Marktbericht Kursgewinne voraus DAX-Bullen holen zum Konterschlag aus Stand: 15.07.2022 07:38 Uhr

Nach einem verpatzten Start in die US-Berichtssaison haben die Bären den deutschen Leitindex gestern weit in die Tiefe gedrückt. Zum Wochenschluss fassen die DAX-Bullen neuen Mut und setzen sich zur Wehr.

Der DAX dürfte mit Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 12.623 Punkten.

Dow kann Verluste begrenzen Rückenwind für den DAX kommt zum Wochenschluss von der Wall Street. Die großen US-Indizes konnten sich gestern im Handelsverlauf stabilisieren und ihre Verluste begrenzen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 30.630 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 11.251 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3790 Punkte ein.

JPMorgan und Morgan Stanley enttäuschen die Anleger Zuvor hatten Gewinneinbrüche bei zwei US-Banken zum Start der Berichtssaison die Anleger vergrault. Höhere Rückstellungen für drohende Kreditverluste wegen der zunehmenden Rezessionsgefahren drückten den Gewinn der größten US-Bank JP Morgan im zweiten Quartal. Auch Morgan Stanley enttäuschte die Investoren mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang.

Nikkei mit Gewinnen zum Wochenschluss Von den asiatischen Börsen kommen am Morgen gemischte Vorgaben. Der japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent höher. Dagegen verzeichnet die Börse in Shanghai Verluste. Der dortige Leitindex SSE Composite verliert 0,5 Prozent. Chinas Wirtschaft bricht ein Chinas Wirtschaftswachstum ist im zweiten Quartal angesichts von Corona-Lockdowns und einer Immobilienkrise auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen April und Juni um lediglich 0,4 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. "Im Inland dauern die Auswirkungen der Epidemie an", erklärte die Behörde. Zugleich wachse die Gefahr einer Stagflation der Weltwirtschaft.

Euro knapp über einem Dollar Der Euro kann sich am Morgen nur knapp über der Dollar-Parität halten. Im asiatischen Devisenhandel notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0033 Dollar. Am Dienstag hatte der Euro erstmals die Parität zum Dollar erreicht, zur Wochenmitte war er dann sogar unter die Marke von 1,00 Dollar gefallen. Ängste vor einer durch die Gaskrise ausgelösten Rezession in Europa und die immer weiter zugunsten des Dollar aufgehende Zinsschere schwächen den Euro. Regierungskrise lässt italienische Renditen steigen Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den Euro ist die Regierungskrise in Italien, die gestern in einer Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Mario Draghi gipfelte. Danach beschleunigte sich auch der Ausverkauf bei italienischen Staatsanleihen noch einmal. Am Morgen sind die Renditen für italienische Staatspapiere weiter gestiegen, während die Renditen der meisten anderen Euroländer nachgaben. Es sei wenig verwunderlich, dass sich im Rahmen der politischen Unsicherheit der Zinsunterschied zwischen deutschen und italienischen Anleihen weiter ausweitet, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank.

Dollarstärke drückt Goldpreis Die anhaltende Dollar-Stärke lastet derweil weiterhin auf dem Goldpreis, macht sie doch das Edelmetall für Investoren außerhalb der USA unattraktiver. Zum Wochenschluss notiert die Feinunze Gold 0,2 Prozent tiefer bei 1709 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Brent wieder bei 100 Dollar Die Ölpreise haben sich nach starken Verlusten im Verlauf der Handelswoche stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 100,00 US-Dollar. Das sind 90 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 54 Cent auf 96,32 Dollar. Am Vortag hatten die Ölpreise noch zeitweise erheblich unter Druck gestanden. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war bis auf 94,50 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Februar gefallen. Ölpreis unter 100 Dollar Warum Öl wieder billiger wird Öl kostet weniger als 100 Dollar je Fass und ist damit wieder fast so billig wie vor dem Ukraine-Krieg.

VW sucht Investoren für Batteriegeschäft Am deutschen Aktienmarkt rückt die VW-Aktie in den Fokus. Volkswagen will den Aufbau der eigenen Zellfertigung, die in der neuen Konzerntochter PowerCo zusammengefasst wird, nicht allein finanzieren. "Vom nächsten Jahr an könnten Finanzinvestoren dazukommen", sagt Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz dem "Handelsblatt". Erste Anfragen potenzieller Investoren gebe es bereits.

Gespräche über Uniper-Hilfen noch ohne Einigung In den Gesprächen über Staatshilfen für den deutschen Gasimporteur Uniper gibt es nach Angaben des finnischen Mutterkonzerns Fortum weiter keine Einigung. "Fortum setzt die konstruktiven Gespräche mit der Bundesregierung fort, um Uniper sowohl in finanzieller Hinsicht als auch mit Blick auf die Geschäftsrisiken zu stabilisieren und so die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten", teilte das Unternehmen gestern mit.

Drägerwerk mit Umsatz- und Ergebnisrückgang Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hält trotz eines bisher enttäuschenden Jahresverlaufs an seiner Prognose für 2022 fest. Umsatz und Ergebnis hatten sowohl im ersten Halbjahr als auch im zweiten Quartal deutlich unter den Vorjahreswerten gelegen, wie das Unternehmen gestern Abend bekanntgab. Das Unternehmen rechnet mit einer deutlichen Erholung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr.

Adtran ersetzt Adva nach Übernahme im SDAX Die Übernahme des Telekomausrüsters Adva Optical durch den US-Konzern Adtran hat auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Nebenwerteindex SDAX. Die aktuell im Index befindliche und zum Umtausch eingereichte Aktiengattung wird heute durch die Aktien der Amerikaner ersetzt. Kauffreudige Touristen beleben Richemont-Geschäft Anziehende Verkäufe in Europa haben dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont im Frühlingsquartal Schub verliehen. Der Umsatz kletterte von April bis Juni währungsbereinigt um zwölf Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Mit einem Plus von 42 Prozent war Europa Wachstumslokomotive. Richemont begründete die Geschäftsentwicklung neben der einheimischen Nachfrage auch mit der Ausgabefreude von Touristen aus den USA und dem Nahen Osten.