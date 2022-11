Marktbericht Angst vor US-Inflationsdaten DAX-Bullen auf dem Rückzug Stand: 10.11.2022 07:38 Uhr

Die DAX-Bullen halten sich vor den anstehenden US-Inflationsdaten mit weiteren Käufen zurück. Ein wichtiger Etappensieg, den sie in dieser Woche errungen haben, steht damit wieder zur Disposition.

Vor den heute Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten und angesichts negativer Vorgaben von der Wall Street sowie den Asien-Börsen gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Deckung. Der DAX dürfte mit Verlusten in den XETRA-Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 13.604 Punkten.

200-Tage-Linie im DAX wackelt Damit droht der DAX, wieder unter seine 200-Tage-Linie zurückzufallen. Die DAX-Bullen hatten den deutschen Leitindex erst in dieser Woche über seinen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage (aktuell bei 13.609 Zählern) treiben können. Mit einem Sturz unter die 200-Tage-Linie würden sich die technischen Perspektiven im DAX erneut eintrüben.

Unklarer Wahlausgang lastet auf Wall Street Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Mit Blick auf das enge Rennen zwischen Demokraten und Republikanern bei den US-Zwischenwahlen haben sich die Anleger an der Wall Street zur Wochenmitte zurückgezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss zwei Prozent tiefer auf 32.513 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,5 Prozent auf 10.353 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,1 Prozent auf 3748 Punkte ein. "Es ist einfach Ungewissheit, die der Wall Street nicht gefällt, da viele Rennen noch nicht vollständig abgeschlossen sind (…), man bekommt keine klare Vorstellung davon, wer die Mehrheit im Senat hat", sagte Sam Stovall, Anlagestratege bei CFRA Research in New York. Die Kontrolle über den US-Senat könnte sich möglicherweise erst am 6. Dezember entscheiden, da sich im Bundesstaat Georgia eine Stichwahl abzeichnet.

Euro weiter über Dollar-Parität Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar etwas Schwäche. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0034 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung kann sich damit weiter über der Parität zum Dollar halten. Für die Feinunze Gold werden am Morgen 1712 Dollar gezahlt.

Zahlenreigen im DAX Im DAX lassen heute gleich vier Konzerne in ihre Bücher blicken. Den Anfang machten Merck, RWE und Deutsche Telekom. Um 8 Uhr folgt noch Continental. Gestern Abend nach US-Börsenschluss war bereits die Allianz mit Zahlen vorgeprescht.

Allianz verdient überraschend viel Der Versicherungskonzern Allianz hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient, aber weniger umgesetzt als Analysten erwartet hatten. Für 2022 rechnet der Konzern mit einem operativen Ergebnis in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro. Im dritten Quartal waren hier dank der guten Entwicklung im Schaden- und Unfallbereich 3,5 Milliarden Euro erzielt worden und damit 7,4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Telekom hebt Gewinnprognose erneut an Ein anhaltend starkes Geschäft der US-Tochter T-Mobile und positive Wechselkurs-Effekte bescheren der Deutschen Telekom einen Gewinnsprung. Das bereinigte Netto-Ergebnis legte im dritten Quartal um 80 Prozent auf 2,4 Milliarden zu. Firmenchef Tim Höttges hob daraufhin die Jahresprognose erneut an und kündigte auch eine höhere Dividende von 0,70 Euro je Aktie an.

RWE kann Gewinn fast verdoppeln Der Energiekonzern RWE hat in den ersten neun Monaten seinen Gewinn deutlich gesteigert und seine Prognose bestätigt. Den bereinigten Überschuss konnte RWE auf 2,1 Milliarden Euro fast verdoppeln. Der DAX-Konzern profitierte unter anderem von guten Geschäften mit Gas, Wasser und Biomasse sowie im Energiehandel. RWE bestätigte zudem seine Jahresprognose.

Merck stemmt sich gegen Konjunkturdelle Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hat trotz anziehender Kosten im vergangenen Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert - vor allem dank guter Geschäfte im Laborbereich und in der Pharmasparte. Nach Steuern verdiente Merck 926 Millionen Euro, nach 764 Millionen ein Jahr zuvor. Die Ziele für das laufende Jahr präzisierte das Management um Firmenchefin Belen Garijo.

Porsche: Millionen-Vergleich in den USA Der Sportwagenbauer Porsche kann einen unangenehmen US-Rechtsstreit um angeblich irreführende Angaben zum Kraftstoffverbrauch Hunderttausender Autos abhaken. Der zuständige Richter Charles Breyer stimmte einem Vergleich mit US-Klägern am Mittwoch (Ortszeit) zu. Das Unternehmen zahlt demnach mindestens 80 Millionen Dollar an Autobesitzer, um das zivilrechtliche Verfahren beizulegen.

Immobilienkonzern LEG senkt Prognose leicht Der Wohnungskonzern LEG Immobilien hat seine Gewinnprognose für 2022 leicht gesenkt. Das Düsseldorfer Unternehmen präzisierte gestern Abend die Erwartung für das operative Ergebnis (FFO I) auf eine Bandbreite von 475 bis 485 Millionen Euro. Bisher waren 475 bis 490 Millionen Euro anvisiert. Die Investitionen in den Wohnungsbestand fallen derweil geringer aus als geplant.