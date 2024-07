marktbericht Starke Vorgaben DAX-Erholungsrally vor Fortsetzung Stand: 29.07.2024 07:27 Uhr

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn da weitermachen, wo er am Freitag aufgehört hat: mit Kursgewinnen. Rückenwind für deutsche Aktien kommt von den Börsen in New York und Tokio.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben in Kauflaune. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 18.507 Punkten. Das deutsche Aktienbarometer dürfte damit an seine jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Am Freitag ging es mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 18.418 Zähler aus dem Handel.

Ob es sich bei den jüngsten Kursgewinnen um mehr handelt als eine kurze Zwischenerholung, muss sich nun zeigen. Mit Blick auf die weiteren Perspektiven im DAX steht dabei vor allem die knapp unter 18.500 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie im Fokus. Erst ein nachhaltiger Sprung darüber würde das technische Bild für den deutschen Leitindex deutlich aufhellen.

Rückenwind für den DAX kommt von den Börsen in Übersee. An der Wall Street hatten Konjunkturdaten die Stimmung zum Wochenschluss aufgehellt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 1,6 Prozent auf 40.589 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,1 Prozent auf 5.459 Stellen und der Index der Technologiebörse Nasdaq um 1,0 Prozent auf 17.357 Punkte.

In Tokio geht es zu Wochenbeginn mit den Aktienkursen noch deutlicher nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im späten Handel satte 2,6 Prozent im Plus. Anleger fassen vor der am Mittwoch anstehenden Sitzung der Bank of Japan (BoJ) neuen Mut. Rückenwind für den Nikkei kommt dabei auch vom Devisenmarkt.

Der japanische Yen gibt im asiatischen Devisenhandel einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab, nachdem er in der Vorwoche zum Dollar auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert war. Der Euro zieht leicht an auf 1,0859 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.395 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger.

Am Rohstoffmarkt legt Rohöl der Nordseesorte Brent um 0,5 Prozent zu auf 80,64 Dollar je Barrel (159 Liter). Hintergrund sind Befürchtungen um eine Ausweitung des Nahost-Konflikts nach einem Raketenangriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen, für den Israel und die USA die libanesische Hisbollah-Miliz verantwortlich machen.

Im DAX rückt zu Wochenbeginn die Aktie von Merck KGaA in den Fokus. Der Pharma- und Chemiekonzern hat seine Ziele für das laufende Jahr konkretisiert. Der Nettoumsatz soll zwischen 20,7 und 22,1 Milliarden Euro liegen. Bislang war der Vorstand am unteren Ende der Spanne von 100 Millionen Euro weniger ausgegangen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro erreichen.

Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera schaut vorsichtig auf das kommende Geschäftsjahr. Wegen "spürbarer Marktunsicherheiten im Bereich grüner Wasserstoff" könne die kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) für 2024/2025 nicht aufrechterhalten werden.

Apple bringt die angekündigten Funktionen Künstlicher Intelligenz (KI) für seine Smartphones und Tablets einem Medienbericht zufolge später auf den Markt als erwartet. Diese Funktionen seien erst bis Oktober und damit nach der für September geplanten Markteinführung der Betriebssysteme iOS 18 und iPadOS 18 verfügbar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.