück. Der Dow Jones Industrial sank um 1,0 Prozent auf 38.585 Punkte. Der S&P 500 verlor ebenfalls 1,0 Prozent auf 5.078 Zähler.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss bei 40.090 Punkten praktisch auf Vortagesniveau. "Nach der steilen Rally seit Jahresbeginn scheinen wir nun in eine Phase der Geschwindigkeitsanpassung eingetreten zu sein", die bis zu den Sitzungen der Bank of Japan (BOJ) und der US-Notenbank Fed in der übernächsten Woche andauern dürfte, sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. "Bis dahin wird der Markt einen Boden ausloten", und solange der Nikkei nicht deutlich unter 39.000 fällt, wird dies ein Zeichen für einen extrem starken Markt sein", sagte er.

Die Börse in Shanghai legte um 0,1 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent.

Der Logistik-Riese DHL muss nach den Rekordjahren durch den Boom in der Corona-Krise deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verkraften. Die seit vergangenem Jahr unter dem Namen DHL firmierende Deutsche Post verbuchte 2023 bei einem Umsatzrückgang auf 81,8 (Vorjahr: 94,4) Milliarden Euro einen Einbruch des operativen Ergebnisses (Ebit) auf 6,3 (8,4) Milliarden Euro.

Die Deutsche Lufthansa muss auf eine Rückkehr in den DAX weiter warten. Bei der regulären Überprüfung der wichtigsten deutschen Börsenindizes ergaben sich in der Liga der 40 größten deutschen Börsenwerte keine Veränderungen, teilte die Deutsche Börse mit. Damit kann der als erster Abstiegskandidat gehandelte Online-Modehändler Zalando seinen Platz behaupten. Die Lufthansa war 2020 im Zuge der Corona-Krise, in der die Fluggesellschaft durch den Staat gestützt werden musste, aus dem DAX geflogen.

Der Huawei-Konzern nimmt in China mit dem Erfolg seines neuen Smartphones Mate 60 unter anderem Apples iPhone Marktanteile ab. Nach Berechnungen der Analysefirma Counterpoint Research verkaufte Huawei in den ersten sechs Wochen dieses Jahres 64 Prozent mehr Smartphones als im Vorjahreszeitraum. Der iPhone-Absatz war dagegen um 24 Prozent niedriger.