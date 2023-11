marktbericht Ruhiger Börsenstart erwartet DAX harrt vor 16.000 Punkten aus Stand: 23.11.2023 07:36 Uhr

Wegen Thanksgiving wird heute an der Wall Street nicht gehandelt. Marktbeobachter rechnen deshalb mit einem entspannten Handelstag. Der DAX dürfte zum Start auf der Stelle treten.

Banken und Broker erwarten, dass der DAX zum Handelsstart auf der Stelle treten wird. Gestern war der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten gestiegen. Er ging mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 15.958 Punkten aus dem Handel.

Noch immer ist die Marke von 16.000 Punkten ein wichtiges Thema für die Anleger. "Kann der deutsche Leitindex die Schallmauer zeitnah nicht durchbrechen, dürften trotz des intakten Aufwärtstrends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen", erwartet Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Suche nach unterstützenden Faktoren, um die Rally fortzusetzen, gestalte sich derzeit schwierig, so der Marktexperte.

Auf Impulse aus den USA müssen die Anleger heute verzichten. Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA wird heute weltweit mit einem ruhigen, umsatzarmen Handel gerechnet.

Dafür gibt es von Konjunkturseite heute wichtige neue Daten: Kurz nach Handelsbeginn werden die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und der Eurozone im November veröffentlicht. Sie gelten als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen.

"Die deutsche Konjunktur hat in der letzten Zeit immer wieder für Enttäuschung gesorgt", schreiben die Ökonomen der Helaba. Es mehrten sich vonseiten der Stimmungsindikatoren aber die Hinweise darauf, dass es von nun an etwas besser laufen könne, wenngleich die derzeitige Haushaltskrise wieder für Verunsicherung sorge, so ihre Einschätzung.

Vor dem Erntedankfest hatten die US-Börsen gestern wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,5 Prozent auf 35.273 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 4.557 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 kletterte um 0,4 Prozent auf 16.001 Zähler.

Gestern fand an den US-Börsen der letzte Handelstag in dieser Woche in voller Länge statt. Heute bleiben die US-Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving geschlossen. Morgen endet ein verkürzter Handel bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Die chinesischen Märkte können heute ihre Gewinne halten. Die Anleger dort sind zunehmend optimistisch, dass die Zinsen im kommenden Jahr weltweit sinken werden. Außerdem warten sie auch auf Hinweise aus der chinesischen Politik, ob der seit langem angeschlagene Immobilienmarkt im Einklang mit den allgemeinen Wachstumszielen gestützt werde. Chinesische Regierungsberater werden beim jährlichen Treffen der politischen Entscheidungsträger empfehlen, die Wachstumsziele für das kommende Jahr auf 4,5 bis 5,5 Prozent festzulegen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Börse in Shanghai legte um 0,2 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle. Die japanischen Märkte bleiben heute feiertagsbedingt geschlossen.

Die Kappungsgrenze für die DAX-Indexfamilie wird auf 15 von zehn Prozent angehoben, wie die Deutsche Börse mitteilte. Damit werden die Indizes an internationale Standards angeglichen. Die Kappungsgrenze definiert, wie hoch das maximale Gewicht eines einzelnen Unternehmens im Index sein darf. Steigt das Gewicht über diesen Wert, wird zur Indexüberprüfung alle drei Monate das Gewicht entsprechend angepasst.

Die Kappungsgrenze von zehn Prozent hat im DAX in den vergangenen zehn Jahren zu insgesamt 38 Kappungen bei vier Unternehmen geführt. Im selben Zeitraum hat allerdings kein Unternehmen die 15 Prozent erreicht.

Vodafone wird in Deutschland bei der 5G-Mobilfunkversorgung von ländlichen Gebieten eine neue Technik einführen, mit der bis zu 40 Prozent weniger Strom verbraucht wird. Dabei werden in der Schaltzentrale am Fuße einer Mobilfunkstation die Sender und Empfänger für unterschiedliche Flächenfrequenzen (900, 800 und 700 Megahertz) in einem System gebündelt, teilte der Telekommunikationsanbieter mit. Technikpartner ist der schwedische Ausrüster Ericsson.