marktbericht Leichte Kursgewinne voraus Starke Apple-Zahlen geben dem DAX Rückenwind Stand: 05.05.2023 07:34 Uhr

Nach den bisherigen Wochenverlusten geht der DAX auf sachten Erholungskurs. Positive Impulse für das deutsche Börsenbarometer kommen aus den USA, hat doch das Börsenschwergewicht Apple eine starke Bilanz vorgelegt.

Der DAX schickt sich an, seine bisherigen Wochenverluste noch etwas zu reduzieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde gut 0,4 Prozent höher auf 15.790 Punkte. Im Wochenverlauf hatte der Dax zwar zwischenzeitlich bei 16.012 Zählern den höchsten Stand seit Januar 2022 markiert, aber auf Wochensicht liegt er aktuell 1,2 Prozent im Minus.

Experten zufolge handelte es sich bei dem Ausbruch auf das neue Jahreshoch oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten um eine "Bullenfalle", um einen Fehlausbruch auf der Oberseite. Getreu einer alten Börsenregel folgen auf solche Fehlausbrüche stets dynamische Kursverluste.

Hinzu kommt: Mit dem Mai hat auch die saisonal schwache Phase an den Aktienmärkten begonnen. Getreu der "best six months"-Strategie sollten Anleger in den Monaten Mai bis Oktober der Börse fern bleiben und erst nach Halloween wieder in den Aktienmarkt einsteigen.

Rückenwind für den DAX kommt zum Wochenschluss von Apple, auch die US-Futures haben nach der Bilanzvorlage des Technologieriesen angezogen: "Apple ist eines der Schwergewichte, die an der Börse immer unter besonderer Beobachtung stehen. Da wiegen gute Zahlen doppelt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Zwar verbuchte der US-Konzern den zweiten Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge. Das Minus fiel aber nur etwas mehr als halb so hoch aus wie befürchtet. Die Erlöse mit iPhones wuchsen sogar überraschend um 1,5 Prozent auf 51,33 Milliarden Dollar. Auf dieser Basis stellte Apple-Chef Tim Cook eine Dividende von 0,24 Dollar je Aktie und einen Aktienrückkauf im Volumen von weiteren 90 Milliarden Dollar in Aussicht. Apple-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen US-Geschäft um zwei Prozent.

Im regulären Geschäft an der Wall Street hatten noch anhaltende Sorgen um den US-Bankensektor auf den Kursen gelastet. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 0,9 Prozent auf 33.127 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 11.966 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4061 Stellen ein.

Unter Druck standen erneut Regionalbanken, vor allem Papiere von Western Alliance und PacWest brachen massiv ein. "Der anhaltende Abwärtstrend bei den Regionalbanken wird für den Markt insgesamt ein Problem darstellen", sagte David Russell vom Online-Broker TradeStation. Die entschlossene Haltung der US-Notenbank gebe den Leerverkäufern "eine Lizenz, die Banken zu töten - insbesondere die regionalen Banken."

Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen keine einheitlichen Signale. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,7 Prozent im Minus, während der Hang Seng in Hongkong 0,6 Prozent zulegen kann. An der Börse in Tokio findet heute wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Der Wochenabschluss an den internationalen Märkten hängt nun wohl vor allem vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Highlight der Woche nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB.

"Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach 10 Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden."

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die Inflation den Fuß etwas vom Gas zu nehmen, hatte unterdessen den Euro gestern klar geschwächt. Am Morgen zieht die europäische Gemeinschaftswährung aber wieder an und gewinnt 0,2 Prozent auf 1,1042 Dollar.

Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2049 Dollar. Nach dem Fed-Zinsentscheid war das gelbe Edelmetall zur Wochenmitte bis auf 2082 Dollar in die Höhe geschossen - und hatte damit sein bisheriges Allzeithoch von 2075 Dollar aus dem Jahr 2020 übertroffen und eine neue Bestmarke aufgestellt.

Am deutschen Aktienmarkt gibt es in der kommenden Woche kleine Änderungen in den Indizes: Evotec muss wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den MDAX verlassen, der Pharma-Wirkstoffforscher war wegen eines Cyberangriffs in Verzug geraten. Ihn ersetzt der Solartechnikhersteller SMA Solar, für den wiederum der Halbleiter-Ausrüster Süss Microtec in den Index der kleineren Werte einzieht. Die Wechsel werden am kommenden Dienstag wirksam.

Der Technologieinvestor Silver Lake hat offensichtlich auf Berichte über ein Konkurrenzangebot für Software AG reagiert, ohne den kolportierten Kaufbetrag zu übertreffen. Das neue Gebot je Aktie liege nun bei 32 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Abend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass der US-Finanzinvestor Bain Capital ein Angebot für 34 Euro vorgelegt hat.

Google hat bestätigt, dass der Internet-Konzern ein auffaltbares Smartphone herausbringen wird. In einem kurzen Video ist ein Telefon zu sehen, dass sich zu einem Tablet aufklappen lässt. Details zum Gerät mit dem Namen Pixel Fold gab es zunächst nicht. Es wurde aber auf den 10. Mai verwiesen, an dem die Entwicklerkonferenz Google I/O am Hauptquartier in Mountain View stattfindet.