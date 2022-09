Marktbericht Nach Kursrutsch DAX vor Stabilisierung Stand: 06.09.2022 07:57 Uhr

Nach dem Kursrutsch vom Wochenstart wird der DAX zum Handelsstart nahezu unverändert erwartet. Im Fokus stehen neben der andauernden Energiekrise auch die Sitzung der EZB und neue Konjunkturdaten.

Nachdem zum Wochenauftakt die Furcht vor einer Rezession infolge des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands hektische Verkäufe an den Aktienmärkten ausgelöst hatte, dürfte sich der DAX heute zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung prozentual unverändert auf 12.761 Punkte. Bereits nach dem zeitweise heftigen Kursrutsch von mehr als drei Prozent hatte er sich noch gefangen und war am Ende gut zwei Prozent gefallen.

Gaskrise belastet weiter

Anleger treiben weiter die Gaskrise und ihre Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft um. Der russische Energieriese Gazprom hatte vor dem Wochenende mitgeteilt, bis auf weiteres kein Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland und in andere europäische Staaten zu liefern und den Gaspreis damit weiter nach oben getrieben. Nach den Worten des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Gazprom werde das Unternehmen die Lieferungen nach Deutschland erst wieder aufnehmen, wenn Siemens Energy die fehlerhafte Anlage repariert hat.

Im Grunde sei klar gewesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin irgendwann diese Gas-Karte spielen werde, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Fokus in Europa liege nun auf Energieeinsparungen und der Verwendung anderer Energiequellen.

Auch der Euro hält sich angesichts einer womöglich drohenden Energiekrise recht robust und hat sich heute im frühen Handel etwas erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9950 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag. Zu Wochenbeginn war der Euro mit 0,9878 Dollar auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 0,9920 Dollar festgesetzt.

Unterstützung dürfte wohl die Aussicht auf die EZB-Sitzung diese Woche geliefert haben, erklärte Commerzbank-Devisenexperte Thu Lan Nguyen. Nachdem sich zahlreiche Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank jüngst deutlich ins Zeug gelegt hätten, den Markt von ihrer Entschlossenheit, die Inflation einzudämmen, zu überzeugen, dürften die Erwartungen an die Sitzung am Donnerstag hoch sein. So muss die EZB auch handeln, wenn sie die hohe Inflation perspektivisch unter Kontrolle bringen will. Sie ist eine Gefahr für die Wirtschaftsentwicklung.

Auftragsdaten aus der deutsche Industrie im Blick

Weitere Hinweise auf die Konjunkturaussichten erhoffen sich Investoren von den anstehenden Zahlen zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie. Das verarbeitende Gewerbe wird seit längerem durch zahlreiche Probleme belastet, darunter brüchige internationale Lieferketten und hohe Energiepreise. Die Auftragslage gilt ungeachtet dessen immer noch als gut, wobei die Unternehmen Probleme haben, die Aufträge aufgrund der Knappheit an Vorprodukten abzuarbeiten.

Zudem verdauen DAX-Anleger die am Vorabend bekannt gegebene neue Index-Zusammensetzung, die zum 19. September greift. Auf Unternehmensseite steht außerdem Volkswagen im Blick. Der Autobauer will seine Sportwagentochter Porsche AG möglichst noch im Herbst an die Börse bringen.

Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa will das Cockpit-Personal ab morgen erneut streiken. "Ungeachtet anderslautender Ankündigungen ist die Lufthansa bis heute nicht auf uns zugekommen und legte ebenso kein neues Angebot vor", teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit. "Um auch in dieser Lage nichts unversucht zu lassen, haben wir dennoch einen Verhandlungstermin für Dienstag angeboten." Klar müsse jedoch sein, dass der angekündigte Streik nur durch ein ernstzunehmendes Angebot des Unternehmens abgewendet werden könne. Die Piloten der Passagier-Sparte seien am 7. September zum Streik von 00.01 Uhr bis 8. September 2022 23.59 Uhr aufgerufen, das Cockpit-Personal der Frachtlinie Lufthansa Cargo vom 7. September 2022 ab 00.01 Uhr bis 9. September 2022 23.59 Uhr, erklärte die Gewerkschaft.

Volkswagen hat den Startschuss für den Börsengang der Sportwagentochter Porsche gegeben. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen Börsengang der Vorzugsaktien der Porsche AG und deren Notierung an der Frankfurter Börse anzustreben, teilte der Autobauer gestern Abend nach mehrstündigen Beratungen mit. Als Zeitpunkt für die Aktienplatzierung nannte Volkswagen Ende September/Anfang Oktober, stellte dies jedoch unter den Vorbehalt der weiteren Entwicklung am Kapitalmarkt. Notfalls wolle man sich bis zum Ende des Jahres Zeit lassen. Damit stellt Volkswagen trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten die Weichen für einen der größten Börsengänge der vergangenen Jahre in Europa. Bis zu 25 Prozent der stimmrechtslosen Vorzugsaktien - das sind 12,5 Prozent des Grundkapitals - der Porsche AG sollen in den nächsten Wochen am Aktienmarkt platziert werden.

Mitten in der Energiekrise kehrt der Energietechnik-Konzern Siemens Energy in die erste deutsche Börsenliga zurück. Das Unternehmen, das den DAX erst vor einem halben Jahr verlassen musste, ersetzt in zwei Wochen - zum 19. September - den Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh, wie die Deutsche Börse gestern Abend nach der turnusmäßigen Überprüfung der Index-Zusammensetzung mitteilte. Die Hellofresh-Aktien, die von der Corona-Pandemie mit geschlossenen Lokalen und Homeoffice massiv profitiert hatten, sind in diesem Jahr um fast zwei Drittel eingebrochen. Das Startup-Unternehmen ist an der Börse nur noch gut vier Milliarden Euro wert.

Auch in den anderen Indizes wird es in Kürze Veränderungen geben: So steigt wie erwartet Uniper aus dem Nebenwerteindex MDAX ab. Der Gas-Importeur ist infolge der stockenden Erdgas-Lieferungen aus Russland und der Marktverwerfungen in große Turbulenzen geraten. Auch der Immobilienkonzern Grand City Properties und der IT-Dienstleister Cancom rutschen vom MDAX in den Nebenwerte-Index SDAX ab. Dafür steigen andersherum der jüngst fusionierte deutsch-amerikanische Netzwerk-Spezialist Adtran Holdings, der mehrheitlich zur französischen Forvia gehörende Autozulieferer Hella und der Federn-Spezialist Stabilus auf.

Zudem fallen aus dem SDAX vier Unternehmen heraus, allen voran der angeschlagene Immobilien-Investor Adler Group sowie - jeweils nach Übernahmen durch Finanzinvestoren - der Immobilien-Finanzierer Aareal Bank und der Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop sowie der Büroausstattungs-Versender Takkt aus Stuttgart. Neu im Index sind darüber hinaus der Windanlagen-Bauer Nordex, der Wind- und Solarpark-Entwickler Energiekontor und der Bioethanol-Produzent CropEnergies, der zur Südzucker-Gruppe gehört. Zurück im SDAX ist außerdem der Graphit- und Karbon-Spezialist SGL Carbon.

Instagram soll in Irland eine Rekord-Strafe von 405 Millionen Euro zahlen. Dabei gehe es um den Umgang mit Daten von Kindern und Jugendlichen, teilte die irische Datenschutzbehörde mit. Minderjährigen Nutzern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren sei erlaubt gewesen, Geschäftskonten auf der Foto- und Video-Plattform zu betreiben, die die Veröffentlichung ihrer Telefonnummer und/oder ihrer E-Mail-Adresse ermöglicht hätten. Instagram ist Teil des Konzerns Meta Platforms, zu dem auch die Internet-Plattform Facebook und der Messenger-Dienst WhatsApp gehören.

Die US-Drogeriekette CVS Health Corp übernimmt das Gesundheitsunternehmen Signify Health für acht Milliarden Dollar. Dies erklärte CVS-Chefin Karen Lynch. Der insbesondere für seine Apotheken bekannte Konzern erhält damit Zugang zu einem Netzwerk von 10.000 Medizinern, die sich insbesondere um die Bedürfnisse von Patienten zu Hause kümmern. Das Geschäft soll in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden. Signify soll als Sparte weiter vom bisherigen Chef Kyle Armbrester geleitet werden. Medienberichten zufolge hatten auch andere Konzerne wie Amazon und UnitedHealth Group Interesse an Signify gezeigt.