Zu Wochenbeginn macht sich an den Märkten angesichts der anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine Ernüchterung breit. Die jüngste Kursrally im DAX droht, sich als Strohfeuer zu entpuppen.

Der DAX dürfte die neue Woche mit Kursverlusten beginnen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent tiefer bei 14.321 Punkten. Der deutsche Leitindex dürfte sich damit ein weiteres Stück von seinem Vorwochenhoch bei 14.553 Punkten entfernen.

Auf der Unterseite ist nun das Freitagstief bei 14.110 Zählern die nächste Anlaufstelle für die DAX-Bären. Sollte das deutsche Börsenbarometer auch darunter rutschen, droht eine Beschleunigung der Abwärtsdynamik. Auf der Oberseite würde erst ein Sprung über das Vorwochenhoch den deutschen Standardwerten neuen Schwung verleihen.

Zu viel Optimismus in den DAX-Kursen enthalten?

Die Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Kursrally mehren sich am Markt. Der DAX hatte binnen weniger als zwei Wochen in der Spitze über 2100 Punkte hinzugewonnen. In diesem Kursverlauf spiegelte sich viel Optimismus wider – Optimismus, der nun angesichts der anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine auf eine harte Probe gestellt wird.

Die Nervosität der Anleger bleibt hoch. Die Investoren fragen sich überdies, ob Russland in dieser Woche weitere Zinsrückzahlungen leisten wird. Das Land muss in diesem Monat 615 Millionen Dollar an Coupons zahlen und am 4. April wird eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar fällig.

Zurückhaltung an Asien-Börsen

An den asiatischen Börsen herrschte am Morgen nüchterne Stimmung vor. Anleger sorgten sich auch um die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. "Eine anhaltende Unterbrechung der russischen Energielieferungen würde eine Inflation erheblich in die Höhe treiben und den ohnehin schon starken Druck auf die Kaufkraft der US-Verbraucher noch verstärken", warnte Bruce Kasman, Chefökonom von JPMorgan. Er fügte hinzu, dass dies die Eurozone wahrscheinlich in eine Rezession stürzen würde.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Die japanische Börse blieb heute wegen eines Feiertags geschlossen.