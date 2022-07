Marktbericht Leichte Gewinne erwartet Stabilisierungsversuch beim DAX Stand: 14.07.2022 07:41 Uhr

Nach bisher leichten Verlusten im Wochenverlauf dürfte der DAX heute trotz der gestrigen US-Inflationsdaten zunächst etwas zulegen. Aber die Zinssorgen werden immer drängender.

Der Broker IG taxiert den DAX rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 12.794 Punkte. Gestern war er angesichts der immens hohen US-Inflation zeitweise bis auf 12.625 Punkte abgesackt, konnte die Verluste aber deutlich eindämmen. Zum Handelsschluss belief sich das Minus noch auf 1,2 Prozent auf 12.756,32 Punkte.

Rezessionssorgen steigen

In den USA waren die Verbraucherpreise im Juni um 9,1 Prozent gestiegen und hatten den höchsten Wert seit über 40 Jahren erreicht. Damit steht die US-Notenbank Fed weiter unter Druck, ihre Geldpolitik zu straffen. Weiter steigende Zinsen könnten indes die Konjunktur abwürgen und schmälern auch die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwanke zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Wall Street im Rückwärtsgang Die US-Vorgaben fallen aufgrund der Inflationssorgen mager aus: Der Dow Jones verlor 0,7 Prozent auf 30.773 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 11.248 Punkte nach, und der S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3.802 Punkte ein. "Im Moment ist die Fed aus Anlegersicht nicht dein Freund, und bis sich das ändert, wird es für Aktien schwer, Boden gutzumachen", sagte Marktstratege Anthony Saglimbene von Ameriprise Financial und spielt damit auf die Zinssorgen der Investoren an. Hinzu kommt, dass der US-Notenbanker Raphael Bostic nach den überraschend hohen Inflationszahlen in den USA eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt nicht ausschließt. Die nächste Zinssitzung der Fed findet am 26. und 27. Juli statt. Einer Analyse der CME Group zufolge gehen Futures-Händler inzwischen zu 70 Prozent von einem Zinsschritt von einem Prozent aus. "Sie müssen die Zinsen schnell und in großen Schritten anheben", sagte Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance über die Fed.

Inflation lässt Asien kalt Die Asien-Märkte blieben heute von den US-Inflationsdaten hingegen unbeeindruckt: Der Nikkei lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.664 Punkten. Der Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1895 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Der Kurs des Euro hat sich am Morgen kaum bewegt und knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0024 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Mittwoch war der Euro erstmals seit etwa zwanzig Jahren zeitweise weniger als einen Dollar wert gewesen, nachdem in den USA eine überraschend hohe Inflation für den Juni gemeldet worden war. Dies hatte Spekulationen bezüglich eines entschiedenen Zinsschrittes der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der starken Teuerung geweckt. Im Tief wurde ein Kurs von 0,9998 Dollar erreicht.

Novavax-Impfstoff in den USA zugelassen Die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff Novavax für Erwachsene freigegeben. Empfehlungen für die Verabreichung der Impfung werden nächste Woche erwartet. Die US-Regierung kaufte bereits 3,2 Millionen Dosen des Impfstoffs. Laut Novavax-Chef Stanley Erck könne noch im Juli mit den Impfungen begonnen werden. Novavax gehört zu den eher traditionellen, auf Protein basierenden, Impfstoffen und ist bereits in Europa und anderen Ländern zugelassen.

Panasonic baut EV-Batteriewerk in Kansas Tesla-Zulieferer Panasonic Energy baut im US-Bundesstaat Kansas angesichts der hohen Nachfrage für Elektroautos ein neues Batteriewerk. Nach Angaben des Bundesstaates werden am neuen Standort De Soto durch die Investition von rund vier Milliarden Dollar bis zu 4000 Arbeitsplätze entstehen. Panasonic Energy will durch eine höhere Energiedichte die Reichweite der Batterien steigern und damit für Elektroautos effizienter machen. Die Tochter des japanischen Elektronikkonzerns betreibt bereits eine Fabrik in Nevada, die Tesla beliefert.