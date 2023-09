marktbericht DAX startet im Minus Fed-Prognosen sorgen für Verunsicherung Stand: 21.09.2023 09:58 Uhr

Die US-Zinsaussichten haben den DAX zu Handelsbeginn ins Minus gedrückt. Dieses Jahr könnte die Notenbank Federal Reserve die Zinsen noch einmal erhöhen. Zudem bleiben sie wohl länger höher als erwartet.

Nach den Zinssignalen der US-Notenbank verzeichnet der Frankfurter Aktienmarkt zu Handelsbeginn Verluste. Die Fed ließ den Leitzins zwar wie erwartet unverändert auf dem auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren. Die Prognosen der Währungshüter sehen für das laufende Jahr aber eine weitere Anhebung vor. Außerdem könnten die Zinsen 2024 höher bleiben als bislang erhofft.

"Wer auf einen klaren Kurswechsel gesetzt hat, lag falsch", kommentiert Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Die US-Notenbank bleibt sich treu." Sie habe keinesfalls den Anschein erweckt, "dass sie nun die Hände in den Schoss legen wird". Das sorgt an der Börse für schlechte Stimmung unter den Investoren.

Gestern hatte der DAX nach zwei Verlusttagen in Folge noch kontinuierlich zugelegt und 0,75 Prozent höher geschlossen. Heute startete der Leitindex mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 15.673 Punkten in den Handel. "Die Aussicht auf 2024 kaum sinkende Leitzinsen wird jetzt in die Kurse eingepreist", so Thomas Altmann von QC Partners. "Die Märkte müssen sich damit arrangieren, dass die Zinsen länger als bislang erwartet auf dem aktuellen Niveau bleiben könnten."

An den asiatischen Aktienmärkten reagierten die Anlegerinnen und Anleger heute ebenfalls verstimmt. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hätten die Tür für eine Verkaufswelle geöffnet, sagt Redmond Wong von Saxo Markets. Der japanische Nikkei-Index verlor bis zu 1,4 Prozent auf 32.550 Zähler, der breiter gefasste Topix gab zeitweise ein Prozent nach.

In China ging es für den Shanghai-Composite 0,7 Prozent bergab, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,6 Prozent. Thema am chinesischen Aktienmarkt blieb zudem die Furcht vor einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche.

Auch an der Wall Street kamen die Ergebnisse der Fed-Sitzung gestern nicht gut an: Der Dow Jones büßte nach dem Zinsentscheid seinen Tagesgewinn schrittweise ein und notierte schließlich 0,22 Prozent tiefer.

Zudem gingen die Technologiewerte an der Technologiebörse Nasdaq in die Knie. Wegen ihrer meist höheren Wachstumsdynamik und Schuldenquote gelten Technologieunternehmen als besonders zinssensitiv. Der Nasdaq 100 büßte 1,46 Prozent ein.

Der Euro hat weiter nachgegeben. Mit 1,0617 Dollar markierte die Gemeinschaftswährung in der Nacht den tiefsten Stand seit März. Am Morgen lag der Kurs nur unwesentlich höher. Belastet wurde der Euro durch den stärkeren Dollar infolge der Zinsprognosen.

Heute steht eine ganze Reihe von Notenbankentscheidungen an. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) legte eine Zinspause ein. Nach fünf aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen wird der Leitzins bei 1,75 Prozent belassen. Die schwedische Notenbank setzt ihren Kampf gegen die Inflation dagegen mit einer weiteren Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Dazu entscheiden heute noch die Zentralbanken in Großbritannien, der Türkei und Norwegen über ihren geldpolitischen Kurs.

Die Ölpreise haben im frühen Handel auf hohem Niveau weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,89 Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 92 Cent auf 90,28 Dollar.

In dieser Woche hatten die Erdölpreise die höchsten Stände seit zehn Monaten markiert. Der Brent-Preis war auf mehr als 95 Dollar gestiegen. Hauptgrund ist das knappe Angebot seitens größer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Zudem zeigt sich die Nachfrage aus großen Ländern wie den USA oder China bisher robust.

Die deutschen Exporte außerhalb des EU-Raums sind im August wegen der geringeren Nachfrage aus den USA und China den zweiten Monat in Folge gesunken. Die Waren-Ausfuhren in diese sogenannten Drittstaaten schrumpften um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 58,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Juli hatte es sogar ein Minus von 2,3 Prozent gegeben. Höhere Zinsen, teure Energie und eine maue Weltkonjunktur erschweren derzeit das Exportgeschäft.

Der Anlagenbauer Gea bekommt mit Bernd Brinker übergangsweise einen neuen Finanzvorstand. Brinker übernimmt das Amt zum 16. Oktober für ein Jahr, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Brinker war zuvor unter anderem als Finanzvorstand beim Türtechnik- und Sicherheitsspezialisten Dormakaba tätig. Das Amt des Finanzvorstands war vakant, nachdem der frühere Finanzchef Marcus Ketter im August überraschend verstorben war.

Bayer investiert 250 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte für Verhütungsmittel in Finnland. Mit der neuen Anlage in Turku sollen die Produktionskapazitäten für Implantate und Hormonspiralen zur Empfängnisverhütung ausgebaut werden, wie der Pharma- und Agrarkonzern mitteilte. Bayer errichtet zudem in Costa Rica eine neue Produktionsanlage für Langzeit-Verhütungsmittel. Beide Projekte sind Teil der bereits 2021 angekündigten Gesamtinvestition von über 400 Millionen Euro für neue Produktionskapazitäten zur Herstellung von Verhütungsmitteln.

Nach mehreren Verschiebungen wird der Prozess rund um eine Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern gegen Mercedes-Benz fortgesetzt. Bei dem Termin um 10.00 Uhr handelt sich um die erste Sitzung seit Beginn der Verhandlung im Juli 2022. Grund für die Verschiebungen waren Grundsatz-Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH), die das Gericht zunächst abwarten wollte. Heute soll geprüft werden, welche Auswirkungen die neue Rechtsprechung auf das Verfahren hat, wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts vorab mitteilte.

Der Logistikkonzern DHL kritisiert die Ablehnung der gewünschten Portoerhöhung für die Post. "Wir können nicht nachvollziehen, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann", sagte der DHL-Vorstandsvorsitzende Tobias Meyer der "Süddeutschen Zeitung". Die Inflation sei höher als in der Planung, die Kosten seien dramatisch angestiegen, der Ertrag gesunken. "Es stellt sich schon die Frage: Ist von den Regulierern und der Politik überhaupt gewünscht, dass wir das Brief-Geschäft weiter betreiben und hier investieren?"

Der skandalgeschüttelte japanische Technologiekonzern Toshiba ist der umgerechnet 14 Milliarden Euro schweren Übernahme durch den Finanzinvestor JIP einen Schritt näher gekommen. Ein Konsortium unter Führung der Private-Equity-Gesellschaft Japan Industrial Partners (JIP) habe über ein Übernahmeangebot 78,65 Prozent des Unternehmens erworben, teilte Toshiba mit.

Der Logistik-Konzern Fedex hat im vergangenen Quartal zwar an Umsatz eingebüßt, aber mehr Gewinn erwirtschaftet. Unterm Strich verdiente der Post-Konkurrent 1,08 Milliarden Dollar nach 875 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank unterdessen um rund sechs Prozent auf 21,7 Milliarden Dollar (20,4 Mrd Euro), wie FedEX nach US-Börsenschluss mitteilte. Zu der besseren Profitabilität trugen unter anderem Kostensenkungen und höhere Preise bei. FedEx hatte eine Umstrukturierung eingeleitet, die rund sechs Milliarden Dollar einsparen soll.