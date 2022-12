Marktbericht DAX mit Stabilisierungsversuch Die Ruhe nach dem Kurssturz Stand: 16.12.2022 07:43 Uhr

Die beiden geldpolitischen Nackenschläge von Fed und EZB haben den Anlegern die Freude an Aktien gründlich verdorben. Nach dem gestrigen Kurseinbruch versucht der DAX nun, sich bei 14.000 Punkten zu stabilisieren.

Die kämpferische Haltung der Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Der DAX brach gestern um 3,3 Prozent auf 13.986 Punkte ein. Am Morgen danach sieht es nach einer Stabilisierung aus - mehr aber auch nicht.

Achtung, Hexensabbat im DAX! Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 14.002 Punkten. Mit dem Rutsch unter die Unterstützung bei 14.149 Punkten hat sich auch das technische Bild im DAX deutlich eingetrübt, die genannte Marke ist nun zum Widerstand mutiert. Heute könnte auch der große Verfallstag für Kursbewegungen im DAX sorgen: Es verfallen nämlich an der Terminbörse Eurex die Optionen auf Indizes und Einzelaktien sowie Futures auf Indizes. Nach dem gestrigen Kurssturz spricht aber vieles dafür, dass sich die meisten Terminmarktakteure bereits umpositioniert haben. Zinsängste neu geschürt Die Hoffnungen vieler Anleger, die Notenbanken in den USA und der Eurozone könnten künftig weniger restriktiv vorgehen angesichts allmählich zurückgehender Inflationsraten, wurden jäh zerstört. Bereits am Mittwochabend hatte Fed-Chef Jerome Powell Ängste vor einem lang anhaltenden Zinserhöhungszyklus und einem Leitzins von über 5 Prozent geschürt. "Wir werden Kurs halten, bis die Arbeit erledigt ist", sagte Powell und dämpfte damit Hoffnungen auf Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2023. Lagarde noch pessimistischer als Powell Was viele Experten vorab nicht für möglich gehalten hatten: Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, argumentierte gestern nach der EZB-Ratssitzung noch falkenhafter und marktunfreundlicher als Fed-Präsident Jerome Powell zuvor. Leitzins der EZB Warum die Zinserhöhung geringer ausfällt Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins in der Eurozone um 0,5 Prozentpunkte. Die EZB ist mit ihren Zinserhöhungen noch lange nicht am Ende - das ist der Eindruck, der nach der gestrigen Pressekonferenz hängen bleibt. Aus Sicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, kann sogar ein Einlagensatz von deutlich über drei Prozent nicht ausgeschlossen werden.

Wall Street rutscht ab "Die Investoren sind jetzt zurück in einer Welt, in der die Geldpolitik der Börse ihre Freundschaft zunächst einmal aufgekündigt hat", resümierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst CMC Markets. "Nach diesen zwei geldpolitischen Nackenschlägen ist die Luft am Aktienmarkt eindeutig raus und die Anleger gehen pessimistisch in die letzten Handelstage des Jahres." Gedämpfte Hoffnungen auf ein Ende der US-Zinserhöhungen hatten gestern auch die Wall Street weiter belastet. Der Dow Jones verlor 2,3 Prozent auf 33.202 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 3,2 Prozent auf 10.810 Stellen nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 2,5 Prozent auf 3895 Zähler ein.

Starke Kursverluste auch in Japan Die schlechten Vorgaben von den US-amerikanischen und europäischen Börsen verfehlen an den asiatischen Aktienmärkten ihre Wirkung nicht. Asiatische Aktien steuern auf die schlechteste Woche seit zwei Monaten zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 1,9 Prozent tiefer bei 27.527 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert.

Euro zeigt zum Dollar Stärke Im asiatischen Devisenhandel ist der Euro gefragt. Die europäische Gemeinschaftswährung zieht aktuell 0,1 Prozent an auf 1,0654 Dollar. Gestern war der Euro nach der EZB-Sitzung kurzzeitig bis auf 1,0725 Dollar in die Höhe geschnellt, konnte diese starken Gewinne jedoch nicht halten.

Goldpreis auf sachtem Erholungskurs Der Goldpreis kann sich nach seinem jüngsten Kursrutsch etwas erholen. Die Feinunze Gold gewinnt 0,2 Prozent auf 1779 Dollar. Das gelbe Edelmetall war nach der Fed-Sitzung deutlich unter die Räder geraten. Steigende Zinsen machen Gold weniger attraktiv, wirft es selbst doch keine Zinsen oder Dividenden ab.

Ölpreise steuern auf starkes Wochenplus zu Die Ölpreise sind zum Wochenschluss leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,97 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Unterm Strich hat sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee im Verlauf der Woche um etwa fünf Dollar je Barrel verteuert.

VW-Aktionäre sollen Porsche-Börsengang absegnen Der Börsengang von Porsche beschäftigt die Aktionäre des Mutterkonzerns Volkswagen heute noch einmal auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die Anteilseigner sollen den seit dem Herbst laufenden öffentlichen Handel mit einem Teil der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien rückwirkend auch offiziell beschließen. Zudem steht die Entscheidung über die angekündigte Sonderdividende auf der Tagesordnung.

DWS will weniger Deutsche Bank Die Fondsgesellschaft DWS will, dass die Deutsche Bank ihren Anteil von knapp 80 Prozent reduziert. Der eigene Aktienkurs würde "profitieren, wenn mehr als 15 Prozent unserer Aktien frei handelbar wären", sagte DWS-Chef Stefan Hoops dem "Handelsblatt". "Ich bringe diese Punkte in die Diskussionen mit unserem Hauptaktionär, der Deutschen Bank, ein."

Südzucker gibt sich ehrgeizig Der Südzucker-Konzern geht nach dem guten Lauf in diesem Geschäftsjahr auch für das kommende Jahr von weiter anziehenden Gewinnen aus. Im nächsten Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Unternehmen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro. Das ist mehr als für dieses Jahr zuletzt mit 890 bis 990 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Gasimporteur VNG bekommt neues Kapital Der Leipziger Gasimporteur VNG bekommt über eine Erhöhung des Eigenkapitals rund 850 Millionen Euro. Das haben die Anteilseigner EnBW, die VNG Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft (VUB) sowie die OEW Energie-Beteiligungs GmbH gestern auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen.

Totalenergies und Aramco planen Großinvestition Die Energiekonzerne Totalenergies und Aramco wollen in Saudi-Arabien eine petrochemische Anlage mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet 10,4 Milliarden Euro errichten. Die Anlage soll von einem Gemeinschaftsunternehmen betrieben werden und 2027 an den Start gehen. Zu dem Projekt wollen beide Unternehmen 3,8 Milliarden Euro an Eigenmitteln beitragen.