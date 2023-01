Marktbericht Leichte Gewinne erwartet DAX nimmt neuen Anlauf Stand: 27.01.2023 07:39 Uhr

Nach einem starken Handel an der Wall Street dürfte der DAX mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Schafft der deutsche Leitindex endlich den Befreiungsschlag?

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich dank guter Vorgaben von der Wall Street zum Wochenschluss leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 15.178 Punkten.

Wichtige Hürde im DAX voraus Der DAX dürfte damit seine in der Vorwoche gerissene Abwärtskurslücke (15.134/15.157 Punkte) komplett schließen. Das würde den Weg in Richtung des Jahreshochs bei 15.270 Zählern ebnen. Doch erst ein Anstieg darüber würde eine neue Aufwärtsdynamik im DAX entfachen. Im Wochenverlauf war der deutsche Leitindex bislang in einer engen Handelsspanne von rund 200 Punkten geblieben.

US-Tech-Werte zeigen Stärke Rückenwind für den DAX kommt von den US-Börsen: Die Anleger an der Wall Street zeigen sich nach robusten US-Wirtschaftsdaten und starken Zahlen von Tesla vorsichtig optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,6 Prozent höher bei 33.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 11.512 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4060 Punkte zu.

Nikkei mit leichten Gewinnen Die Anleger in Japan agierten am Morgen zurückhaltend. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei hat sich mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 27.383 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Die Aktienmärkte in China bleiben wegen des chinesischen Neujahrsfestes erneut geschlossen. Die Märkte öffnen wieder am 30. Januar.

Der Euro ist im asiatischen Devisenhandel wieder unter die Marke von 1,09 Dollar zurückgefallen. Aktuell werden für einen Euro 1,0869 Dollar gezahlt. Der Euro wurde zuletzt von der Erwartung weiterer großer EZB-Zinsschritte angetrieben. Die Feinunze Gold wird am Morgen bei 1925 Dollar gehandelt.

Im DAX rückt einmal mehr die Post-Aktie in den Fokus. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhöht im Tarifkonflikt mit dem Unternehmen den Druck mit weiteren Streiks. Für heute ruft Verdi bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zu ganztägigen Streiks auf.

Uniper-Betriebsrats-Chef warnt Bund vor Zerschlagung Die Arbeitnehmervertreter des verstaatlichten Energiekonzerns Uniper haben die Bundesregierung vor einer Zerschlagung des größten deutschen Gaskonzerns gewarnt. "Uniper muss als gesamter Konzern erhalten bleiben, nur so können wir auch die deutsche Energieversorgung sichern", sagte Betriebsratschef Harald Seegatz in einem vorab veröffentlichten Bericht der "Rheinischen Post".

Luxusgüterkonzern LVMH meldet Rekordjahr Das EuroStoxx-50-Schwergewicht LVMH hat 2022 ein Rekordjahr hingelegt. Sowohl Umsatz als auch die Gewinnkennziffern legten dabei zweistellig zu. Vor allem die Nachfrage in Europa, in den USA sowie Japan habe deutlich zugenommen, teilte das Unternehmen gestern in Paris mit. Unter den vielen Marken des Konzerns ragte vor allem Louis Vuitton positiv heraus.

Visa steigert Gewinn und Erlöse kräftig Der Kreditkarten-Riese Visa verdient trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen weiter glänzend. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) legten die Erlöse im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar zu, wie Visa nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Nettogewinn kletterte um sechs Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar.

Bed Bath & Beyond droht Konkurs Das angeschlagene US-Einrichtungshaus Bed Bath & Beyond ist mit einer Kreditrückzahlung im Verzug. Das Unternehmen erhielt eine entsprechende Zahlungsaufforderung von seiner Bank JPMorgan Chase, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht hervorging. Bed Bath & Beyond prüfe alle strategischen Alternativen bis hin zu einem Konkurs.