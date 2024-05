marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Anleger warten auf neue Inflationsdaten Stand: 29.05.2024 07:53 Uhr

Thema des Tages heute an der Börse werden neue heimische Inflationsdaten sein. Die Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Geldpolitik der EZB - eine Zinssenkung im Juni gilt aber als ausgemachte Sache.

Vor wichtigen neuen Inflationsdaten aus Deutschland dürften sich die Anleger am heimischen Aktienmarkt zurückhalten. Der DAX wird in ersten Indikationen leicht tiefer erwartet. Gestern hatte der deutsche Leitindex bei 18.677 Punkten gut ein halbes Prozent leichter geschlossen.

Heute legt legt das Statistische Bundesamt die vorläufigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Mai vor. Die Inflation dürfte laut Bundesbank anziehen. Grund hierfür seien statistische Effekte beim öffentlichen Personennahverkehr. Außerdem dürften die Energiepreise gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Mai aufgrund von Basiseffekten wieder zulegen.

Für die Investoren sind die Daten bedeutsam, weil sie Aufschluss über die künftige Zinspolitik der EZB geben können. Anleger hoffen auf sinkende Zinsen, das dies den Aktienmarkt stärken würde.

Die internationalen Vorgaben sind durchwachsen: Die japanischen Märkte tendieren heute schwächer, da Anleger aus Angst vor den Auswirkungen steigender Renditen auf japanische Staatsanleihen (JGB) Wachstumswerte verkaufen. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zuletzt um 0,5 Prozent nach. Während es in China moderat bergauf geht, tendieren die anderen großen asiatischen Märkte meist schwächer, dazu gehören die Börsen in Korea und Australien.

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende startete die Wall Street uneinheitlich in die neue Börsenwoche. Während die Technologiebörse Nasdaq erstmals die 17.000-Punkte-Marke knackte und damit an die Gewinne vom Freitag anknüpfte, ging es beim Dow Jones um 0,6 Prozent bergab auf 38.852 Zähler. Auf die Stimmung drückte mal wieder die mangelnde Klarheit rund um den Zeitpunkt der erwarteten ersten Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Der marktbreite S&P 500 rutschte nach einem moderat freundlichen Start etwas ab und kam mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 5.306,04 Punkte letztlich kaum vom Fleck.

Volkswagen will ohne einen anderen Partner ein rein elektrisches Auto entwickeln, das 2027 für 20.000 Euro auf den Markt kommen soll. Die Weltpremiere sei für 2027 geplant, gab Europas größter Autobauer am Dienstag nach einer Vorstandsitzung in Wolfsburg bekannt. Hergestellt werden solle das Fahrzeug in Europa.

Darüber hinaus kommen die Aktionäre heute zur Hauptversammlung zusammen. Anders als im vergangenen Jahr, als VW-Chef Oliver Blume seine Anteilseigner im CityCube in Berlin begrüßt hatte, findet das Treffen nun wieder rein digital statt. Proteste im Saal wie vor einem Jahr dürfte es dieses Mal daher nicht geben. Offiziell begründet VW die Rückkehr zum rein digitalen Format mit Kostengründen.