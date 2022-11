Nach dem gestrigen gewaltigen Kurssprung lassen die DAX-Bullen auch zum Wochenschluss nicht locker. Am deutschen Aktienmarkt locken Anschlussgewinne.

Der DAX dürfte seine jüngsten Gewinne zum Wochenschluss weiter ausbauen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 14.263 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Oktober einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Am Ende stand ein Kursplus von 3,5 Prozent auf 14.146 Zähler zu Buche. Marktbeobachter sprachen von einer regelrechten "Kaufpanik".

Ein Teil der gestrigen Käufe dürfte dabei sicherlich auch auf Short-Seller zurückzuführen sein, die sich bei den steigenden Kursen gezwungen sahen, ihre Short-Positionen glattzustellen. Dadurch wurden die Kurse nur noch umso mehr in die Höhe getrieben. Anschlussgewinne wären nun ein gutes Zeichen, würden sie doch zeigen, dass hinter der jüngsten Kursrally mehr steckt als nur ein "Short-Squeeze".

Gute Vorgaben für den heutigen Handelstag kommen von den Übersee-Börsen. Der unerwartet starke Rückgang der US-Inflationsrate im Oktober nährt Hoffnungen, dass der Höhepunkt der Inflation überwunden ist. Spekulationen auf ein gemäßigteres Tempo der US-Notenbank Fed bei ihren Zinserhöhungen haben gestern die Kurse an der Wall Street gestern kräftig nach oben katapultiert.

Starke Kursgewinne im Nikkei

Auch die Börse in Tokio verbuchte zum Wochenschluss kräftige Kursgewinne. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich soeben mit einem Plus von 3,0 Prozent auf 28.264 Punkte ins Wochenende verabschiedet. "Darauf hat der Markt schon lange gewartet", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP Capital mit Blick auf die US-Inflationsdaten. "Es gab eine Menge Geld, das an der Seitenlinie geparkt war".