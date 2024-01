marktbericht Index erneut tiefer erwartet DAX vor nächstem Verlusttag? Stand: 17.01.2024 07:50 Uhr

Die Anleger an den Börsen bleiben wegen der gedämpften Zinserwartungen auch heute vorsichtig. Der DAX wird zu Handelsbeginn erneut niedriger erwartet - und könnte ein neues Jahrestief erreichen.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der Broker IG taxierte den DAX rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 16.416 Punkte. Das wäre ein neues Jahrestief. Schon seit Beginn des Jahres sorgen gedämpfte Erwartungen hinsichtlich baldiger Zinssenkungen in den USA bei gleichzeitig durchwachsenen Konjunkturdaten für Ernüchterung an den Märkten - und damit für sinkende Kurse.

Untermauert wurde der Pessimismus gestern Abend noch einmal durch eine Rede des US-Notenbank-Direktors Christopher Waller beim Wirtschaftsforum in Davos. Seine Äußerungen, dass Zinssenkungen methodisch und vorsichtig erfolgen würden, signalisierten, dass die Fed nicht in Eile sei, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Neben schwach aufgenommenen Geschäftszahlen aus dem Bankensektor trübte das die Stimmung an der Wall Street, der US-Leitindex Dow Jones gab gestern 0,6 Prozent nach.

Diese negativen Vorgaben lasten zur Wochenmitte auf dem DAX. Bereits gestern hatte das deutsche Börsenbarometer an seine Vortagesverluste angeknüpft und mit einem Minus von 0,3 Prozent geschlossen. Seit Jahresbeginn hat er damit etwas über 1,6 Prozent verloren - nach einer von großen Zinssenkungshoffnungen getragenen, teilweise geradezu euphorischen Rally im vierten Quartal 2023. Die Orientierungsmarke nach unten bleibt nun das bisherige Jahrestief bei 16.448 Punkten.

Für die Anlegerinnen und Anleger stehen heute weitere Reden in Davos im Rampenlicht. Besonders wichtig dürften Aussagen der EZB-Chefin Christine Lagarde sein. Die Währungshüterin wird sich auf einem Panel mit der Frage beschäftigen, wie das Wirtschaftswachstum angesichts anhaltender Spannungen langfristig gesichert werden kann.

In den Vordergrund rückt an den Finanzmärkten zudem die chinesische Konjunktur. "Die Anleger reagieren empfindlich auf das chinesische Wirtschaftswachstum", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die chinesische Wirtschaft verfehlte im vierten Quartal wegen der anhaltenden Schwäche im Immobiliensektor trotz eines Wachstums von 5,2 Prozent knapp die Erwartungen der Analysten.

Auch im Gesamtjahr wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft um 5,2 Prozent. Der Immobilienmarkt bleibt derweil weiter unter Druck und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen.

Zusammen mit den Zinssorgen haben diese eher schwachen Konjunkturdaten die Börsen Asiens belastet. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sank zur Wochenmitte zuletzt um 1,1 Prozent und in Hongkong büßte der Hang-Seng-Index 3,4 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,4 Prozent.

Der Euro steht weiter unter Druck. Am Morgen markierte die Gemeinschaftswährung mit 1,0858 US-Dollar den tiefsten Stand seit knapp einem Monat. Sie wird seit einigen Tagen von einem stärkeren Dollar belastet. Die US-Währung profitiert von den Zweifeln an raschen Zinssenkungen der Fed.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten. Vormittags veröffentlicht das Statistikamt Eurostat Inflationsdaten für die Eurozone, es handelt sich allerdings lediglich um Detaildaten. Am Nachmittag werden in den USA unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel erwartet, die Hinweise auf den wichtigen privaten Verbrauch geben.