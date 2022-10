Marktbericht Starke Kursgewinne erwartet Hoffnungsrally im DAX vor der Fortsetzung Stand: 14.10.2022 07:37 Uhr

Nach dem gestrigen Inflationsschock setzen die Anleger auf das Prinzip Hoffnung. Das könnte den DAX noch weit nach oben tragen. Doch es bleiben Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Aufwärtsbewegung.

Dank hervorragender Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen dürfte der DAX mit kräftigen Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 2,0 Prozent höher bei 12.598 Punkten. Bereits gestern hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent auf 12.356 Zähler zulegen können.

DAX vor starker Gegenbewegung Heute schickt sich der DAX nun also an, den zentralen Widerstand bei rund 12.400 Punkten per Aufwärtskurslücke zu überwinden. Sollte ihm das tatsächlich gelingen, wäre das schon ein sehr starkes Signal seitens der Bullen. Eine Rückeroberung dieser Marke könnte den Startschuss für eine deutliche Gegenbewegung liefern, nachdem der DAX gestern im Handelsverlauf zeitweise auf 12.000 Punkte gefallen war. US-Inflation sorgte für Schockmoment Die Veröffentlichung des US-Inflationsberichts hatte an den Finanzmärkten weltweit gestern für einen Schockmoment gesorgt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2 Prozent und damit etwas deutlicher als erwartet. Gleichzeitig zog die Kernrate, bei der die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet sind, an.

Dow Jones und Nasdaq mit kräftigen Kursgewinnen Doch der Schock über die frischen Inflationsdaten währte auch an der Wall Street nur kurz. Der Dow Jones drehte nach anfänglichen Verlusten rasch ins Plus und schloss 2,8 Prozent höher auf 30.038 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,2 Prozent auf 10.649 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,6 Prozent auf 3669 Punkte zu. Der anfängliche Ausverkauf sei etwas übertrieben gewesen, sagte Shawn Cruz, Chef-Anlagestratege beim Brokerhaus TD Ameritrade. Er halte es für ein gutes Zeichen, dass es keine Anschluss-Verkäufe gebe. Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda, warnte aber davor, eine Trendwende auszurufen. "Das ist wirklich kein Inflationsbericht, den man sehen will."

Nikkei im Aufwärtstrend Die asiatischen Börsen folgen heute früh dem Aufwärtstrend der Wall Street. An der Börse in Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 3,3 Prozent höher bei 27.112 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,9 Prozent.

Euro im Aufwind Die steigende Risikoaversion der Anleger drückt am Devisenmarkt die Nachfrage nach US-Dollar. Im Gegenzug steigt der Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert im frühen Handel 0,2 Prozent höher bei 0,9784 Dollar.

Gold wieder etwas gefragt Der sinkende Dollar kommt auch den in Dollar notierenden Rohstoffen zugute, erhöht das doch die Nachfrage aus dem Nicht-Dollar-Raum. Der Goldpreis, der seit Anfang Oktober wieder deutlich unter Druck steht, kann sich etwas erholen. Die Feinunze Gold verteuert sich um 0,3 Prozent auf 1667 Dollar. Bei steigenden Zinsen werden Anleihen für Investoren auf der Suche nach sicheren Anlagen zur Alternative.

Gewerkschaft will sich gegen BASF-Sparprogramm wehren Im DAX gerät zum Wochenschluss die BASF-Aktie in den Fokus. Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE hat Gegenwehr bei den geplanten Kosteneinsparungen des Branchenriesen angekündigt. Der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis kündigte gegenüber der dpa "entschiedenen Widerstand" an.

Knorr-Bremse macht früheren Daimler-Manager zum neuen Chef Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat einen Nachfolger für seinen ausgeschiedenen Vorstandschef Jan Mrosik gefunden. Der frühere Daimler- und Mitsubishi-Manager Marc Llistosella (55) werde zum 1. Januar 2023 neuer Vorstandsvorsitzender, teilte das MDAX-Unternehmen gestern mit.

BioNTech macht bei angepasstem Impfstoff Fortschritte Der an die aktuell vorherrschende Omikron-Untervariante BA.5 angepasste Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat nach Unternehmensangaben in einer klinischen Studie erste positive Ergebnisse geliefert. Die Daten deuteten darauf hin, dass der angepasste Wirkstoff "voraussichtlich einen besseren Schutz gegen die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 bieten kann als der ursprüngliche Impfstoff".