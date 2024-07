marktbericht Verhaltener DAX-Start erwartet Microsoft und AMD verunsichern die Börsen Stand: 31.07.2024 07:32 Uhr

War die KI-Kursrally übertrieben? Von zwei Technologiegiganten kamen nun eher gemischte Signale. Für zusätzliche Spannung sorgt der Fed-Entscheid heute Abend. Die DAX-Anleger dürften zunächst in Deckung bleiben.

Angesichts verhaltener Vorgaben von den Börsen in Übersee und des anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank dürfte der DAX zum Handelsstart keine großen Sprünge machen. Der Broker IG taxiert das deutsche Börsenbarometer aktuell 0,2 Prozent höher bei 18.441 Punkten.

Der deutsche Leitindex hatte sich nach seinem schwachen Wochenstart gestern wieder stabiler präsentiert und 0,5 Prozent höher bei 18.411 Punkten geschlossen. Aus technischer Sicht bleibt der DAX dennoch angeschlagen, hatte er es doch bislang nicht geschafft, seinen Abwärtstrendkanal nach oben zu verlassen. Auch die 50-Tage-Linie als Gradmesser für den mittelfristigen Trend konnte bisher nicht nachhaltig überwunden werden.

Aus dem zuletzt stark im Rampenlicht stehenden US-Technologiesektor kamen gestern Abend nach US-Börsenschluss eher gemischte Signale: Während der Chiphersteller AMD mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick überzeugte, verfehlte Microsoft die Erwartungen. Experten sehen darin Anzeichen für eine zunehmende Spaltung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Vor allem die schwachen Microsoft-Zahlen weckten Erinnerungen an der Börse: Zuletzt hatten enttäuschende Quartalszahlen von Tesla und Alphabet einen Ausverkauf im Technologie-Sektor ausgelöst. Im nachbörslichen US-Handel taumelte die Microsoft-Aktie zeitweise sieben Prozent abwärts und zog auch andere Technologiewerte wie Nvidia mit sich.

Bereits im regulären Börsenhandel in New York hatte die Nervosität der Anleger den technologielastigen Nasdaq um 1,3 Prozent auf 17.147 Punkte ins Minus gedrückt. Der breiter gefasste S&P 500 baute seine anfänglichen Gewinne wieder ab und verlor letztlich 0,5 Prozent auf 5.436 Stellen. Dagegen zeigten die Standardwerte relative Stärke: Der Dow-Jones-Index schloss 0,5 Prozent höher auf 40.743 Punkten.

Mit Spannung warten Investoren nun auf Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell: Die US-Notenbank fällt heute ihren Zinsentscheid. Die Märkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, aber Hinweise auf baldige Zinssenkungen geben könnte. Die meisten Anleger und Experten rechnen mittlerweile fest mit einer Zinswende im September.

In Tokio dürfte die Bank of Japan (BOJ) im Laufe des Tages Pläne zur Drosselung ihres umfangreichen Anleihekaufprogramms vorstellen und über mögliche Zinserhöhungen diskutieren. "Sollte es heute tatsächlich zu einer Zinserhöhung kommen, dürfte der Yen weiter an Stärke gewinnen und der Nikkei weiter fallen", sagte Maki Sawada, Aktienstratege bei Nomura Securities. Der japanische Leitindex liegt im späten Handel 0,2 Prozent höher.

Die Börse in Shanghai verzeichnet dagegen deutliche Gewinne, zur Stunde geht es 1,9 Prozent aufwärts. Das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas hatte laut Staatsmedien angekündigt, den Konsum ankurbeln zu wollen.

Nach den jüngsten Verlusten liegt der Goldpreis nun wieder komfortabel über der Marke von 2.400 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.420 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr. Der Euro zieht leicht an auf 1,0826 Dollar.

Die geopolitischen Spannungen nach dem israelischen Vergeltungsschlag für einen Hisbollah-Angriff treiben die Ölpreise zur Wochenmitte wieder höher. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,7 Prozent auf 79,36 Dollar je Barrel (159 Liter).