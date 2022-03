Marktbericht DAX tiefer erwartet Fed-Chef Powell schürt neue Zinsängste Stand: 22.03.2022 07:49 Uhr

Schwindende Hoffnung auf Verhandlungsfortschritte im Ukraine-Krieg und die Aussicht auf eine schärfere Geldpolitik in den USA dämpfen die Stimmung am Aktienmarkt: Der DAX dürfte schwächer starten.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX den Handelstag heute mit leichten Kursverlusten beginnen wird. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 14.327 Punkte eingebüßt. Die festgefahrene Lage im Ukraine-Krieg lässt die Investoren derzeit vor riskanten Engagements am Aktienmarkt zurückschrecken.

Für eine gewisse Unruhe hatte zudem der US-Notenbankchef Jerome Powell am Montagabend gesorgt, weil er Spekulationen auf eine schärfere Geldpolitik schürte: Bei Bedarf könne die Fed zu aggressiveren Zinserhöhungen als üblich greifen, sagte Powell. "Der Arbeitsmarkt ist sehr stark und die Inflation ist viel zu hoch." Es bestehe die offensichtliche Notwendigkeit, zügig zu handeln, um die geldpolitische Ausrichtung auf ein neutraleres Niveau zurückzuführen.

Wall Street im Rückwärtsgang Das belastete die Wall Street. Der Dow Jones verlor gestern 0,6 Prozent auf 34.553 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 13.838 Stellen nach und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 4461 Zählern. "Der Markt verdaut die Effekte der strafferen Bedingungen am Finanzmarkt, der höheren Ölpreise und der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit mit Blick auf das Wachstum in den USA", sagte Erin Browne, Portfoliomanagerin bei der Investmentgesellschaft Pimco. In Asien schloss der Nikkei am Morgen dagegen mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent auf 27.224 Zähler. Die wieder steigenden Ölpreise könnten ein weiterer Faktor sein, der die Aktienmärkte unter Druck setzt. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent verteuerte sich um 2,56 Dollar auf 118,18 Dollar, WTI kletterte um 2,19 Dollar auf 114,31 Dollar.

VW-Produktion im Werk Wolfsburg nimmt wieder Fahrt auf Volkswagen fährt vor dem Hintergrund einer stabilisierten Versorgungslage bei Teilen seine Fertigung im Stammwerk Wolfsburg in den nächsten zwei Wochen schneller hoch als geplant. Schon von diesem Mittwoch an starte eine zweite Schicht der Golf-Fertigung. In der nächsten Woche werde der Golf dann im Drei-Schicht-Betrieb produziert, um Kundenfahrzeuge so schnell wie möglich ausliefern zu können. Wegen des Ukraine-Krieges hatten sich die Zulieferprobleme auch bei Volkswagen ausgeweitet. Unter anderem waren ausbleibende Lieferungen für Kabel zum Problem geworden.

Nemetschek auf Wachstumskurs Der auf Bau- und Designsoftware spezialisierte Anbieter Nemetschek stellte Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor: Der Erlös war um 14,2 Prozent auf 681,5 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis (Ebitda) um 28,8 Prozent auf 222 Millionen Euro. Unter dem Strich konnte das Unternehmen den Konzerngewinn um 38,9 Prozent auf 134,6 Millionen Euro steigern.

Vodafone und Telekom schließen "graue Flecken" Durch eine Zusammenarbeit der Deutschen Telekom mit Vodafone landen Handykunden auf dem Land nicht mehr so häufig im Funkloch wie früher. Man habe in Deutschland seit vergangenem Jahr mehr als 2000 "graue Flecken" geschlossen und sich gegenseitig über das "Network Sharing" auf die Antennen gelassen, teilten die Firmen mit. Es geht je zur Hälfte um Standorte von der Telekom und von Vodafone. Wer also zum Beispiel das Vodafone-Netz nutzt, hat bundesweit nun gut 1000 Funklöcher weniger. Mit "grauer Fleck" ist gemeint, dass dort nur einer der drei deutschen Netzbetreiber funkt - Kunden der anderen beiden haben dort keinen 4G-Empfang. Laut Bundesnetzagentur umfassten die grauen Flecken im Januar noch 6,44 Prozent der Fläche Deutschlands.