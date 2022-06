Marktbericht Kursgewinne im DAX voraus Erholungsrally mit Fragezeichen Stand: 27.06.2022 07:36 Uhr

Der DAX dürfte dank starker Vorgaben von der Wall Street mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche starten. Doch ob das reichen wird, um das Ruder am deutschen Aktienmarkt grundlegend herumzureißen?

Der DAX dürfte dank guter Vorgaben von den Börsen aus Übersee schwungvoll in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,8 Prozent höher bei 13.218 Punkten.

DAX-Wende schürt Hoffnung Die Bodenbildung am deutschen Aktienmarkt nimmt damit erste Konturen an. Am Freitag hatte der DAX im frühen Handel bei 12.905 Zählern ein frisches Drei-Monats-Tief markiert. Doch dann konnte das deutsche Börsenbarometer ins Plus drehen, am Ende stand ein Kursgewinn von 1,6 Prozent auf 13.118 Punkte. Mit diesem "Intraday Reversal" und dem Wochenschlusskurs oberhalb der 13.000-Punkte-Marke schwindet zunächst der größte Druck auf die deutschen Standardwerte. Allerdings bleibt der DAX weiterhin technisch angeschlagen. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt intakt.

Dow Jones mit erstem Wochenplus seit Mai Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt von den guten Vorgaben der Börsen in Übersee. US-Anleger hatten am Freitag ihre Inflationssorgen beiseitegeschoben und der Wall Street Auftrieb verschafft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte markierte im Handelsverlauf ein Zwei-Wochen-Hoch und ging schließlich 2,7 Prozent höher bei 31.501 Punkten aus dem Handel. Erstmals seit Ende Mai gab es wieder ein Wochenplus, mit 5,4 Prozent fiel dieses gleich deutlich aus.

Nasdaq 100 mit starken Kursgewinnen Der marktbreite S&P 500 legte 3,1 Prozent auf 3912 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich ebenfalls deutlich um 3,5 Prozent auf 12.106 Punkte. Er hat in dieser Woche sogar um 7,5 Prozent zugelegt. Erleichterung verschafften den Börsen zuletzt verlangsamte Konjunkturindikatoren, wodurch sich die Investoren weniger aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank erhofften. "Das kombiniert mit niedrigeren Rohstoffpreisen und Anleiherenditen sind die Gründe, die Investoren nennen, warum wir einen kurzfristigen Börsenaufschwung erleben könnten", sagte Sam Stovall, Investmentstratege bei CFRA Research in New York.

Nikkei mit positivem Wochenauftakt Die Börse in Tokio hat sich heute zunächst stärker gezeigt. Sie folgt damit den Vorgaben der Wall Street vom Freitag. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,5 Prozent höher bei 26.892 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde 0,7 Prozent im Plus.

Euro und Gold wenig bewegt Der Goldpreis kommt auch zu Beginn der neuen Woche nicht so recht vom Fleck. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls wird am Morgen bei 1835 Dollar gehandelt, das ist ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Euro tendiert bei 1,0563 Dollar seitwärts.

FMC-Aktie nach Kaufempfehlung gefragt Eine Kaufempfehlung hievt Fresenius Medical Care (FMC) an die Spitze des DAX. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Papiere von FMC um gleich zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" erhöht und das Kursziel von 53 auf 64 Euro nach oben geschraubt. Die Aktien des Dialysekonzerns böten mittlerweile ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken, so Analyst James Vane-Tempest.

Daimler Truck gibt Einblick in Wasserstoff-Probefahrzeuge Daimler Truck setzt bei neuen Antrieben für seine Lastwagen auch auf die Brennstoffzelle. Lkw mit Wasserstofftanks sollen heute um 11.30 Uhr im südpfälzischen Wörth vorgestellt werden. Es handelt sich um Erprobungsfahrzeuge, die auch auf öffentlichen Straßen fahren. Erste Testflotten sollen Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen, hatte Vorstandschef Martin Daum angekündigt.

Nimmt Mercedes die A-Klasse bald aus dem Programm? Der Autobauer Mercedes-Benz will einem Medienbericht zufolge in den kommenden Jahren seine A-Klasse aus dem Programm streichen. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf Konzernkreise, die A-Klasse solle um das Jahr 2025 herum komplett eingestellt werden. Auch die B-Klasse solle auslaufen. Dem Bericht zufolge gelten beide Modellreihen als unrentabel.

Lufthansa: Normalisierung des Flugbetriebs erst 2023 Die deutsche Lufthansa erwartet erst im nächsten Jahr eine Normalisierung des Flugbetriebs. "Eine kurzfristige Verbesserung jetzt im Sommer werden wir realistisch leider kaum erreichen können", sagte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser der "Welt". Aktuell helfe nur, die Zahl der Flüge zu reduzieren. "Wir rechnen damit, dass sich die Lage 2023 insgesamt wieder normalisiert."

Südzucker-Chef erwartet höhere Zuckerpreise Zucker wird nach Auffassung von Südzucker-Chef Niels Pörksen deutlich teurer werden. "Das ist heute schon sichtbar", sagte der Vorstandsvorsitzende der Tageszeitung "Mannheimer Morgen". Pörksen machte deutlich, dass die Kosten für den Zuckerrübenanbau und für Energie stiegen.

Adler Real Estate übernimmt Berliner Wohnimmobilien Die Adler Real Estate AG übernimmt von ihrer luxemburgischen Konzernmutter Adler Group ein Bestandsportfolios von Wohnimmobilien in Berlin. Wie das deutsche Tochterunternehmen mitteilte, umfasst das Portfolio 1400 Wohneinheiten und hat nach der letzten, vom Immobiliendienstleister CBRE per 31. März 2022 erstellten Bewertung einen Marktwert von 326 Millionen Euro.