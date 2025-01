marktbericht Neues Rekordhoch im DAX voraus Trump beflügelt die Börsen - noch Stand: 22.01.2025 07:35 Uhr

Die Ankündigung massiver KI-Investitionen durch US-Präsident Donald Trump schiebt die globalen Börsen an. Der DAX steuert auf ein neues Rekordhoch zu. Zollängste werden weiter beherzt beiseite gewischt.

Der Optimismus der Anleger mit Blick auf die künftige Wirtschaftspolitik unter dem neuen US-Präsidenten scheint ungebrochen. Die Ankündigung milliardenschwerer KI-Investitionen durch Donald Trump dürfte auch dem DAX einen ordentlichen Schub nach oben geben.

Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 21.150 Punkten. Der DAX würde damit sein zu Wochenbeginn markiertes Rekordhoch bei knapp 21.055 Zählern locker übertreffen und eine neue Bestmarke aufstellen.

Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt - allerdings stellen die überkauften Indikatoren ein deutliches Warnsignal dar. Bislang haben die Investoren aber alle Warnsignale ignoriert, sodass diese Rally wohl noch ein Stück weitergehen könnte.

Dabei könnte die Gelassenheit hierzulande mit Blick auf die künftige Handelspolitik Trumps schon bald ein Ende haben. Der neue US-Präsident hat der Europäischen Union erneut mit Zöllen gedroht. "Sie behandeln uns sehr, sehr schlecht. Also werden sie mit Zöllen rechnen müssen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Rückenwind für die Märkte kommt derweil von der Ankündigung milliardenschwerer KI-Investitionen durch Trump. OpenAI, SoftBank und Oracle würden in das Stargate Project zunächst 100 Milliarden Dollar investieren, gab der US-Präsident zusammen mit Firmenchefs im Weißen Haus bekannt. In den kommenden vier Jahren solle die Summe auf bis zu 500 Milliarden Dollar anwachsen.

Die ersten Maßnahmen Trumps kommen an der Wall Street gut an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 1,2 Prozent höher auf 44.025 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 19.756 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 6.049 Stellen zu.

Die guten Vorgaben von der Wall Street und Trumps Ankündigung massiver KI-Investitionen beflügelt zur Wochenmitte auch die Märkte in Japan. In Tokio steigt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,7 Prozent. In China drückten dagegen anhaltende Konjunktursorgen und die Androhung neuer US-Zölle durch Trump auf die Stimmung. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,9 Prozent im Minus. Der Index mit den wichtigsten Festlandwerten fällt um 1,0 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0416 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung kann damit die Marke von 1,04 Dollar verteidigen. Unterdessen geht am Goldmarkt die Rally weiter: Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet am Morgen 2.758 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr.

Am Rohstoffmarkt stagniert das Rohöl der Nordseesorte Brent bei 79,32 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 75,76 Dollar. Belastend wirkten Trumps Pläne zur Ausweitung der US-Energieproduktion.

Im DAX steht die Adidas-Aktie im Fokus. Der Sportartikelkonzern hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. So stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um 24 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit 5,35 Milliarden Euro gerechnet. Das Betriebsergebnis belief sich auf 57 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 377 Millionen Euro angefallen war. Auch hier hatten Analysten mit weniger gerechnet.

Dagegen hat der Industriekonzern Schaeffler im vergangenen Jahr schwächer abgeschnitten als erwartet. So stieg der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen zwar von 16,3 Milliarden auf 18,2 Milliarden Euro. Analysten hatten jedoch im Schnitt mit 18,5 Milliarden Euro gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) verfehlte mit 4,5 Prozent den Marktkonsens von 6,3 Prozent deutlich.

Live-Sportübertragungen und die zweite Staffel der Erfolgsserie "Squid Game" haben Netflix den größten Kundenzuwachs der Firmengeschichte beschert. "Wir gehen mit viel Schwung in das Jahr 2025", teilte der Streaming-Anbieter am Abend mit und hob seine Umsatzziele für das laufende Jahr an. Außerdem kündigte er Preiserhöhungen für die US-Abonnements an.