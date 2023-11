marktbericht Kursgewinne erwartet Geht die November-Rally im DAX weiter? Stand: 03.11.2023 07:44 Uhr

Der DAX hat gute Chancen, zum Wochenschluss an seine jüngsten Kursgewinne anzuknüpfen. Im noch jungen Börsenmonat November hat das deutsche Börsenbarometer bereits über 300 Punkte hinzugewinnen können.

Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel in den USA treibt auch zum Wochenschluss die Kurse an den globalen Aktienmärkten. Der DAX dürfte sich den guten Vorgaben von den Überseebörsen nicht entziehen können. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 15.225 Punkten.

Im noch jungen Börsenmonat November hat der DAX bereits über 300 Punkte hinzugewinnen können. Für die laufende Börsenwoche steht bislang eine Serie von vier Gewinntagen in Folge zu Buche.

Aus technischer Perspektive ist der DAX derzeit dabei, das Aufwärtspotenzial auszuloten, das aus dem Schließen der Abwärtskurslücke unterhalb von 15.000 Zählern resultiert. HSBC-Charttechnik-Experte Jörg Scherer hatte es auf 300 Punkte beziffert.

Der gute Start in den November ist vielversprechend. Die steigenden Kurse könnten eine Jahresendrally einleiten, meint etwa ING-Charttechnikexperte Christian Zoller. Tatsächlich haben mit dem November nun die in der statistischen Betrachtung besten sechs Monate an der Börse begonnen.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street, dort haben Anleger gestern bei Aktien zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,7 Prozent höher bei 33.839 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,9 Prozent auf 4.318 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,8 Prozent auf 13.294 Stellen.

Positive Firmenbilanzen und vor allem die Hoffnung auf ein Ende der geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank sorgten für gute Stimmung auf dem Parkett. Zumal auch die Anleiherenditen deutlich nachgaben, die Rendite der zehnjährigen US-Papiere sank auf 4,67 Prozent.

"Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Fed nun mit den Zinserhöhungen fertig ist. Es kann allerdings noch dauern, bis sie sie wieder senkt", sagte Raphael Olszyna-Marzys, Ökonom bei der Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin.

Nach US-Börsenschluss sorgte allerdings Apple mit seiner Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal für Enttäuschung. Der iPhone-Konzern sagte für das laufende Geschäftsquartal einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres vorher - und blieb damit hinter den Wachstumserwartungen einiger Investoren zurück. Zugleich rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen beim iPhone, seinem wichtigsten Produkt.

Die nächste Bewährungsprobe steht dem Markt nun heute Nachmittag vor US-Börseneröffnung bevor, wenn der Arbeitsmarktbericht für Oktober vorgelegt wird. Experten erwarten, dass im Oktober 180.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das wären deutlich weniger als noch im September mit 336.000. Doch gelten bereits 70.000 bis 100.000 Jobs pro Monat als ausreichend, um die wachsende US-Bevölkerung mit Arbeitsplätzen zu versorgen.

Die asiatischen Börsen verzeichnen am Morgen den stärksten Wochenanstieg seit einem Jahr. Die Börse in Shanghai liegt 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewinnt 1,0 Prozent. Die Börsen in Tokio bleiben wegen eines Feiertags heute geschlossen.

Der Euro kann seine jüngsten Gewinne zum Dollar am Morgen weitgehend verteidigen. Die europäische Gemeinschaftswährung liegt aktuell bei 1,0629 Dollar. Seit dem Fed-Entscheid ist der Dollar deutlich in die Defensive geraten. Die Feinunze Gold zieht im frühen Handel leicht an und kostet 1.986 Dollar.

Im DAX rückt die Vonovia-Aktie in den Fokus. Der Immobilien-Riese wird auch im kommenden Jahr von den Folgen der hohen Zinsen belastet. Vonovia rechnet für 2024 angesichts höherer Zinsen und Steuern mit einem voraussichtlich moderaten Rückgang des Ergebnisses aus dem operativen Geschäft (FFO). Im laufenden Jahr sieht sich Vonovia-Chef Rolf Buch auf Kurs zum Erreichen der FFO-Prognose von 1,75 bis 1,95 Milliarden Euro.

Auch die Aktie von Siemens Healthineers könnte einen Blick wert sein. Die Medizintechnik-Tochter von Siemens denkt einem Insider zufolge über die Zukunft ihrer Diagnostik-Sparte nach. Alle Optionen seien offen, Investmentbanken bisher nicht mandatiert, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Agentur Bloomberg meldete, die Sparte könne bei einem Verkauf etwa an Finanzinvestoren bis zu acht Milliarden Dollar bringen.

Vorstand und Aufsichtsrat von Europas größtem Labordienstleister Synlab enthalten sich einer Empfehlung zum Übernahmeangebot des Finanzinvestors Cinven. Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat spiegele der Angebotspreis von 10 Euro je Synlab-Aktie den langfristigen Wert des Unternehmens nicht angemessen wider. Kurzfristig orientierte Aktionäre könnten aber gegebenenfalls Gewinne realisieren, teilte das Unternehmen mit.

Der Versicherer Axa ist in den ersten neun Monaten dank einer regen Nachfrage nach Schaden- und Unfallversicherungen leicht gewachsen. Die Prämieneinnahmen seien in den ersten neun Monaten bis Ende September um ein Prozent auf 78,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der französische Allianz-Konkurrent gestern mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum bei fünf Prozent gelegen.

Eine Boeing-Website, über die der US-Flugzeugbauer unter anderem Ersatzteile verkauft, ist gestern nach einer Online-Attacke offline gegangen. Boeing teilte im Text auf der Seite mit, es habe einen "Cyber-Vorfall" in dem Geschäftsbereich gegeben. Die Flugsicherheit werde davon nicht beeinträchtigt. Wenige Stunden zuvor hatte die Hackergruppe Lockbit im Darknet einige Daten veröffentlicht, die nach ihren Angaben von Boeing stammen.