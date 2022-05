Aus der Erleichterungsrally wird in den USA ein Ausverkauf, der DAX dürfte sich immerhin in der Nähe von 14.000 Punkten halten. Dass die Zinssorgen die Investoren weiter beschäftigen, war zu erwarten.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX mit Kursverlusten von rund 0,4 Prozent in den letzten Handelstag der Woche starten wird. Gestern hatte der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 13.902,52 Punkten geschlossen. Im Tagesverlauf hatte er in der Spitze fast 2,5 Prozent gewonnen und war über die Marke von 14.300 Punkten gestiegen.

Warum drehte der Markt derart auffällig? "Investoren goutierten noch am Mittwoch die Entscheidung der Fed, nicht noch stärker an der Zinsschraube zu drehen. Doch setzte gestern die Erkenntnis ein, dass Inflationssorgen die Währungshüter noch lange belasten werden", fasst Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank die Lage zusammen.

"Das Risiko eines politischen Fehlers ist nach wie vor hoch, entweder weil die US-Notenbank die Zinsen nicht schnell genug anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, oder weil sie zu aggressiv vorgeht, was den aktuellen Konjunkturzyklus beenden könnte", sagte David Chao, Global Market Stratege bei Invesco.

Unterdessen müssen sich auch die europäischen Investoren auf eine kommende Zinserhöhung einstellen. EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet eine Leitzinserhöhung im Juli. "Nach heutigem Stand gehe ich davon aus, dass wir im Juli die Zinsen erstmalig erhöhen können", sagte Schnabel der Zeitung "Bild".

Von der EZB kamen zuletzt gemischte Signale über den weiteren geldpolitischen Ablauf. Gestern sprach der Chef der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, von einem ersten Zinsschritt im Juni. Andere EZB-Vertreter haben sich indirekt gegen Juli gewandt oder erklärt, der Prozess sei wichtiger als der eigentliche Zeitpunkt. Wegen der hohen Inflation im Euro-Raum steht die EZB unter Druck, den USA und Großbritannien mit einer Zinserhöhung zu folgen.

Für die Anleger am Aktienmarkt sind das keine guten Nachrichten, da sich Anleihen dann als Anlagealternative anböten.

In den USA ist von der guten Stimmung nach der Leitzinserhöhung nichts mehr übrig: Der Dow Jones verlor gestern mehr als 1000 Punkte oder 3,1 Prozent auf 32.997 Punkte. Der S&P 500 fiel um 3,6 Prozent auf 4146 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rauschte fünf Prozent auf 12.317 Punkte in die Tiefe und verzeichnete damit den größten prozentualen Verlust an einem Börsentag seit dem 11. Juni 2020.

"Ich würde sagen, dass die Märkte der Fed ihre Zurückhaltung nicht abkaufen", sagte Callie Cox, US-Investmentanalystin beim Broker eToro. Einige Fed-Mitglieder hätten bereits darauf gepocht, dass die Zinsen schneller steigen müssten und das sofort, sagte Cox. An den Terminmärkten nahmen die Wetten auf eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Juni zu.

Auch die Asiatischen Märkte geben teilweise nach. Anleger zeigten sich besorgt, dass steigende Zinssätze das weltweite Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. Der Nikkei-Index lag, nachdem gestern nicht gehandelt wurde, im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 26.851 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1909 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2 Prozent.

Autoverband VDA senkt Prognose für Pkw-Neuzulassungen

Die deutsche Autoindustrie senkt wegen der Corona-Lockdowns in China und des Ukraine-Kriegs ihre Prognose für Deutschland. Der Branchenverband VDA geht für dieses Jahr jetzt noch von 2,75 Millionen Neuzulassungen aus, wie seine Präsidentin Hildegard Müller der "Augsburger Allgemeinen" sagte.

Das Wiederaufflackern der Pandemie in China setze der Branche zu. "Zulieferteile werden nun verspätet geliefert, weil Häfen geschlossen sind. China macht uns also Sorgen", sagte Müller. Im Februar hatte der VDA noch mit 2,8 Millionen Pkw-Neuzulassungen in Deutschland in diesem Jahr gerechnet. 2021 waren es 2,62 Millionen.

Adidas: Partnerschaft mit Foot Locker

Adidas will mehr Sportschuhe und -bekleidung über den US-Sportartikelhändler Foot Locker verkaufen. Die beiden Unternehmen kündigten eine langfristige "neue und erweiterte Partnerschaft" an, mit der sich Adidas vor allem im Basketball prominenter bei Foot Locker platzieren will. Der Einzelhandelsumsatz von Foot Locker mit Adidas-Produkten soll damit bis 2025 auf mehr als zwei Milliarden Dollar steigen; das wäre fast dreimal so viel wie 2021. Im laufenden Jahr erhofft sich Adidas von der Partnerschaft einen zusätzlichen Umsatz von bis zu 100 Millionen Euro.

Foot Locker ist nach der Übernahme der ehemaligen Sportschuhkette Runners Point auch in Deutschland mit mehr als 80 Filialen vertreten.