Marktbericht Schub von den US-Börsen Machen die DAX-Bullen jetzt ernst? Stand: 31.10.2022 07:36 Uhr

Die Vorgaben der Wall Street sind hervorragend. Anleger hoffen weiter auf weniger aggressive Zinsschritte der US-Notenbank Fed. Gibt das dem DAX den nötigen Schub, um eine wichtige Hürde zu bezwingen?

In der Hoffnung auf behutsamere Zinserhöhungen der Notenbank Fed sind die Anleger zum Wochenschluss an die Wall Street zurückgekehrt. Die guten Vorgaben von den US-Börsen beflügeln zum Wochenauftakt auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 13.288 Punkten.

DAX-Erfolgssträhne hält - noch Die deutschen Standardwerte dürften damit an ihre jüngste Aufwärtsbewegung anknüpfen. Am Freitag hatte der DAX nach anfänglichen Verlusten zum Handelsschluss noch sachte ins Plus drehen können und 0,2 Prozent höher bei 13.243 Zählern geschlossen. Die Erfolgssträhne hatte damit gehalten: Es war der siebte positive Handelstag in Folge. Nun gilt es für die DAX-Bullen, das positive Momentum aufrechtzuerhalten, haben sie doch mit dem Abwärtstrend seit Januar (aktuell bei rund 13.200 Punkten) eine ernstzunehmende Hürde vor der Brust. Ein Sprung darüber würde der Aufwärtsbewegung im DAX neue Dynamik verleihen. Umgekehrt gilt: Alles, was sich darunter abspielt, ist nichts als eine Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends.

Dow und Nasdaq mit starken Gewinnen Gute Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street: Der Standardwerteindex Dow Jones ging am Freitag mit einem Plus 2,6 Prozent auf 32.861 Punkte aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq stieg um 2,9 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 legte um 2,5 Prozent zu. Positiv werteten Investoren die Daten zu den Konsumausgaben. Sie stiegen überraschend stark um 0,6 Prozent. Gleichzeitig stieg der daraus abgeleitete Preisindex weniger stark als erwartet. Das stärkte die Hoffnung der Investoren, die Fed könnte das Zinstempo ab Dezember drosseln. Für die Notenbanksitzung in dieser Woche rechnen Börsianer allerdings weiterhin mit der vierten Zinserhöhung in Folge um 0,75 Prozentpunkte.

Nikkei schließt mit deutlichem Plus Die guten Vorgaben von der Wall Street beflügeln zum Wochenstart auch den japanischen Leitindex. Der 225 Werte umfassende Nikkei hat sich soeben mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 27.587 Punkte verabschiedet. Nach der Zeitumstellung hierzulande schließt der Nikkei während der kommenden Monate wieder um 7 Uhr MEZ. In Japan herrscht das ganze Jahr über Winterzeit.

Euro weiter unter Dollar-Parität Die europäische Gemeinschaftswährung zeigt sich am Morgen wenig bewegt. Für einen Euro werden 0,9947 Dollar gezahlt. Der Euro hatte in der vergangenen Woche im Umfeld der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank kurzzeitig die Parität zum Dollar zurückerobert, diese Gewinne allerdings nicht halten können. Im weiteren Tagesverlauf könnte die vorläufige Schätzung zur Inflation im Euroraum im Oktober (11 Uhr) für Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

Fresenius und FMC senken abermals Gewinnziele Im DAX rücken am Morgen die Aktien von Fresenius und FMC in den Fokus. Das schwierige US-Geschäft belastet den Dialysekonzern FMC und in der Folge auch seine Konzernmutter Fresenius nämlich noch stärker als befürchtet. Fresenius verwies auch auf inflationsbedingte Kostensteigerungen, Personalengpässe sowie Störungen in den Lieferketten, was auch das Patientenverhalten beeinflusse. Fresenius und FMC senkten ihre Gewinnziele für 2022 erneut.

Neue FMC-Chefin will Gewinnschwund stoppen Die neue Chefin von Fresenius Medical Care (FMC) will angesichts unerwartet stark bröckelnder Gewinne durchgreifen. Es sei "dringend erforderlich, unsere operative Geschäftsentwicklung durch tiefgreifende Maßnahmen zu verbessern", erklärte Carla Kriwet gestern Abend. "Wir haben bereits mit der Ausarbeitung eines umfassenden Turnaround-Plans begonnen, zu dem auch eine Kultur der Leistung und klaren Verantwortlichkeiten gehören wird", sagte Kriwet.

DWS-Chef sieht keine Fehler bei Angaben zu grünen Fonds Die Fondsgesellschaft DWS hat ein Fehlverhalten mit Blick auf den Klimaschutz bestritten. "Es mag stimmen, dass das Thema in der Vergangenheit sehr lautstark vertrieben wurde. Aber wir sind jetzt mit unseren internen Untersuchungen fast fertig, und wir stehen auch weiterhin zu unseren Finanzberichten und Prospekten", sagte der seit Juni amtierende Vorstandschef der Deutsche-Bank-Tochter, Stefan Hoops, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Swiss-Chef sieht Lufthansa-Tochter auf richtigem Kurs Swiss-Chef Dieter Vranckx ist überzeugt: "Die Swiss hat die Kurve gekriegt." Die ersten neun Monate des Jahres seien profitabel gewesen, sagte er im Interview mit dem "SonntagsBlick". Bis Jahresende will die Lufthansa-Tochter 800 neue Kabinenmitarbeitende eingestellt haben, 2023 sollen 1000 neue Flugbegleiter rund 80 Pilotinnen und Piloten folgen. "Wir wollen für 2023 eine Stabilität erreichen", so Vranckx.

Corona-Lockdown: Arbeiter von Apple-Zuliefer Foxconn fliehen In China haben Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. In sozialen Medien kursierten am Wochenende zahlreiche Videos von Arbeitern, die das Werksgelände des Unternehmens in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou verließen. Zu sehen war, wie Menschen teilweise über Zäune kletterten und mit Koffern und Habseligkeiten über Felder entkamen.