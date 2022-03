Marktbericht Ukraine-Krieg DAX dürfte Talfahrt fortsetzen Stand: 08.03.2022 07:55 Uhr

Fachleute rechnen damit, dass der DAX heute zum Handelsstart wieder deutlich verlieren wird. Ukraine-Krieg und steigende Energiepreise lassen keinen Optimismus zu.

Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex vor Handelsstart auf rund 12.603 Punkte und damit 1,8 Prozent niedriger als zum XETRA-Handelsende am Vortag. Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management schreibt, die Anleger sollten nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen. "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld", betonte der Experte. Gestern hatte der DAX zwei Prozent auf 12.834 Punkte verloren. Damit hat der Leitindex seit seinen Höchstständen Anfang des Jahres mehr als 20 Prozent verloren.

Öl-Embargo droht

Der fortdauernde Ukraine-Krieg und drastisch steigende Energiepreise setzen die Finanzmärkte weltweit unter Druck. Die Aussicht auf ein Verbot von Ölimporten aus Russland drückt noch weiter auf die Stimmung: "Es wächst die Furcht, dass der Konflikt die Weltwirtschaft, die sich bereits jetzt mit der Überwindung der Pandemie-Folgen schwertut, belastet", sagte Kunal Sawhney, Chef des Research-Hauses Kalkine.

Unterdessen lehnt die deutsche Industrie ein Embargo auf russische Energielieferungen ab. "Debatten um ein europäisches Energieembargo gegen Russland sind ein Spiel mit dem Feuer", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. "Ein Embargo droht Deutschland und die EU schärfer zu bestrafen als den Aggressor."

Auch heute legen die Ölpreise zu: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent verteuerte sich um 2,03 auf 125,24 Dollar, WTI rückte um 1,28 auf 120,68 Dollar vor. Gestern hatte die Angst vor den Folgen des Ukraine-Kriegs den Ölpreis zeitweise auf fast 140 Dollar pro Fass getrieben. Fachleute schließen eine Notierung von 200 Dollar längst nicht mehr aus.

Wall Street findet keinen Boden

Natürlich bleibt auch die Wall Street im Krisenmodus: Der Leitindex Dow Jones fiel gestern um 2,4 Prozent auf 32.817,38 Punkte. Damit nahm der Dow wieder Kurs auf das Tief von Ende Februar, als der Index auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr eingeknickt war. Der marktbreite S&P 500 büßte knapp drei Prozent auf 4201,09 Punkte ein. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,8 Prozent auf 13 319,38 Zähler noch weiter nach unten.

In Asien sank der japanische Nikkei um 1,7 Prozent, die Börse in Shanghai verliert ein Prozent.

Boeing setzt Titan-Käufe aus Der US-Luftfahrtkonzern Boeing bezieht kein Titan aus Russland mehr. Boeing habe sein Versorgernetz in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt und sei ausreichend mit dem für den Flugzeugbau wichtigen Leichtmetall versorgt, teilte das Unternehmen mit. Vergangene Woche hatte Boeing bereits bekanntgegeben, wegen des Kriegs gegen die Ukraine und westlichen Sanktionen seine Geschäfte mit russischen Fluggesellschaften auszusetzen. Qantas rechnet mit steigenden Flugpreisen Die australische Fluggesellschaft rechnet infolge der steigenden Öl-Preise mit einer Anhebung der Ticket-Preise. "Die Öl-Absicherungsverträge geben uns Zeit, auf den höheren Treibstoffpreis zu reagieren", sagte Konzern-Chef Alan Joyce auf einer Konferenz. "Wenn wir auf diesem Niveau bleiben, müssen die Flugpreise steigen". Qantas habe 90 Prozent seines Treibstoffbedarfs bis Ende Juni und 50 Prozent im darauffolgenden Quartal abgesichert.

Nissan: Produktionsstoppin Sankt Petersburg Der japanische Autobauer Nissan hat den baldigen Stopp seiner Produktion in Russland angekündigt. Grund seien logistische Probleme, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Höchste Priorität habe die Sicherheit der Angestellten. Ein genaues Datum für den Produktionsstopp nannte Nissan nicht. Das Unternehmen betreibt ein Werk in Sankt Petersburg, das im vergangenen Jahr 45.000 Fahrzeuge gebaut hat, darunter den SUV X-Trail. Exporte nach Russland hat Nissan bereits gestoppt.

Shell schränkt Handel mit Heizöl und Diesel ein Der Ölkonzern Shell hat wegen der angespannten Marktlage den Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an einige Großkunden in Deutschland vorerst eingeschränkt. Das geht aus einem Schreiben von Shell Deutschland hervor, das der dpa vorliegt. Als Grund werden darin "massive Verwerfungen und Verknappungen auf den Energiemärkten" infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine, der folgenden Sanktionen und der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemieflaute genannt. Um weiterhin vertraglich zugesagte Verpflichtungen erfüllen zu können, schränke man den sogenannten Spotverkauf ein, also den Verkauf von Öl, Diesel und anderen Produkten ohne vorherige Vereinbarungen. Lindt erhöht Umsatzziel Der Gewinn des Schweizer Herstellers von Edelschokolade ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte auf 490,5 Millionen Franken gestiegen. Der Goldhasen-Hersteller erhöhte sein Ziel für das jährliche Umsatzwachstum auf sechs bis acht Prozent und stellte für 2022 einen Anstieg am oberen Ende der Zielspanne in Aussicht. Die operative Gewinnmarge soll dieses Jahr 15 Prozent erreichen. 2021 waren es 14,1 Prozent und der Umsatz war um 14,2 Prozent gewachsen.