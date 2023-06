marktbericht DAX etwas höher erwartet Neue Zinssorgen auf dem Parkett Stand: 21.06.2023 07:25 Uhr

Nach zwei Verlusttagen in Folge wird der deutsche Börsenindex zum Start zunächst mit kleinen Gewinnen erwartet. Das Aufwärtspotenzial scheint aber begrenzt. Vor allem in den USA gehen neue Zinsängste um.

Bei 16.150 Punkten wird der DAX zum Handelsstart auf XETRA nach vorbörslichen Indikationen erwartet. Das wäre ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen Handelsschluss. Der Leitindex hatte gestern rund ein halbes Prozent auf 16.111 Zähler verloren.

Die Vorgaben aus den USA sind eher schwach. Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende schloss der US-Standardwerteindex Dow Jones gestern 0,7 Prozent tiefer auf 34.053 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 13.667 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 4388 Punkte ein.

Nach der Pause bei weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gehen in den USA nun doch wieder Zinsängste um. In den vergangenen Tagen hatten einige führende US-Notenbanker wegen der nur langsam zurückgehenden Inflation weitere Zinserhöhungen angedeutet. Investoren warten deshalb gespannt auf die halbjährliche Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor einem Ausschuss des Kongresses, die heute stattfindet.

Nach US-Börsenschluss sorgten noch schwache Zahlen des Post-Konkurrenten FedEx für Verdruss. FedEx hat im vierten Geschäftsquartal einen Gewinn- und Umsatzrückgang verzeichnet. Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Mai von 24,4 Milliarden auf 21,9 Milliarden US-Dollar und fiel damit schwächer aus, als von Analysten erwartet. Das operative Ergebnis sank ebenfalls. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis je Aktie fiel von 6,87 Dollar auf 4,94 Dollar. Die Aktie rutschte nachbörslich um rund fünf Prozent nach unten.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten herrschte am Morgen leichte Verunsicherung vor. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der japanische Nikkei-Index erholte sich im Verlauf und lag 0,4 Prozent höher bei 33.524 Punkten.

Am Devisenmarkt kann sich der Euro über der Marke von 1,09 Dollar behaupten. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,0915 Dollar. Weiter aufwärts geht es im frühen Handel mit den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent notiert derzeit mit 76,30 Dollar ein halbes Prozent über dem gestrigen Niveau. Der Preis für eine Feinunze Gold liegt wenig verändert bei 1936 Dollar.

Im Zentrum des Interesses steht am deutschen Aktienmarkt der VW -Konzern. Konzernchef Oliver Blume stellt heute auf einem Investoren-Treffen erstmals im Detail vor, wie er sich die kommenden Jahre im Hinblick auf Finanzen und Strategie vorstellt. Blume hat eine stärker auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Gangart in Aussicht gestellt.

Die Volkswagen-Tochter MAN Energy Solutions verkauft ihr Geschäft mit Gasturbinen nach China. Ein Kaufvertrag mit der staatlichen chinesischen CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) sei unterzeichnet worden, so Hersteller von Großdieselmotoren und Turbomaschinen am Morgen. MAN Energy Solutions produziert und wartet mit rund 100 Mitarbeitern in Oberhausen und Zürich Gasturbinen, die etwa zur Energiegewinnung oder als Antrieb für Pipelines verwendet werden.

Tesla kommt seinem Ziel näher, den Standard für Ladeinfrastruktur für E-Autos in Nordamerika zu setzen. Der Chef von BTC Power, Frank Meza, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, sein Unternehmen werde ab dem kommenden Jahr ebenfalls Stecker des Typs Nacs an seinen Ladestationen anbieten. Die Firma mit Sitz in Kalifornien hat mehr als 22.000 Ladestellen verkauft. Auch das Startup Rivian will den Nacs-Standard übernehmen. General Motors und Ford hatten ebenfalls angekündigt, die Tesla-Variante zu verbauen.

Der US-Streamingriese Netflix gibt jetzt mehr Einblick in seine Statistiken. Die wöchentlich am Dienstag veröffentlichten Top-10-Listen verschiedener Kategorien für die Woche davor bekommen ab sofort neue Angaben, wie Netflix gestern Abend mitteilte. "Zwar zeigen wir weiterhin die angesehenen Stunden pro Titel an, unsere Top-10-Listen werden jetzt jedoch nach Aufrufen geordnet", so das Unternehmen. Bislang wurden die Top 10 der Serien und Filme allein nach angesehenen Stunden ("hours viewed") sortiert und nicht nach Abrufen ("views").