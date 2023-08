marktbericht Leichtes Plus erwartet Rückt der DAX näher an die 16.000? Stand: 31.08.2023 07:41 Uhr

Nachdem die Inflation in Deutschland gestern höher ausgefallen ist als erwartet, erhoffen sich die Investoren heute positive Inflationssignale aus der Eurozone. Der DAX könnte etwas zulegen.

Der Broker IG taxiert den DAX aktuell mit plus 0,2 Prozent auf 15.920 Punkte. Die 16.000-Punkte-Marke bleibt somit in Reichweite. Für den zu Ende gehenden Monat August zeichnen sich aber gemessen an der aktuellen Indikation Verluste von 3,2 Prozent ab.

Gestern hatte der DAX nach drei Tagen mit Gewinnen in Folge mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 15.892 Punkten geschlossen. Die Investoren zeigten sich angesichts der aktuellen Inflationsdaten besorgt. Sie fielen höher aus als erwartet. Deutschlandweit sind die Verbraucherpreise im August um 6,1 Prozent gestiegen.

Ein Rückgang der Inflation dürfte "alles andere als ein Selbstläufer werden", schrieb Volkswirt Sebastian Becker von der Deutschen Bank. Vor allem ein anhaltend hoher Lohndruck könne die Teuerung von Dienstleistungen weiter befeuern und so auch die Normalisierung der Inflation generell verlangsamen.

Heute um 11 Uhr stehen die Inflationsdaten für die Eurozone an. "Die Zahlen aus der Eurozone dürften ein ähnliches Bild zeichnen und die EZB sich so in ihrer weiter restriktiven Haltung bestätigt sehen", kommentiertKonstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten erwarten einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf 5,1 Prozent von 5,3 Prozent im Juli. Damit wäre die von der Europäischen Zentralbank angepeilte Marke von 2,0 Prozent jedoch noch immer weit weg.

Die Vorgaben der Wall Street fallen relativ schwach aus: Der Dow Jones Industrial legte 0,1 Prozent auf 34.890 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 4.515 Punkte und der technologielastige Index Nasdaq 100 0,6 Prozent auf 15.462 Punkte. Aus den USA stehen heute unter anderem die Konsumausgaben und der Chicagoer Einkaufsmanager-Index an.

Chinesische Aktien verbuchen mit dem letzten Handelstag im August den schlechtesten Monat seit Februar. Die Stimmung der Anleger wurde durch die anhaltend düstere Wirtschaftslage in China getrübt. Jüngste Daten zeigten, dass die Produktion im August den fünften Monat in Folge schrumpfte und die Expansion im Dienstleistungssektor etwas an Schwung verlor. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,6 Prozent.

Japanische Aktien tendierten dagegen fester. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 32.517 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2.327 Punkten.

Die Schweizer Großbank UBS hat durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden US-Dollar.

Die Marke Credit Suisse soll in den kommenden Jahren komplett verschwinden: Die UBS will das Schweiz-Geschäft der Tochter vollständig in den eigenen Konzern integrieren. Wie viele Arbeitsplätze in diesem Zuge wegfallen, ist weiterhin offen.

Der SAP Konkurrent Salesforce steigerte im vergangenen Vierteljahr den Umsatz im Jahresvergleich um gut elf Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stieg der Gewinn in dem Ende Juli abgeschlossenen Quartal von 68 Millionen Dollar auf knapp 1,27 Milliarden Dollar. Der Konzern hatte Anfang des Jahres unter anderem zu Stellenabbau gegriffen, um profitabler zu werden. Mit seiner Prognose übertrifft das Unternehmen die Markterwartungen.

Salesforce ist spezialisiert auf Unternehmens-Software zum Kundenmanagement und bietet unter anderem auch den übernommenen Büro-Kommunikationsdienst Slack an.