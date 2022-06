Die weltweiten Aktienmärkte steuern auf ihre schlechteste Woche seit dem pandemischen Zusammenbruch der Börsen im März 2020 zu. Im DAX zeichnet sich nach dem gestrigen Kurseinbruch eine Gegenbewegung ab.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,1 Prozent höher bei 13.176 Punkten. Tags zuvor hatte das deutsche Börsenbarometer angesichts massiver Rezessions- und Zinsängste der Anleger heftige Verluste eingefahren. Der DAX brach an Fronleichnam um 3,3 Prozent auf 13.038 Punkte ein.

Zur Wochenmitte hatte die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht und damit den größten Zinsschritt seit 1994 gewagt. Gestern zogen die Bank of England (BoE) und die Schweizer Notenbank (SNB) mit Zinserhöhungen nach . Dabei war es vor allem der große Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten der SNB, der die Anleger schockierte und für einen Ausverkauf an den Börsen sorgte.

Bei den sich nun abzeichnenden Kursgewinnen im DAX dürfte es sich jedoch in erster Linie um eine technische Gegenbewegung, also eine Reaktion auf die zuvor erlittenen Kursverluste, handeln. Aus technischer wie auch fundamentaler Perspektive bleibt der deutsche Leitindex massiv angeschlagen.

An der Wall Street machte sich vor diesem Hintergrund gestern ebenfalls Panik breit. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag 2,4 Prozent tiefer auf 29.927 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 4,1 Prozent auf 10.646 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 3,3 Prozent auf 3666 Punkte ein.

Nikkei mit Verlusten

Die negativen Vorgaben von der Wall Street lasten zum Wochenschluss auf den asiatischen Börsen. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt eine rund halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 1,4 Prozent tiefer bei 26.056 Punkten. Die Börse in Shanghai kann dagegen leichte Gewinne einfahren und notiert rund 0,3 Prozent im Plus.

Bank of Japan bleibt locker

Am Morgen hat sich Japans Zentralbank dem globalen Trend zur geldpolitischen Straffung widersetzt. So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Zudem hält die Bank of Japan an ihren Käufen von Staatsanleihen und Aktien fest.