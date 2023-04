marktbericht Kursgewinne erwartet Schiebt die Wall Street den DAX an? Stand: 28.04.2023 07:46 Uhr

Starke Vorgaben aus den USA dürften dem DAX heute Rückenwind verleihen. Wie weit es vorangeht, ist ungewiss, denn frische Inflationszahlen haben das Potenzial, die Anlegerlaune zu trüben.

Der DAX wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher in den Handelstag starten. "Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wall Street nach oben ging", schrieb der Experte Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX bekomme damit die Chance, einen neuen Schritt in Richtung der 16.000 Punkte zu starten. Der deutsche Leitindex war gestern, begleitet von vielen Quartalsberichten, bei 15.800 Punkten praktisch auf der Stelle getreten.

Neben den Unternehmensbilanzen des Tages stehen heute wieder Konjunkturdaten unter Beobachtung: "Nachdem gestern die US-Wachstumszahlen im Fokus standen, richtet sich der Blick heute auf europäische Daten", schreiben die Analysten der Helaba. Aktuelle Inflationszahlen gehören dazu, ebenso wie BIP-Zahlen aus Deutschland und der Eurozone. "Die vorläufigen deutschen Verbraucherpreise dürften darauf aufmerksam machen, dass die Preisentwicklung weiterhin zu dynamisch ist, als dass sich die EZB beruhigt zurücklehnen könnte", lautet die Einschätzung der Experten.

Gestern hatten frische US-Konjunkturdaten widersprüchliche Hinweise auf die möglichen nächsten Schritte der US-Notenbank Fed geliefert: Einerseits fiel das US- Bruttoinlandsprodukt mit einem Plus von 1,1 Prozent im ersten Quartal überraschend schwach aus. Andererseits deutete die Anzahl der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die deutlich unter den Prognosen lag, auf einen anhaltend starken Jobmarkt hin.

Die überraschend starke Konzernbilanzen hatten die Wall Street gestern jedoch angetrieben. Der Dow Jones gewann 1,6 Prozent auf 33.826 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,4 Prozent auf 12.142 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte zwei Prozent auf 4135 Punkte zu.

Geschäftsergebnisse von Riesen wie der Facebook-Mutter Meta haben Analysten zufolge Konjunkturängste und Banken-Sorgen nach Zahlen der US-Regionalbank First Republic überwogen. "Wenn man sich Microsoft und Meta anschaut, sieht man, dass die Gerüchte über den Untergang der Nasdaq stark übertrieben waren", sagte David Russell vom Online-Broker TradeStation. "Viele Leute wollten die Technologie begraben und sagten, dass sie für immer tot sei. Jetzt gibt es aber eine gute Chance für ein Comeback der Wachstumswerte."

Auch in Asien ging es überwiegend aufwärts: Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent, blieb aber auf Kurs, den Monat mit einem Minus von 1,4 Prozent zu beenden. Der japanische Nikkei stieg um 0,8 Prozent. Die japanische Notenbank hat auf der ersten Zinssitzung unter ihrem neuen Gouverneur Kazuo Ueda an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten. Die Währungshüter entschieden auf ihrem Treffen allerdings, die Geldpolitik einer breit angelegten Überprüfung unterziehen zu wollen.

Die chinesischen Aktien SSEX gaben hingegen leicht nach, während der Hang-Seng-Index HSI in Hongkong um 0,5 Prozent höher notierte.

Der Autobauer Mercedes-Benz hat in den ersten drei Monaten des Jahres von der Nachfrage nach teuren Autos profitiert und mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis legte um 12 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro zu. Der Absatz von Autos war wie bereits bekannt insgesamt um 3 Prozent gestiegen, wegen des guten Laufs bei Luxuskarossen kletterte der Umsatz stärker um 8 Prozent auf 37,52 Milliarden Euro. Dabei konnte Mercedes im Schnitt höhere Preise verlangen und damit höhere Materialkosten mehr als ausgleichen. Vor Zinsen und Steuern sowie um Sonderkosten bereinigt stieg das operative Ergebnis um 2 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro.

Konsumzurückhaltung und sinkende Werbeeinnahmen haben dem Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 das Geschäftsjahr 2022 verhagelt. Der Umsatz sank um 7 Prozent auf 4,16 Milliarden, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn fiel sogar um 18 Prozent auf 301 Millionen Euro. Einen Stellenabbau hatte der neue Vorstandschef Bert Habets schon angekündigt, jetzt will er auch bei den Aktionären sparen und die Dividende von 80 auf 5 Cent je Anteil kürzen.

Der Konkurrenzkampf mit AT&T und Verizon setzt T-Mobile auch im neuen Jahr zu. Weil sich US-Mobilfunker mit Schnäppchen-Angeboten gegenseitig Kunden abzujagen versuchen, schrumpften die Erlöse der Tochter der Deutschen Telekom zum Jahresauftakt um 2,4 Prozent auf 19,63 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel mit 1,58 Dollar je Aktie allerdings höher aus als gedacht. Das Plus bei den Neukunden lag mit 538.000 etwas mehr als halb so hoch wie im vorangegangenen Quartal.

Der Onlineriese Amazon hat mit einem deutlichen Milliardengewinn im ersten Quartal die Anleger überrascht. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz um neun Prozent auf 127,4 Milliarden Dollar (115,4 Milliarden Euro); dabei wurde ein Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar (2,9 Milliarden Euro) erzielt.

Intel verbuchte einen Quartalsverlust von 2,8 Milliarden Dollar nach schwarzen Zahlen von 8,1 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Es war das bisher höchste Minus für den lange erfolgsverwöhnten Konzern. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar. Intel macht zum einen die Abkühlung des PC-Marktes nach dem Boom zu Beginn der Pandemie zu schaffen. Aber auch bei Technik für Rechenzentren ging es erneut abwärts.