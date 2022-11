Der DAX dürfte die neue Woche im Minus beginnen. Nach der rasanten Kursrally der Vorwoche, die den DAX auf ein Fünf-Monats-Hoch getrieben hatte, könnte der weitere Weg nach oben nun um einiges schwieriger werden.

Negative Vorgaben von den Übersee-Börsen lasten am Morgen auf dem deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,5 Prozent tiefer auf 14.463 Punkte. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex noch bei 14.571 Zähler den höchsten Stand seit Anfang Juni markiert.

Es war der Höhepunkt einer beeindruckenden Rally. Seinen Jahresverlust von 25 Prozent bis Ende September konnte der deutsche Leitindex in einem erstaunlichen Tempo bis dato auf unter neun Prozent verringern.

Angesichts des in dieser Woche am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts sowie weiterer wichtiger Wirtschaftsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den taktgebenden USA dürfte es eine "entscheidende Woche" werden, erwartet nun Marktexperte Andreas Lipkow. Auch Reden von Fed- und EZB-Mitgliedern werden mit Spannung erwartet.

Am Black Friday wurde an der Wall Street bei dünnen Umsätzen nur verkürzt gehandelt. Während dieser Sitzung fanden die großen Indizes keine gemeinsame Richtung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,5 Prozent höher auf 34.347 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab indes 0,5 Prozent auf 11.226 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 4026 Punkten.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den US-Futures, die am Morgen allesamt im Minus notieren. Der Future auf den Leitindex Dow Jones verliert zur Stunde 0,5 Prozent, der Future auf den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 notiert sogar 1,0 Prozent tiefer. Heute kehren die US-Anleger aus dem Thanksgiving-Wochenende an die Börsen zurück.

China-Proteste lasten auf Asien-Börsen

Auch von den Asien-Börsen kommen negative Signale für den DAX-Handel. Die Proteste in China gegen die strikten Corona-Beschränkungen verstärken zu Wochenauftakt die Sorgen der Anleger über den Umgang mit dem Virus in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Fallzahlen in China hatten mit über 40.000 Neuinfektionen am Montag den dritten Tag in Folge einen Höchststand verzeichnet.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Handel mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 28.163 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,0 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent.