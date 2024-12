marktbericht Kursverluste erwartet Gewinnmitnahmen dürften anhalten Stand: 10.12.2024 07:49 Uhr

Nach der Rekordrally des DAX machen die Anleger zunächst etwas Kasse. Eine Korrektur wäre derzeit nicht ungewöhnlich, vor der EZB-Zinssitzung am Donnerstag dürften die Anleger ohnehin vorsichtig bleiben.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 20.287 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex zunächst auf ein Rekordhoch bei 20.461 Punkten gesprungen. Er gab die Gewinne im Handelsverlauf aber ab und verabschiedete sich 0,2 Prozent schwächer mit knapp 20.346 Punkten. Das Jahresplus beläuft sich derzeit auf rund 22 Prozent.

Das Indikatorenbild sei übergeordnet noch freundlich zu interpretieren, heißt es von der Helaba. "Allerdings haben sich Überkauftsignale eingestellt, die eine vorübergehende Korrektur nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen." Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte schließen die Fachleute nicht aus.

Das Thema dieser Wochen an den Finanzmärkten ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Die Aussicht auf sinkende Zinsen ist einer der Haupttreiber der jüngsten Kursrally.

Für die Sitzung würden Analysten und Märkte mehrheitlich eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwarten, schreibt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank in seinem Tageskommentar. "Die von den Märkten bis Ende 2025 eingepreisten sechs Zinsschritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte erscheinen mir aus heutiger Sicht allerdings überzogen."

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 44.401 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 6.052 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 19.736 Stellen nach.

Die angepeilte Änderung des geldpolitischen Kurses in China hat am Morgen die Aktienmärkte in Asien angetrieben. Die Börse Shanghai gewann 1,6 Prozent auf 3.456 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,9 Prozent auf 4.041 Punkte.

Im kommenden Jahr soll eine "angemessen lockere" Geldpolitik verfolgt werden, berichteten staatliche Medien unter Berufung auf eine Politbüro-Sitzung. Seit 2010 wurde von der Zentralbank eine als "umsichtig" bezeichnete Geldpolitik verfolgt. Die Erklärung deute auf mögliche Zinssenkungen und den Ankauf von Vermögenswerten hin, schrieben die Analysten von ANZ. Der Optimismus drängte auch die schlechter ausgefallenen Zahlen für den chinesischen Handel in den Hintergrund. Die Exporte wuchsen im November langsamer als erwartet, und die Importe fielen sogar überraschend.

An der japanischen Börse in Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 39.269 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.741 Zählern.

Beim größten Börsengang des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten debütierten die Aktien der Delivery-Hero-Tochter Talabat mit Kursgewinnen. Die Papiere erschienen erstmals mit 1,70 Dirham auf den Kurszetteln der Börse Dubai. Das war ein Plus von gut sechs Prozent zum Ausgabepreis von 1,60 Dirham (0,41 Euro). Das Emissionsvolumen liegt bei umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro. Alle angebotenen Aktien stammen von Delivery Hero.

Wegen der hohen Nachfrage warf der Essenslieferant 20 statt der ursprünglich geplanten 15 Prozent der Talabat-Anteile auf den Markt. Der Mutterkonzern betont, langfristig die Mehrheit an der wachstumsstarken Nahost-Tochter behalten zu wollen.

Die Allianz will in den nächsten drei Jahren mindestens drei Viertel des Nettogewinns über Dividenden und den Rückkauf eigener Aktien an die Anteilseigner weiterreichen. Grundsätzlich bleibe es bei der Dividendenpolitik, 60 Prozent des Nettogewinns nach Anteilen Dritter direkt auszuschütten, teilte der Münchner Versicherer mit. Darüber hinaus sollten von 2025 bis 2027 im Schnitt mindestens 15 Prozent des Gewinns zusätzlich an die Anteilseigner zurückgegeben werden, zum Beispiel über Aktienrückkäufe.

Der US-Pharmakonzern Lilly plant in den kommenden Jahren weiter Aktien im Milliardenvolumen zurückzukaufen. Zudem erhöhte das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren stark von den Diabetes- und Abnehm-Medikamente Mounjaro und Zepbound profitierte, die Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,50 Dollar. In den kommenden drei Jahren will der Medikamentenhersteller eigene Anteile für 15 Milliarden Dollar am Markt erwerben, nachdem das Programm über den Rückkauf von fünf Milliarden Dollar vorzeitig abgeschlossen wurde.

Der US-Softwareriese Oracle hat im zweiten Quartal zugelegt. Die Cloudangebote machten Tempo beim Erlös - insbesondere das Geschäft mit Rechenleistung aus dem Netz, wie der SAP-Konkurrent mitteilte. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende November um knapp neun Prozent auf rund 14,1 Milliarden US-Dollar. Der Cloudumsatz legte dabei um knapp ein Viertel auf 5,9 Milliarden Dollar zu.