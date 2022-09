Stabilisierung an den Börsen DAX gut unterstützt Stand: 12.09.2022 08:15 Uhr

Bei guten internationalen Vorgaben setzt sich die Stabilisierung am Aktienmarkt zum Wochenschluss fort. Der DAX wird zum Wochenbeginn etwas höher erwartet - klar über 13.000 Punkten.

Der DAX dürfte am Montag bei guten internationalen Vorgaben an seinen starken Wochenausklang anknüpfen. In ersten frühen Indikationen vor dem Xetra-Start wird der Index rund 0,6 Prozent höher gestellt bei über 13.100 Punkten. Dank starker Kursgewinne am Freitag hatte der deutsche Leitindex auf Wochensicht noch eine ausgeglichene Bilanz geschafft. Er steuert nach seinem jüngsten Tief seit Juli nun wieder auf die 50-Tage-Linie bei 13.187 Punkten zu.

An die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer sind die wichtigsten US-Indizes bereits vorangelaufen. Der marktbreite S&P 500 schaffte es am Freitag sogar klar darüber. Die Anleger seien wieder risikobereiter, trotz restriktiver Zinssignale von Verantwortlichen der US-Notenbank, hieß es bei der Credit Suisse.

Die Marktstrategen von JPMorgan sehen weiter Potenzial für Aktien und halten lediglich defensive Namen für "extrem teuer". Die Gewinnschätzungen für die Unternehmen hielten sich weitaus besser als es das Wirtschaftsumfeld erwarten lasse, so der Experte Mislav Matejka.

Ifo-Prognose erwartet

Konjunktursorgen treten derzeit etwas in den Hintergrund, bleiben aber weiter drohend über den Märkten. Das ifo-Institut legt am Montag seine aktualisierte Konjunkturprognose vor. Angesichts der Gaskrise und der hohen Inflation haben sich die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft eingetrübt. Noch im Juni sagten die Forscher für 2022 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,5 Prozent voraus. Nun dürfte die Prognose laut ifo-Chef Clemens Fuest deutlich schlechter ausfallen.

EZB vor weiteren Zinserhöhungen

Die Währungshüter der EZB sind im Kampf gegen die anhaltende Rekordinflation womöglich gezwungen, trotz einer drohenden Rezession den aktuell entscheidenden Schlüsselzins weiterhin kräftig anzuheben. Viele Euro-Wächter hielten es für zunehmend wahrscheinlich, dass der Einlagenzins in "restriktives Gebiet" auf zwei Prozent oder höher gesetzt werden müsse, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Dies werde wohl dann der Fall sein, wenn die im Dezember erwartete erste Inflationsprognose der EZB-Volkswirte für 2025 noch bei über zwei Prozent liegen sollte. Ökonomen verstehen unter dem restriktiven Niveau eine Zinshöhe, bei der die Konjunkturentwicklung gebremst wird. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Asiatische Märkte im Plus Nach den Kursgewinne an der Wall Street legten auch die asiatischen Märkte heute weiter zu. In Japan stieg der Nikkei-Index um 1,16 Prozent auf 28.542 Punkte. Auch die australische Börse rückte gut ein Prozent vor. In China sowie in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fand zu Beginn der neuen Woche feiertagsbedingt kein Aktienhandel statt, was Beobachtern zufolge für ein gedämpftes Handelsaufkommen in der gesamten Region sorgte.

Euro im Aufwind Am Devisenmarkt stabilisiert sich der Euro ebenfalls. Im frühen Geschäft handelt die Gemeinschaftswährung bei 1,0086 Dollar über der Parität zum US-Dollar, die zuletzt umkämpft war. Der Euro profitierte zuletzt von der strafferen Geldpolitik der EZB. Vergangene Woche hatten die Währungshüter ihre Leitzinsen kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um sich gegen die sehr hohe Inflation zu stemmen.

Ölpreise bleiben unter Druck Die Ölpreise starten mit Abschlägen in die neue Woche. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 91,46 Dollar. Das sind 1,38 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,49 Dollar auf 85,30 Dollar. Damit setzen die Preise ihren Sinkflug der vergangenen Wochen fort. Konjunkturängste, steigende Leitzinsen und die Corona-Politik Chinas haben Nachfragesorgen ausgelöst. Die Preisrückgänge erfolgen allerdings von hohem Niveau aus, da das Angebot weiter als knapp gilt. Dies ist vor allem eine Folge des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen gegen Russland.

Starkes Interesse am Porsche-Börsengang Die Sportwagentochter Porsche will angesichts eines großen Interesses von Investoren so schnell wie möglich bereit für ihren Börsengang sein. "Wir begrüßen das starke Interesse an unserem Unternehmen, und wir sind trotz der herausfordernden Marktbedingungen zuversichtlich", sagte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke. "Wir wollen Ende September, Anfang Oktober bereit sein für den Börsengang. Je früher desto besser", so der Manager weiter. Volkswagen will von der Tochter aus Stuttgart bis Anfang Oktober 12,5 Prozent des Grundkapitals an die Börse bringen und damit Milliarden einsammeln.