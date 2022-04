Marktbericht DAX vor Kurssprung Die Erholungsrally kann weitergehen Stand: 29.04.2022 07:44 Uhr

Der DAX dürfte zum Start die Marke von 14.000 Punkten locker überspringen. Starke Vorgaben kommen aus den USA, wo die Tech-Werte an der Nasdaq ein furioses Comeback feierten. Nachbörslich überraschte noch Apple positiv.

Die 40 deutschen Standardwerte dürften heute zur Börseneröffnung auf XETRA einen kräftigen Satz nach oben machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 1,0 Prozent höher bei 14.125 Punkten.

DAX hat 14.000-Punkte-Marke im Visier Die am Mittwoch im Tief bei 13.566 Punkten eingeleitete Erholungsrally im DAX dürfte sich damit fortsetzen. Seither hat der DAX über 400 Punkte gutmachen können. Gestern schloss er 1,4 Prozent höher bei 13.980 Zählern. Sollten die deutschen Standardwerte heute per Wochenschlusskurs die Widerstandszone bei 14.000 Punkten zurückerobern, würde sich das technische Bild im DAX wieder deutlich aufhellen.

Dow und Nasdaq mit starken Kursgewinnen Starke Vorgaben für den DAX kommen von den US-Börsen. Ermutigende Geschäftszahlen unter anderem von der Facebook-Mutter Meta haben die Anleger zurück in den Aktienmarkt gelockt; vor allem Tech-Werte ragten mit deutlichen Kursgewinnen heraus. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,9 Prozent fester mit 33.916 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 kletterte um 2,5 Prozent auf 4287 Zähler. Die technologielastige Nasdaq zeigte mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 12.871 Stellen relative Stärke.

Apple überrascht positiv Für eine positive Überraschung sorgte im nachbörslichen US-Handel der Tech-Riese Apple. In den drei Monaten zum 26. März wuchs der iPhone-Hersteller um fast neun Prozent auf 97,3 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von Analysten deutlich. Der Gewinn kletterte um fast acht Prozent auf 25 Milliarden Dollar. Die Aktie legte nachbörslich gut zwei Prozent zu.

Amazon schockt Anleger Dagegen sorgte Amazon für eine herbe Enttäuschung. Beim weltgrößten Online-Händler liefen die Geschäfte überraschend schlecht. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 116,4 Milliarden Dollar zu - damit verzeichnete Amazon das schwächste Wachstum seit rund zwei Jahrzehnten. Unter dem Strich erlitt der Konzern sogar einen Nettoverlust von 3,8 Milliarden Dollar. Anleger reagierten schockiert und ließen Amazons Aktien nachbörslich zunächst um rund zehn Prozent fallen.

Nikkei zieht mächtig an Die guten Vorgaben von der Wall Street verfehlen auch an den asiatischen Aktienmärkten nicht ihre Wirkung: Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,8 Prozent höher. Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, liegt zur Stunde 2,1 Prozent im Plus.

Ölpreise weiter im Aufwind Die wieder gestiegene Risikoneigung der Anleger spiegelt sich derweil auch am Ölmarkt wider. Die Ölpreise ziehen am Morgen weiter an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 0,8 Prozent auf 108,45 Dollar. Für ein Fass WTI-Öl werden 105,92 gezahlt, ein Plus von 0,5 Prozent.

Euro schwächelt weiter, Gold leicht erholt Die europäische Gemeinschaftswährung bewegt sich im frühen Handel auf niedrigem Niveau seitwärts. Aktuell werden für einen Euro 1,0516 Dollar gezahlt. Am Mittwoch war der Euro bis auf 1,0474 Dollar abgerutscht, den niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Dabei ist die Euro-Schwäche in erster Linie der immer weiter auseinandergehenden Zinsschere zugunsten des Dollar geschuldet. Auch zu anderen Währungen zeigt der Greenback Stärke; erst gestern war der Dollar-Index auf ein 19-Jahreshoch gestiegen. Gold kann sich etwas erholen. Für eine Feinunze des gelben Edelmetalls werden am Morgen 1906 Dollar gezahlt.

Panama will Bitcoin & Co als Zahlungsmittel zulassen Panama steuert als zweites lateinamerikanisches Land auf die Zulassung von digitalen Vermögenswerten als normales Zahlungsmittel zu. Das Parlament verabschiedete gestern mit großer Mehrheit ein entsprechendes Gesetz. Im Gegensatz zu El Salvador, das im September als weltweit erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen hat, will sich Panama aber nicht auf eine bestimmte Kryptowährung festlegen.

BASF bestätigt Jahresziele - sieht aber viele Risiken Am deutschen Aktienmarkt rückt zum Wochenschluss BASF in den Fokus. Der Chemiekonzern hält trotz der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine an seinen Jahreszielen fest. Allerdings bleibe das Marktumfeld von außergewöhnlich hoher Unsicherheit geprägt, warnte BASF am Tag der Hauptversammlung. Insbesondere seien der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf die Preise und Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen nicht vorhersehbar.

Vorsichtigere Töne von Intel Der US-Chipkonzern Intel gibt sich angesichts von Lieferketten-Unsicherheiten und Sorgen vor einer schwächeren PC-Nachfrage vorsichtig. Für das laufende Quartal rechnet Intel mit Erlösen von 18 Milliarden Dollar. Zum Vorquartal entspräche dies einem Minus von zwei Prozent, zum Vorjahresquartal von fast drei Prozent. Bereits im ersten Quartal ging der Umsatz ein Prozent auf 18,4 Milliarden Dollar zurück.