marktbericht Weitere Verluste im Leitindex DAX weiter im Sog der Zinssorgen Stand: 22.09.2023 09:51 Uhr

Im Zuge der Aussicht auf länger hohe Zinsen hat der DAX seine gestrigen Verluste ausgeweitet. Der Leitindex fällt zu Handelsbeginn unter 15.500 Punkte - und durchbricht damit die wichtige 200-Tage-Linie.

Nach dem verlustreichen Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt auch heute im Sog von Zinssorgen weiter schwächeln. Die Vorgaben aus den USA sind erneut schwach und auch an den wichtigsten Börsen Asien ging es - mit Ausnahme der chinesischen Märkte - abwärts. Die Erwartung, dass die Zinssätze der größten Notenbanken über eine längere Zeit auf hohem Niveau bleiben, macht die Anlegerinnen und Anleger nervös.

Nachdem die US-Notenbank Fed ihren Leitzins zur Wochenmitte zwar wie erwartet unverändert auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren beließ, die Hoffnung auf baldige Senkungen aber dämpfte, folgten gestern eine Reihe weiterer Notenbank-Entscheidungen. Auch diese hielten die Tür für weitere Straffungen offen.

"Die Furcht vor länger höheren US-Zinsen überstrahlt im Moment alles", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Angesichts steigender Anleiherenditen werden daher nun Investments in risikobehaftetere Aktienportfolios teils zurückgefahren. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichte mit rund 4,5 Prozent das höchste Niveau seit 2007.

Die Aussicht auf hohe Zinsen für längere Zeit verderben auch den Investoren am Frankfurter Aktienmarkt die Laune. Gestern hatte der DAX um 1,33 Prozent schwächer geschlossen. Auch heute sank der deutsche Leitindex in den ersten Börsenminuten um 0,51 Prozent auf 15.492 Punkte, womit die gleitende 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 15.543 Zählern verläuft, durchbrochen wurde. Sie gilt als ein wichtiger Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Zudem droht der DAX aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen herauszufallen, was für das angeschlagene Börsenbarometer ein weiterer Dämpfer wäre. "Die Stimmung am Aktienmarkt ist verhalten", heißt es von den Experten der Landesbank Helaba. Wichtig sei es für den DAX nun jedoch, die letzten Tiefs nicht zu unterschreiten, "ansonsten würde sich der Ausblick deutlich trüben".

Nach dem Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) haben die japanischen Aktienmärkte ihre Verluste eingegrenzt. Der Nikkei-Index, der zeitweise 1,3 Prozent im Minus lag, notierte zum Handelsschluss 0,5 Prozent niedriger. Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent nach. Die Zentralbank beschloss, ihre ultraniedrigen Zinssätze und ihren Ausblick für die künftige Geldpolitik beizubehalten.

In Kauflaune zeigten sich dagegen die Anlegerinnen und Anleger in China. Investoren hofften nach den jüngsten Stützungsmaßnahmen der Regierung für den Immobilien- und Finanzsektor auf eine Wiederbelebung der Konjunktur. Der Shanghai-Composite gewann 1,4 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen rückte um 1,8 Prozent vor.

An der Wall Street herrschte gestern Katerstimmung. Auch am Tag nach der Fed-Sitzung hatten die US-Investoren mit der Botschaft der Währungshüter zu kämpfen. Der Dow Jones, der Leitindex der Standardwerte, hielt sich mit einem Tagesverlust von 1,08 Prozent auf 34.070 Punkte noch am besten. Schwerer traf es die zinssensitiveren Technologieaktien. Die Nasdaq sackte ebenso wie der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,8 Prozent ab.

Der Euro hat im frühen Handel knapp über seinem am Vortag markierten halbjährigen Tiefstand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0655 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Es stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Konjunktur.

Die Ölpreise haben weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 93,87 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 90,31 Dollar.

Etwas Unterstützung erhielten die Erdölpreise durch die Entscheidung Russlands vom Vortag, die Ausfuhr von Benzin und Diesel zu verbieten. Es war von einer vorübergehenden Maßnahme die Rede, eine Frist wurde nicht genannt. Die Analysten der US-Bank JP Morgan rechnen mit einer Lieferunterbrechung von einigen Wochen.

Nach rund eineinhalb Jahren hat Microsoft die letzte große Hürde auf dem Weg zur größten Übernahme in der Videospiele-Branche wohl überwunden. Die britische Kartellaufsicht signalisierte, ihr ursprüngliches Veto gegen den 69 Milliarden Dollar schweren Kauf von Activision Blizzard mit Spielen wie "Call of Duty" oder "World of Warcraft" zurückzuziehen. Die zusätzlich angebotene Abgabe von Cloud-Gaming-Aktivitäten an den Activision-Rivalen Ubisoft räume "frühere Bedenken weitgehend aus", teilte die CMA mit.

Der US-Netzwerkausrüster Cisco will für 28 Milliarden Dollar den Cybersecurity-Anbieter Splunk übernehmen. "Zusammen werden Cisco und Splunk eines der weltweit größten Softwareunternehmen bilden und Ciscos Geschäftsumbau hin zu wiederkehrenden Erlösen beschleunigen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Cisco kooperiert bereits seit längerem bei der Datensicherheit mit Splunk. Einem Zeitungsbericht zufolge hatte Cisco 2020 erfolglos versucht, Splunk für mehr als 20 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Die US-Luftfahrt-Aufsicht FAA warnt vor mutmaßlich nicht zugelassenen Bauteilen in Flugzeug-Triebwerken, die unter anderem in Boeing-Frachtflugzeugen der Typen 767 und KC-767 verwendet werden. Der FAA zufolge hat das in Großbritannien ansässige Unternehmen AOG Technics Buchsen für bestimmte Triebwerksmodelle des US-Herstellers General Electric (GE) ohne Genehmigung der Behörde verbaut.

Microsoft wird von kommender Woche an seinen KI-Assistenten Copilot in das Betriebssystem Windows bringen. Die Software werde zunächst am 26. September in früher Form in einem kostenlosen Update für Windows 11 verfügbar sein, kündigte Microsoft an. Im weiteren Jahresverlauf werde Copilot unter anderem auch im Webbrowser Edge und der Cloud-Plattform Microsoft 365 verfügbar sein.

YouTube wird im Konkurrenzkampf mit Meta und TikTok eine Reihe von Funktionen für Kreative einführen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Das kündigte die Google-Tochter in einem Live-Stream im Internet an. Die Software-Werkzeuge sollen den Kreativen auf der YouTube-Plattform helfen, Texte, Hintergrundbilder, Musik und andere Medien mit einfachen Anweisungen zu erstellen und ihre Videos einzubauen.