Marktbericht DAX höher erwartet Inflationsängste lassen nach Stand: 18.07.2022 07:33 Uhr

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn weiter Boden gutmachen. Nachlassende Inflationserwartungen an der Wall Street beleben die Kauflaune. Doch die Ungewissheit bezüglich der Nordstream-1-Pipeline sorgt weiter für Nervosität.

Der DAX dürfte am ersten Handelstag der neuen Woche an seine jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 12.925 Punkten. Die Dynamik der Aufwärtsbewegung dürfte damit allerdings etwas nachlassen. Am Freitag hatte der DAX starke 2,8 Prozent auf 12.865 Punkte zulegen können.

Bislang nur eine Aufwärtskorrektur im DAX Vorsicht ist allerdings mit Blick auf den DAX-Chart angezeigt. Trotz seiner jüngsten Kurserholung bleibt der deutsche Leitindex technisch angeschlagen. Erst oberhalb des vor gut drei Wochen begonnenen Abwärtstrends (oberhalb von 13.000 Punkten) würden die DAX-Bullen wieder Oberhand gewinnen. Alles, was sich darunter abspielt, ist nichts als eine Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends. Ein Sprung über das Vorwochenhoch bei 12.935 Zählern wäre dabei ein wichtiger Türöffner in Richtung 13.000-Punkte-Marke. Nachlassende Inflationserwartungen Rückenwind für den DAX kommt zu Wochenbeginn von den Überseebörsen. Die US-Notenbank Fed dürfte es auf ihrer nächsten Sitzung wahrscheinlich bei einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte belassen, so die Erwartung der Finanzmärkte. Hintergrund sind die nachlassenden Inflationsängste der Verbraucher. "Diese Abschwächung der Inflationserwartungen ist ein Grund, warum wir erwarten, dass das FOMC das Tempo der kurzfristigen Zinserhöhungen nicht beschleunigen und auf der FOMC-Sitzung im Juli eine Anhebung um 75 Basispunkte vornehmen wird", so die Analysten von Goldman Sachs in einer Mitteilung.

Wall Street im Aufwind Die nachlassende Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed hatte der Wall Street zum Wochenschluss Auftrieb gegeben. Außerdem hellten ermutigende Konjunkturdaten und Firmenbilanzen die Stimmung auf. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Freitag 2,2 Prozent höher auf 31.288 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 11.452 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 3863 Punkte zu. Shanghai und Hongkong mit starken Gewinnen An den asiatischen Aktienmärkten geht es vor diesem Hintergrund zu Wochenbeginn deutlich aufwärts. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 1,4 Prozent im Plus. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt sogar 2,3 Prozent. Der Börse in Tokio bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Euro-Anleger wegen Nord-Stream-Wartung nervös Der sichere Hafen US-Dollar ist im asiatischen Devisenhandel nicht gesucht. Der Greenback gibt zu wichtigen Währungen wie Yen und Schweizer Franken nach. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0106 Dollar. Anleger bleiben aber wegen der ungewissen Zukunft der Nord-Stream-1-Pipeline nervös. "Die Erdgaspipeline zwischen Russland und Europa, die derzeit wegen Wartungsarbeiten geschlossen ist, soll am Donnerstag wieder in Betrieb genommen werden", sagte CBA-Analyst Joseph Capurso. "Sollte der Gasfluss jedoch nicht wieder aufgenommen werden, könnte der Euro zum Dollar um mindestens zwei Prozent fallen."

VW erwartet steigende Preise für Verbrenner Der VW-Konzern sieht in Autos mit Verbrennungsmotor mittelfristig keine kostengünstige Alternative mehr zu Elektroautos. Der neue Chef der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer, erwartet deutlich steigende Fahrzeugpreise durch die geplante EU-Abgasnorm Euro 7. Verbrennerfahrzeuge würden durch die aufwendigere Abgasreinigung um jeweils 3000 bis 5000 Euro teurer, sagte er der "Welt am Sonntag".

Airbus und Boeing ringen um Neuaufträge Ab heute präsentieren Hersteller wie Airbus und Boeing im britischen Farnborough südwestlich von London ihre Produkte und buhlen um Bestellungen. Bei der ersten großen Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie erwarten Experten kein ganz so großes Auftragsfeuerwerk wie vor der Krise. In Farnborough könnte sich zeigen, wie sich der von vielen Problemen gebeutelte US-Konzern Boeing gegenüber dem inzwischen weltgrößten Flugzeugbauer Airbus aus Europa schlägt.