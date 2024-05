marktbericht Rekordhoch im Visier? DAX dürfte mit Gewinnen in den Tag starten Stand: 28.05.2024 07:33 Uhr

DAX-Anleger richten ihre Blicke in Richtung Rekordhoch und die darüber liegende Marke von 19.000 Punkten. Viel Bewegung zeichnet sich dabei angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen aber nicht ab.

Der deutsche Aktienmarkt wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit Gewinnen starten. Vor dem Handelsstart taxiert der Broker IG den DAX mit 0,2 Prozent im Plus. Gestern hatte er trotz eines enttäuschenden ifo-Geschäftsklimas und fehlender Unterstützung von der Wall Street 0,4 Prozent höher auf 18.774,71 Punkten geschlossen.

Die US-Börsen blieben gestern feiertagsbedingt wegen des "Memorial Day" geschlossen, deshalb wurden die Anlegerinnen und Anleger von der Wall Street nicht mit Impulsen versorgt. "Nach dem US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los", sagte deshalb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Es müsse sich erst zeigen, ob die Kursgewinne vom Vortag nachhaltig seien.

Nun warten Investoren mit Spannung auf die Veröffentlichung des Inflationsberichts für Deutschland am Mittwoch. Die nächsten wichtigen Ereignisse stehen zudem am Freitag an, wenn die Zahlen zu den privaten Konsumausgaben in den USA, frische Daten zur US-Inflation, und die Inflationsdaten aus der Eurozone den Handel bestimmen werden.

Impulse könnte die heutige Veröffentlichung des Internationale Währungsfonds (IWF) zur Bewertung der deutschen Wirtschaftslage liefern. Darin werden zahlreiche Empfehlungen an die Ampel-Regierung enthalten sein. Deutschland wächst nach IWF-Prognosen derzeit so langsam wie keine andere große Industrienation. Ökonomen machen dafür auch strukturelle Probleme verantwortlich, den Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, zu wenig Investitionen und zu viel Bürokratie.

Die asiatischen Börsen kamen am Morgen nicht vom Fleck: Die Börse in Shanghai gab um 0,1 Prozent auf 3.122 Stellen nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3.625 Punkte.

Auch der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Japan verlor 0,3 Prozent auf 38.783 Punkte, der breiter gefasste Topix gab um 0,1 Prozent auf 2762,22 Punkte nach. Vor allem Gewinnmitnahmen bei den Chipherstellern belasteten den Nikkei: Der Chipriese Tokyo Electron verlor 1,29 Prozent, gefolgt vom Chiptester Lasetec mit einem Minus von 3,97 Prozent und dem Chiptest-Hersteller Advantest mit einem Minus von 1,27 Prozent.

Zudem herrscht in Japan Unsicherheit über den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer weiteren Straffung der Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ). Japans Finanzminister Shunichi Suzuki äußert sich zunehmend besorgt über die negativen Aspekte der aktuellen Yen-Schwäche. "Der schwache Yen steigert die Gewinne der Exporteure, aber er erhöht auch die Belastungen für Unternehmen und Verbraucher, indem er die Importpreise in die Höhe treibt", sagte Suzuki heute vor einem Parlamentsausschuss.

Der Yen hat sich in der Nähe der Marke von 157 pro Dollar eingependelt und lag im frühen asiatischen Handel zuletzt bei 156,80 pro Dollar. Am Wochenende bekräftigten die Finanzminister der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) ihre Warnung vor übermäßig volatilen Währungsbewegungen, was Japan als grünes Licht für eine Intervention am Markt ansieht, um den schnellen Fall des Yen zu stoppen.

Zu dem umstrittenen geplanten Einstieg der Reederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA finden am Nachmittag die abschließenden Beratungen in den Fachausschüssen der Bürgerschaft statt. Rot-Grün plant, die Mediterranean Shipping Company (MSC) bei der HHLA an Bord zu holen, um den Containerumschlag zu stabilisieren. Die Bürgerschaft muss den Plänen zustimmen, was angesichts einer Zweidrittelmehrheit von SPD und Grünen als sicher gilt. Die Opposition sieht den Deal kritisch und sich durch den Senat nicht ausreichend über die Einzelheiten der Absprachen informiert.