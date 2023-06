marktbericht 16000er-Marke unter Druck DAX dürfte weiter fallen Stand: 22.06.2023 07:38 Uhr

Für die Anleger ist die Aussicht auf eine anhaltende geldpolitische Straffung in den USA ein Grund, dem Aktienmarkt fernzubleiben. Aktuell sieht es im DAX nach einem schwachen Start aus.

Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hatte die Stimmung der Aktienanleger bereits gestern gedämpft, der DAX verlor 0,6 Prozent und ging mit 16.023 Punkten aus dem Handel.

Es sei noch "ein langer Weg", bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht werde, hatte der Fed-Chef Jerome Powell bei einer Anhörung im US-Kongress gesagt. Fast alle Mitglieder in dem für die Zinspolitik zuständigen Gremium rechneten Powell zufolge damit, dass bis zum Jahresende weitere Anhebungen angemessen sein dürften.

Die Aussichten auf zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte seien "eine ziemlich gute Schätzung", wohin die Zentralbank steuert, wenn die Wirtschaft ihren derzeitigen Kurs beibehalte, erklärte Powell. "Es ist klar, dass der FOMC dem Markt zu verstehen geben will, dass eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung zur Debatte stehen wird", sagte Kevin Cummins von NatWest Markets.

Heute stehen in Norwegen, der Schweiz und in Großbritannien Notenbankentscheidungen auf der Agenda. Laut dem Analysten Michael Hewson von CMC Markets UK dürften alle drei Länder die Zinsen ebenfalls anheben, die Bank of England mit 0,5 Prozentpunkten womöglich sogar stärker als gedacht.

Deutlich kräftiger dürfte die Zinserhöhung in der Türkei ausfallen. Analysten erwarten im Schnitt eine Erhöhung um 12,5 Prozentpunkte auf 21 Prozent. Nach seiner Wiederwahl hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Wende seiner umstrittenen Geld- und Finanzpolitik angedeutet. Zuvor hatte die Notenbank auf Druck von Erdogan trotz hoher zweistelliger Inflationsraten den Leitzins von 19 Prozent im Jahr 2021 auf aktuell 8,5 Prozent gesenkt.

Die Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell für weitere Zinserhöhungen haben den Anlegern gestern auch an der Wall Street die Laune verdorben. Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent tiefer auf 33.951 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 13.502 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4365 Punkte ein.

In Asien lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 33.576 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2310 Punkten. Die Börse in Shanghai und in Hongkong blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Nach der Schieflage der Credit Suisse fordert die Schweizerische Nationalbank (SNB) Maßnahmen zur Vermeidung solcher Probleme in Zukunft. "Diese Maßnahmen müssen die Widerstandsfähigkeit der Banken stärken, um einen Vertrauensverlust zu verhindern und eine breite Palette wirksamer Optionen zur Stabilisierung, Sanierung oder Abwicklung einer systemrelevanten Bank im Falle einer Krise sicherzustellen", hieß es im Finanzstabilitätsbericht der SNB.

Die Erfahrung mit der Credit Suisse zeige die Notwendigkeit einer Überprüfung des Too-Big-to-Fail-Regelwerkes, um ein frühzeitiges Eingreifen zu ermöglichen. Die Credit Suisse musste im März im Rahmen einer staatlich orchestrierten Notübernahme durch den größeren Rivalen UBS gerettet werden.