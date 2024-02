marktbericht Gedämpfte Zinshoffnungen DAX vor schwächerem Wochenstart Stand: 05.02.2024 07:38 Uhr

Starke Bilanzen einiger US-Tech-Konzerne genügen nicht, um die deutschen Anleger in den Aktienmarkt zu locken - zu schwer wiegt die Enttäuschung über die vorerst geplatzten Zinssenkungsfantasien.

Aktuell zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein etwas schwächerer Wochenstart ab. Der Broker IG taxierte den DAX rund 0,3 Prozent tiefer auf 16.876 Punkte. Am vergangenen Freitag war der DAX nach einem Rekordhoch bei 17.004,55 Punkten nur mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent auf 16.918 Punkten aus dem Handel gegangen. Für die Woche ergab sich ein kleines Minus.

Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten hatten die Stimmung gedämpft, denn sie haben wohl Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed schon im März dürfte angesichts der Daten vom Tisch sein, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem US-Sender CBS sagte Fed-Chef Jerome Powell zudem, dass der Leitzins wohl erst nach dem März sinken könnte. Da das Interview bereits am Donnerstag, also vor der Veröffentlichung der US-Jobzahlen aufgezeichnet worden war, dürften die Daten Powell in seiner Sicht der Dinge eher bestärkt haben.

In dieser Woche werden einige wichtige Konjunkturdaten Aufschluss über die wirtschaftliche Lage in Deutschland geben: Die Woche eröffnen die Außenhandelsdaten für Dezember. Danach richten die Investoren ihren Blick auf die deutsche Industrie mit Daten zu den Aufträgen am Dienstag und zur Produktion am Mittwoch.

"Die Industrie dürfte die deutsche Wirtschaft auch zum Jahresbeginn weiter bremsen - auch wenn sich die Stimmung in der Industrie laut ifo-Umfrage und Einkaufsmanagerindex zuletzt etwas aufgehellt hat", sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen.

An der Wall Street ging die Kursrally am Freitag dank starker Bilanzen großer Tech-Konzerne weiter: Der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss 1,7 Prozent höher auf 15.628 Punkten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rückte um 0,4 Prozent auf 38.654 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf einen Rekordschluss von 4.958 Punkten zu. "Der Tech-Sektor bekräftigt erneut seine Stellung als Wachstumszentrum in der aktuell sonst wachstumsarmen Welt", schreiben die Analysten der DZ Bank.

In Japan legte der Nikkei zum Wochenstart um 0,5 Prozent auf 36.354 Punkte zu. In Shanghai sackte die Börse dagegen ab, denn die Stimmung der chinesischen Anleger ist wegen der weiterhin einbrechenden chinesischen Aktien auf dem Tiefpunkt. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde versprach, starke Marktschwankungen verhindern zu wollen, kündigte aber keine spezifischen Maßnahmen an.

"Die Formalisierung eines potenziellen Marktstabilisierungsfonds könnte den Märkten kurzfristig Auftrieb geben, aber die Stimmung der Anleger bleibt vorerst gedrückt, da sie auf eine Verbesserung der Fundamentaldaten warten", teilten Volkswirte der ING in einer Kundenmitteilung mit. Die Börse in Shanghai lag 2,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent.

Der krisengeschüttelte US-Flugzeugbauer Boeing hat eine Verzögerung bei der Auslieferung von 50 seiner Passagierflugzeuge vom Typ 737 MAX mitgeteilt. Als Grund dafür gab das Unternehmen weitere Arbeiten an den Flugzeugen an, nachdem die Zuliefererfirma Spirit Aero Systems zwei falsch gebohrte Löcher in einigen Flugzeugrümpfen entdeckt hatte. Boeing bestätigte die Feststellung des Zulieferers nach einer Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.