marktbericht DAX vor leichten Kursgewinnen Wagner-Aufstand lässt Anleger nahezu kalt Stand: 26.06.2023 07:30 Uhr

Das wachsende geopolitische Risiko angesichts der Instabilität in Russland hat an den Märkten in Asien für keine großen Verwerfungen gesorgt. Der DAX steuert am Morgen sogar auf leichte Kursgewinne zu.

Wer nach dem versuchten Söldner-Aufstand in Russland auf Turbulenzen an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten getippt hatte, sieht sich zunächst getäuscht. Die Volatilität an den Börsen hält sich zu Beginn der neuen Woche in Grenzen. Der DAX dürfte sogar etwas höher in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.857 Punkten.

Der DAX dürfte damit nach seinen jüngsten Kursverlusten also etwas Boden gutmachen. Am Freitag war das deutsche Börsenbarometer noch bis auf 15.733 Zähler in die Tiefe gerauscht, hatte sich dann aber bis zum Handelsschluss wieder über die Marke von 15.800 Punkten retten können. Der DAX hatte damit seine Haltezone bei 15.600/15.700 Punkten einer ersten Belastungsprobe unterzogen. Dass sie standgehalten hat, dürfte dem Index heute etwas Auftrieb geben.

Von der Wall Street kommen eher durchwachsene Vorgaben für den DAX-Handel. Zwar notieren die US-Futures am Morgen klar höher, allerdings hatten die großen US-Indizes am Freitag im regulären Handel noch den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer auf 33.727 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 13.492 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4348 Punkte ein.

Notenbankchef Jerome Powell hatte tags zuvor vor einem Ausschuss im Senat signalisiert, dass auch nach zehn Zinserhöhungen in den USA noch Spielraum nach oben ist. Investoren fürchten, dass eine zu aggressive Zinspolitik der Wirtschaft nachhaltig zusetzen könnte. "Die jüngsten Daten haben die Angst vor einer möglichen Rezession verstärkt, was die Risikobereitschaft weiter gedämpft hat", fassten die Strategen der Deutschen Bank zusammen.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich angesichts der Wall-Street-Vorgaben und des Aufstands der Wagner-Söldner in Russland einigermaßen widerstandsfähig: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus. Die Börse in Shanghai hatte ihre Verluste zuletzt auf 0,7 Prozent eindampfen können.

Auch an den Devisenmärkten reagieren die Anleger gelassen, von einer groß angelegten Flucht in den "sicheren Hafen" US-Dollar ist nichts zu merken. Der Euro tendiert bei 1,0901 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold tritt bei 1925 Dollar ebenfalls auf der Stelle.

Die Rohöl-Sorte Brent lag zuletzt um 0,4 Prozent höher bei 74,14 Dollar, nachdem sie zuvor bis auf 74,80 Dollar geklettert war. "Das geopolitische Risiko angesichts der internen Instabilität in Russland hat zugenommen", sagte Jorge Leon, Analyst bei Rystad Energy. "Daher ist in den kommenden Tagen mit einem leichten Anstieg der Ölpreise zu rechnen, sofern sich die Situation nicht verschlechtert."

Im DAX rückt am Morgen die Commerzbank in den Fokus. Das Geldhaus muss für ihre polnische Tochter mBank weitere millionenschwere Belastungen stemmen. So muss die MBank für ihr Schweizer-Franken-Kreditportfolio eine zusätzliche Vorsorge von umgerechnet rund 342 Millionen Euro treffen, wie die Commerzbank am Freitag nach Ende des Xetra-Handels mitteilte. Dies werde das operative Ergebnis der Commerzbank im zweiten Quartal in der entsprechenden Höhe belasten.

Kundinnen und Kunden der Postbank müssen sich am kommenden Wochenende noch einmal auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag (30.6.) bis einschließlich Montag (3.7.) ist der letzte Schritt der Übertragung von Kundendaten der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank auf eine gemeinsame IT-Plattform geplant.

Das für viel Aufsehen sorgende Abnehmmittel "Wegovy" soll in gut einem Monat auch hierzulande verfügbar sein. "In Deutschland wollen wir es Ende Juli auf den Markt bringen", sagte der Chef des dänischen Herstellers Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Wegovy" ist seit Anfang 2022 in der EU zugelassen.