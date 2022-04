Marktbericht DAX stabil erwartet Anleger gehen es ruhig an Stand: 05.04.2022 07:44 Uhr

Marktbeobachter rechnen damit, dass der DAX stabil in den Handelstag starten wird. Vom Ölmarkt kommen belastende Signale. Auch die Frage nach neuen Russlandsanktionen beschäftigt die Investoren.

Nach einem robusten Wochenstart dürfte der DAX heute zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 14.522 Punkten. Gestern hatte der DAX ein halbes Prozent fester bei 14.518 Punkten geschlossen. Vor allem die Sorge vor einer Rezession sowie weitere mögliche Sanktionen gegen Russland sind die Themen, mit denen sich die Investoren aktuell auseinandersetzen.

"Noch sieht alles nach einer ruhigen Handelswoche für den DAX aus, geprägt von Vorsicht und Zurückhaltung, was nach der starken Erholung im März aber auch nicht das schlechteste Szenario wäre“, kommentiert Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Für Rückenwind könnten heute positive Vorgaben von der Wall Street sorgen. Der Dow Jones schloss gestern 0,3 Prozent höher bei 34.921 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 14.532 Punkte vor. Der S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4582 Punkte zu.

Tesla treibt Märkte an Für gute Stimmung sorgten unter anderem Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg von Konzernchef Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter. Davon profitierte insbesondere die Technologiebörse Nasdaq. Die Marktexperten der Credit Suisse erklären die Tech-Stärke vor allem mit der inzwischen recht geringen Positionierung der Anleger, die wieder aufgestockt werde. In Japan gab der Nikkei dagegen leicht nach, auch der Topix büßte ein. Die Märkte auf dem chinesischen Festland und in Hongkong waren heute wegen eines Feiertags geschlossen. Shanghai wurde in der vergangenen Woche in zwei Phasen abgeriegelt, um den bisher größten Corona-Ausbruch in der Stadt einzudämmen.

Ölpreise ziehen wieder an Nach einer schwächeren Phase ziehen die Ölnotierungen aktuell wieder an. Saudi-Arabien hatte angekündigt, seine Preise für Kunden in allen Regionen anzuheben. So werden die Preise des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco für asiatische Kunden für den kommenden Monat um 4,40 Dollar im Vergleich zum März angehoben. Analysten sprachen von einer massiven Erhöhung. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent verteuerte sich auf knapp 109 Dollar, für ein Fass der Sorte WTI müssen mehr als 104 Dollar bezahlt werden.

Finanzinvestoren prüfen neues Gebot für Aareal Bank Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge haben nach dem gescheiterten Übernahmeversuch weiter Interesse an der Aareal Bank. Der Gewerbeimmobilienfinanzierer teilte mit, dass die beiden Finanzinvestoren ein neues Übernahmeangebot in Betracht ziehen. "Angaben der Finanzinvestoren zufolge werde nun ein Angebotspreis von 33 Euro je Aktie erwogen", hieß es. Dieser enthalte die in Aussicht gestellte Dividende von insgesamt 1,60 Euro je Aktie. "Von den Investoren wird zudem eine Mindestannahmeschwelle von höchstens 60 Prozent erwogen." Anfang Februar war der Übernahmeversuch derselben Finanzinvestoren in Höhe von 31 Euro je Aktie gescheitert, da die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent nicht erreicht wurde.

Kion zieht Prognose zurück Kion zieht seine Prognose für dieses Jahr zurück. "Aufgrund der voraussichtlich deutlich länger als erwartet anhaltenden Engpässe in den Beschaffungsmärkten, der weiterhin stark steigenden Material- und Logistikkosten sowie erneuter Corona-Lockdowns, die insbesondere den asiatischen Markt treffen, ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 nicht mehr aufrecht zu erhalten", sagte der Chef des Herstellers von Gabelstaplern, Rob Smith. Es gebe erhebliche Unsicherheiten bei der Beurteilung der Geschäftsentwicklung. Eine neue Prognose solle es im Jahresverlauf geben.