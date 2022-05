Marktbericht DAX vor starkem Start Kursrally nach Fed-Entscheid? Stand: 05.05.2022 08:14 Uhr

Die Zinserhöhung der US-Notenbank beflügelte gestern die Wall Street und dürfte heute auch den DAX weit nach oben ziehen. Die Anleger sind erleichtert, weil die Federal Reserve die Zügel nicht stärker anzieht.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX heute mit einem kräftigen Aufschlag von mehr als zwei Prozent auf rund 14.270 Punkten starten wird. Der deutsche Leitindex war gestern vor der Bekanntgabe des US-Zinsentscheids auf seinem Tagestief mit minus 0,5 Prozent bei 13.970,82 Punkten aus dem Handel gegangen.

Grund für die heutige Euphorie ist die gestrige Leitzinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). "Die Märkte schienen nach der Anhebung um 50 Basispunkte durch die Fed und Powells Kommentar, dass eine Anhebung um 75 Basispunkte derzeit nicht in Betracht gezogen wird, aufzuatmen", schreiben die Analysten der ANZ-Bank. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners merkte an, die Fed fahre im Rahmen des Erwartbaren "den mildestmöglichen Kurs".

Heute sind es neben dem US-Zinsentscheid vor allem viele Firmenbilanzen, die die Aufmerksamkeit der Investoren fordern werden.

Fed beflügelt Wall Street

Die US-Vorgaben fallen entsprechend stark aus: Bereits die US-Aktienmärkte hatten gestern mit Erleichterung und deutlichen Kursgewinnen auf den größten Zins-Sprung der US-Notenbank seit Jahrzehnten reagiert. Der Dow Jones gewann 2,8 Prozent auf 34 061,06 Punkte. Der S&P 500 drehte nach dem Zinsentscheid ins Plus und verabschiedete sich drei Prozent fester bei 4300,17 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann nach anfangs herben Verlusten sogar 3,4 Prozent auf 13.535,71 Punkte. Beide Indizes waren zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021 gefallen.

"Die Fed demonstriert, dass sie es nunmehr wirklich ernst meint damit, den Inflationsgefahren geldpolitisch entgegenzutreten", erklärte LBBW-Ökonom Elmar Völker.

Die Anleger in Asien reagieren ebenfalls mit Erleichterung. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Die Börsen in Japan und Südkorea sind wegen eines Feiertags geschlossen.

Ölpreise legen zu Die Ölpreise haben vor der Sitzung des Ölverbunds Opec+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,69 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 108,16 Dollar. Am Vortag hatten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser war die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl. Die EU-Kommission schlägt vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher ist.

Vonovia startet mit Zuwächsen ins Jahr Der Immobilien-Riese Vonovia ist nach einem Rekordjahr und der Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen mit Zuwächsen ins Jahr gestartet. Seine Umsatz- und Gewinnprognose bestätigte Vonovia-Chef Rolf Buch. Angesichts steigender Baukosten will er im Laufe des Jahres aber mehr Neubauten verkaufen als ursprünglich geplant. In den ersten drei Monaten erhöhte sich der Gewinn aus dem operativen Geschäft - getrieben durch die Übernahme der Deutschen Wohnen - um 44,4 Prozent auf 564 Millionen Euro. Wird die Übernahme herausgerechnet, ergibt sich ein Plus von 7,7 Prozent auf 420 Millionen Euro."

Zalando macht Verlust und weniger Umsatz Europas größtem Mode-Onlinehändler Zalando weht kräftiger Gegenwind entgegen. Im ersten Quartal ging der Umsatz um 1,5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zurück. Es sei erwartbar gewesen, dass das Niveau "aus dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal" nach der Pandemie nicht zu halten sei, sagte Co-Chef Robert Gentz. Zudem fiel Zalando in die roten Zahlen. Von Januar bis März wies das Unternehmen einen bereinigten Betriebsverlust (Ebit) von knapp 52 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Betriebsgewinn von 93 Millionen Euro in der Bilanz.

Milliardengewinn bei Airbus Der Flugzeughersteller Airbus baut die Produktion seiner stark gefragten Mittelstreckenjets noch stärker aus. Im Jahr 2025 sollen monatlich 75 Maschinen der Modellfamilie A320neo die Airbus-Werke verlassen. Das sind so viele wie nie zuvor und ein Viertel mehr als vor der Corona-Pandemie. Zudem überraschte Airbus mit einem unerwarteten Milliardengewinn im ersten Quartal: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 12 Milliarden Euro. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) sprang sogar um 82 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro in die Höhe.

Lufthansa verringert Quartalsverlust Die Lufthansa hat zum Jahresauftakt dank einer Erholung der Nachfrage und höherer Ticketpreise den Umsatz verdoppelt und den Verlust fast halbiert. Von Januar bis März verbesserten sich die Erlöse gegenüber dem coronabedingt sehr schwachen Vorjahreszeitraum auf 5,4 Milliarden Euro. Operativ flog die Airline-Gruppe einen Verlust von 591 Millionen Euro ein nach rund einer Milliarde vor Jahresfrist.