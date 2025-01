marktbericht DAX-Gewinne erwartet Gut gelaunt gen Rekordhoch? Stand: 29.01.2025 07:32 Uhr

Die Kauflaune ist an den deutschen Aktienmarkt zurückgekehrt. Der DAX ist wieder auf Kurs zu seinem Rekordhoch. Doch einige Termine im Börsenkalender mahnen zur Vorsicht.

Der DAX dürfte dank guter Vorgaben von der Wall Street mit Kursgewinnen in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert das Börsenbarometer zur Stunde 0,3 Prozent höher auf 21.485 Punkte. Die deutschen Standardwerte dürften damit an ihre gestrigen Gewinne anknüpfen; tags zuvor hatte der DAX 0,7 Prozent auf knapp 21.431 Zähler zulegen können.

Es fehlt nun nicht mehr viel bis zum Rekordhoch: Erst am vergangenen Freitag hatte der DAX bei knapp 21.521 Zählern eine Bestmarke aufgestellt. Rückenwind für den DAX kommt dabei auch von dem erfolgreichen Turnaround zu Wochenbeginn. Der deutsche Leitindex hatte nach seinem Kursrutsch bereits im Laufe des Montags die Wende nach oben eingeleitet und gestern die Abwärtskurslücke nunmehr komplett geschlossen.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die US-Notenbank richten: Die Fed wird heute Abend ihren Leitzinsentscheid bekanntgeben. Ökonomen rechnen damit, dass die Notenbanker den Leitzins angesichts der immer noch hartnäckigen Inflation und einer robusten Wirtschaft in der Spanne zwischen 4,25 bis 4,50 Prozent belassen wird. Zumal die Unsicherheit mit Blick auf die künftige Wirtschafts- und insbesondere Zollpolitik der neuen US-Regierung groß ist.

Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgt zudem die Tech-Berichtssaison, die heute Abend mit gleich drei Unternehmen der "Glorreichen Sieben" in die Vollen geht: Microsoft, Meta und Tesla legen nach US-Börsenschluss ihre Zahlen zum vergangenen Geschäftsquartal vor.

Zu den "Glorreichen Sieben" gehören neben drei genannten Firmen auch Apple, Nvidia, Amazon und Alphabet - allesamt namhafte US-Technologiekonzerne, die für ihre Marktdominanz und ihren starken Einfluss auf die Börsenindizes Nasdaq und S&P 500 bekannt sind.

Im Vorfeld der Quartalsberichte der Tech-Giganten und des Fed-Entscheids haben die Anleger an der Wall Street bei Aktien vorsichtig wieder zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern Abend 0,3 Prozent höher auf 44.850 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn kräftige zwei Prozent auf 19.733 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 6067 Stellen zu.

"Die Zurückhaltung der Anleger ist groß. Der Nasdaq ist zwar gestiegen, aber es scheint noch nicht so, als könne man die Vorsicht ganz ablegen", erklärte am Morgen Hiroshi Namioka von T&D Asset Management.

Die Kursgewinne an der Wall Street verfehlen ihre Wirkung an den asiatischen Aktienmärkten dennoch nicht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt im späten Tokioter Handel um 0,7 Prozent. In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0438 Dollar. Unterdessen fällt der Goldpreis um 0,1 Prozent auf 2.761 Dollar je Feinunze. Dem gelben Edelmetall fehlt nicht mehr viel bis zu seinem Rekordhoch vom Herbst bei 2.790 Dollar.

Am Rohstoffmarkt verbilligt sich das Rohöl der Nordseesorte Brent um 0,2 Prozent auf 77,34 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notiert kaum verändert bei 73,67 Dollar.

Im DAX könnten heute die Autohersteller einen Blick wert sein, wehren sich diese doch vor Gericht gegen EU-Sonderzölle auf E-Autos aus China. Neben Tesla und BMW geht nun auch Mercedes-Benz vor dem Gericht der EU gegen EU-Zölle auf den Import von Elektrofahrzeugen aus China vor, wie eine Unternehmenssprecherin sagte.

Der Gewinn des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ist im vergangenen Jahr noch stärker zurückgegangen als erwartet. Unter dem Strich verdiente LVMH 12,6 Milliarden Euro und damit 17 Prozent weniger. Die Erlöse stiegen konzernweit leicht um 1,0 Prozent auf 84,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen gestern nach Börsenschluss in Paris mitteilte.

Tech-Milliardär Elon Musk soll dafür sorgen, dass Donald Trump schneller ein neues Präsidentenflugzeug bekommt. Nach jahrelangen Verzögerungen ist unklar, ob wenigstens eine der zwei bestellten 747-Maschinen noch in Trumps Amtszeit übergeben wird. "Der Präsident will die Flugzeuge schneller", sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg im US-Sender CNBC. Deswegen arbeite man mit Musk und dessen Team daran, den Zeitplan zu beschleunigen.

Elon Musks Online-Plattform X will ihren seit langem angekündigten Dienst für Geldüberweisungen bis Ende dieses Jahres starten. X-Chefin Linda Yaccarino gab Visa als ersten Partner aus der Finanzbranche bekannt. Mit den Accounts von X Money werden Nutzer unter anderem Geld von einer verknüpften Debitkarte untereinander verschicken und Mittel auf ihr Bankkonto überweisen können, hieß es. Ob X Money nur in den USA oder auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, blieb zunächst unklar.